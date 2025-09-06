Escuchaban ruidos bajo un condominio de Oregon y lo que hallaron dejó a todos sorprendidos: tenían un okupa

Los vecinos de un complejo de condominios en Oregon vivieron una situación inesperada. Tras escuchar ruidos extraños provenientes del subsuelo durante semanas, descubrieron que no eran causados por roedores ni mapaches: un hombre se había colado debajo de los edificios y había instalado ilegalmente su vivienda.

Ruidos extraños y sorpresa en Oregon: un hombre se instaló en el subsuelo de un condominio

El caso ocurrió en un condominio ubicado en SE Old Town Court, en el área no incorporada del condado de Clackamas, cerca de Happy Valley, a 24 kilómetros de Portland. Todo se descubrió por casualidad, cuando un vecino observó algo que le llamó la atención: un desconocido estacionó frente al condominio y se dirigió a la parte trasera de uno de los edificios.

En el interior del sótano del condominio, los efectivos encontraron muebles y otros objetos Facebook: Clackamas County Sheriff's Office

Cuando se acercó, vio que la puerta del sótano estaba abierta y que había una luz encendida. Lo curioso era que ese espacio no tenía electricidad. Entonces, llamó a la Policía del Condado de Clackamas.

Cuando los agentes arribaron al sitio, comprobaron que la puerta se encontraba dañada y le había colocado una cerradura. También descubrieron que un cable atravesaba una rejilla de ventilación, lo que confirmaba que había una conexión irregular a la red eléctrica del condominio, según informó en un comunicado la Oficina local del Sheriff.

Los agentes se comunicaron con el dueño del edificio, que confirmó sus sospechas: allí no debía haber nadie. Además, el hombre que llamó a emergencias comentó que en ocasiones anteriores algunos vecinos habían escuchado ruidos extraños provenientes de esa zona.

El okupa había hecho conexiones de luz clandestinas Facebook: Clackamas County Sheriff's Office

Cómo era el refugio oculto e ilegal bajo un condominio de Oregon

El propietario del condominio les dio llaves a los agentes para que abrieran el sótano, pero no funcionaron porque se había cambiado la cerradura. Por lo tanto, los oficiales entraron por la fuerza y se encontraron con un hombre identificado como Beniamin Bucur.

Este okupa, de 40 años, había transformado el subsuelo en su vivienda. Para eso, colocó muebles, luces, cargadores, electrodomésticos, un televisor y hasta una consola de videojuegos. Todo conectado a la energía de la vivienda principal.

En un rincón, Bucur también tenía una cama, un sillón de camping y un ventilador eléctrico. Todo ello revelaba que llevaba tiempo instalado allí y que lo había acondicionado para que fuera más cómodo.

“Había tomado medidas significativas para mejorar las condiciones” del sótano y “obviamente vivía adentro”, destacó el comunicado policial.

Además, la policía halló estupefacientes en el sótano del condominio Facebook: Clackamas County Sheriff's Office

La detención del okupa, los cargos en su contra y la reacción de los vecinos

Durante la revisión, los oficiales hallaron también una pipa con residuos blancos que dieron positivo en metanfetamina. Por esa razón, además de robo en primer grado, Bucur recibió cargos por posesión ilícita de drogas.

Tras ser arrestado, fue trasladado a la cárcel del condado de Clackamas, donde permanece detenido con una fianza de 75.000 dólares.

El caso generó conmocionó a los vecinos. Según consignó The New York Post, una mujer que afirmó tener una hija de cinco años con Bucur escribió en redes sociales una disculpa por su comportamiento y agregó que “la cárcel y la libertad condicional es lo único que lo mantiene limpio” de drogas.

Tras la detención, la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas difundió el caso y confirmó que las investigaciones continúan para determinar si Bucur estuvo implicado en otros robos de muebles o electrodomésticos en la zona, ya que gran parte de los objetos encontrados no tenían un origen claro. Asimismo, se pidió a los vecinos que denuncien si hubo incidentes de estas características ocurridos en el área.