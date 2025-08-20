La valiosa tarjeta firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant que podría convertirse en la más cara de la historia

A pesar de que Michael Jordan se retiró hace más de dos décadas y Kobe Bryant falleció en un trágico accidente aéreo, su legado sigue más vigente que nunca. Una tarjeta coleccionable firmada por ambas leyendas de la NBA será subastada este mes y podría convertirse en la más cara de la historia, alcanzando un precio de seis millones de dólares.

Cuándo será la subasta de la tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant

De acuerdo con Fox Sports, la tarjeta firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant será subastada por la casa especializada Heritage Auctions en su evento Summer Platinum Night Sports Auction, programado para el 23 y 24 de agosto de 2025.

Esta es la primera vez que este cromo coleccionable se subasta de forma pública. La casa estima que se venderá por cerca de seis millones de dólares, lo que la convertiría en la tarjeta más cara de la historia.

Chris Ivy, director de Subastas Deportivas de Heritage, señaló en un comunicado que la demanda por esta pieza es “astronómica”, algo que considera “lógico”, ya que lo tiene todo: fotos, parches de camisetas y las firmas de dos de los mejores jugadores de la historia de la NBA.

Ivy agregó que esta pieza cuenta con detalles que la hacen única, por lo que la subasta iniciará con un precio de cinco millones de dólares.

Qué hace especial a la tarjeta firmada por Jordan y Bryant

El director de Heritage Auctions detalló que esta es una tarjeta dual Logoman, y es la única que tiene a las dos leyendas del baloncesto, Michael Jordan y Kobe Bryant, en un mismo cromo. Esta característica la convierte en la más codiciada de la serie, y la trágica muerte de Kobe en 2020 le añade un gran valor sentimental.

Otros artículos que se subastan de Michael Jordan (Heritage Auctions) Heritage Auctions

Además de ser única en su tipo, la tarjeta cuenta con el logotipo dorado de la NBA que Michael Jordan lució en la temporada 1996-1997, en conmemoración del 50° aniversario de la liga. Esta pieza, catalogada como 1/1, es la más codiciada de la serie.

El récord histórico anterior de compra para una tarjeta de baloncesto en subasta pública fue de US$3,2 millones, por la tarjeta Panini National Treasures Logoman Luka Dončić 1/1 de 2018, según Heritage Auctions. En una subasta privada, la tarjeta Panini National Treasures Logoman Steph Curry 1/1 de 2009 alcanzó los US$5,9 millones.

El legado de Michael Jordan y Kobe Bryant

Michael Jordan es uno de los jugadores más famosos de todos los tiempos y, para muchos, el mejor de la historia. El medio lo considera así por su dominio en la NBA con los Chicago Bulls, equipo con el que ganó seis campeonatos y cinco premios como Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés).

Jersey de Michael Jordan que se subasta (Heritage Auctions) Heritage Auctions

La influencia de Jordan trascendió las canchas para dejar una marca imborrable en la cultura y el comercio. Desde el éxito masivo de las zapatillas Air Jordan hasta su participación en la película Space Jam, su impacto fue enorme. Incluso, tras retirarse del baloncesto, tuvo una fugaz incursión en el béisbol profesional.

Por su parte, Kobe Bryant forjó su propia historia de éxito con Los Angeles Lakers, equipo con el que se coronó en cinco ocasiones. Dejó una marca imborrable con su ética de trabajo y sus 11 selecciones al All-NBA First Team, según detalló Fox Sports.

Bryant es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de los Lakers y él mismo mencionó en varias ocasiones que su estilo de juego estaba inspirado en Michael Jordan.