Esta es la razón por la que el clima frío provoca más hambre y cómo evitar comer de más

El clima frío y las bajas temperaturas contribuyen a sentir un deseo casi incontrolable de consumir alimentos calóricos y servirse porciones más grandes. Esto, repercute en un aumento de peso, que es riesgoso para la salud. Expertos aseguran que no se falta de voluntad, sino de una respuesta biológica por lo que brindan estrategias claves para evitar comer de más durante el invierno.

Por qué el clima frío provoca más hambre

Aunque muchas personas piensen que el frío suele ser la principal causa por del aumento de peso en invierno, los especialistas sostienen que el verdadero origen radica en factores biológicos complejos. La reducción de las horas de luz solar, el desajuste de los ritmos circadianos y las ligeras fluctuaciones hormonales son, en realidad, los responsables de esos kilos de más, manifestó Fox News.

Comer más en los meses de frío se debe a factores biológicos complejos (Pexels/TimDouglas)

“La evidencia de que el frío aumenta constantemente las hormonas del hambre es indicativa, pero no definitiva. Estas variaciones hormonales no son constantes en todos los individuos. Los cambios en el apetito en invierno se ocasionan por la reducción de la luz diurna y la exposición a la luz solar y la alteración de los ritmos circadianos, más que por las bajas temperaturas", dijo Timothy Frie, neurocientífico nutricional.

Otros expertos también comparten esta teoría. “No se trata solo de hambre: es la forma que tiene el cerebro de compensar el bajo estado de ánimo y los niveles de luz, lo que puede fácilmente desembocar en un ciclo de comer en exceso“, explicó la Dra. británica Crystal Wyllie en StudyFinds.

Las investigaciones revelan que los individuos suben entre medio kilo y un kilo en invierno por una razón biológica: la falta de sol confunde al reloj interno. Esto provoca un caos hormonal que dispara los antojos de carbohidratos, los cuales se consumen en busca de ese alivio emocional o “golpe de felicidad”.

Los cambios en el apetito en invierno se ocasionan por la reducción de la luz diurna y la exposición a la luz solar y la alteración de los ritmos circadianos (Pexels/KarolaG)

Cómo evitar comer de más en invierno

Los expertos en nutrición brindan una serie de consejos claves para no comer de más ni subir de peso en invierno. Entre ellos, se encuentran los siguientes:

Fijar horario para consumir alimentos

La irregularidad en los horarios y la falta de luz solar puede agravar el desajuste de los ritmos circadianos y disparar antojos incontrolables. Para evitarlo, se sugiere adelantar la cena y optar por opciones ligeras; esto ayuda a recalibrar el reloj biológico y facilita la adaptación del cuerpo durante los meses de invierno, destacó The Economic Times.

Consumir proteínas y fibras para controlar el hambre

Comenzar el día con un desayuno proteico permite dominar el apetito. Al elegir opciones como huevos, yogur griego o salmón ahumado, la energía se liberará de forma estable, sin molestos antojos. Además, incorporar fuentes de omega-3 (como nueces o semillas de chía), optimizará la comunicación entre el intestino y el cerebro, citó StudyFinds.

También se debe agregar alimentos ricos en fibra y bajos en calorías para aumentar aún más la sensación de saciedad y limitar el exceso de comida.

Los expertos aconsejan controlar la cantidad de alimentos, hacerlos en horarios específicos y beber mucha agua, entre otras recomendaciones (Pexels/TimSamuel)

Emplear especias de forma correcta

Las especias como el chile, la cayena, el jengibre o la pimienta negra aumentan la sensación de saciedad y frenan el apetito. Estos ingredientes tienen compuestos como la capsaicina, que activa la termogénesis (la producción de calor del cuerpo), y ayuda a reducir los antojos por las bajas temperaturas, indicó Fox News.

Beber agua antes de las comidas

La hidratación juega un papel crucial en la regulación del peso y los niveles de energía durante el invierno. Ingerir aproximadamente medio litro de agua antes de comer ayuda a diferenciar el hambre real de la sed, y evita el exceso de calorías.

El frío reduce la sensación de sed, y muchas personas sufren deshidratación sin saberlo, manifestándola a través de fatiga y agotamiento físico.

Prestar atención a otros factores

Es fundamental considerar el bienestar integral y tener en cuenta la calidad del sueño, el equilibrio emocional, el manejo del estrés y la actividad física, ya que son pilares que dictan las elecciones alimentarias, señaló The Economic Times.