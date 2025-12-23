Alerta por nieve en EE.UU.: la lista de escuelas que cierran sus puertas desde el 23 de diciembre
El noreste del país afronta un escenario climático invernal que obligó a suspender las clases en diversos establecimientos educativos
Un sistema invernal de desplazamiento rápido avanzó sobre el noreste de Estados Unidos y obligó a decenas de distritos escolares a modificar su actividad desde este martes 23 de diciembre. El pronóstico de nieve, las advertencias oficiales y el impacto esperado en calles y rutas derivaron en suspensiones totales, cierres anticipados y demoras en la apertura de escuelas en varios estados.
Frente invernal afecta las clases en escuelas de EE.UU. este martes 23 de diciembre: cuáles cierran
Una tormenta de invierno cubrió gran parte del noreste de EE.UU. con acumulaciones de nieve estimadas de entre tres y cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros).
Según el panorama difundido por Newsweek, amplias zonas de Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y estados vecinos quedaron bajo avisos de clima invernal o vigilancias por tormenta de nieve desde la noche del lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el mayor impacto se concentra en los traslados de la mañana y la tarde del martes.
El meteorólogo principal Mike Kistner explicó a Newsweek que la combinación de nevadas moderadas, momentos de baja visibilidad y calles resbaladizas complicará el tránsito urbano y suburbano, un factor clave para que las autoridades educativas tomaran decisiones preventivas.
Escuelas cerradas en Nueva York por clima invernal
En el estado de Nueva York, la nieve caída durante la madrugada del martes derivó en la suspensión total de clases en numerosos distritos. Según PIX11, un aviso por clima invernal permanecerá vigente hasta las 16 horas, con advertencias por calzadas resbaladizas y condiciones peligrosas para circular.
Frente a ese escenario, las autoridades educativas optaron por cancelar actividades o retrasar el inicio de la jornada escolar.
Escuelas y distritos afectados en Nueva York:
- Arlington Central School District – escuelas y oficinas cerradas
- Bedford Central School District – cerrada
- Carmel Central School District – cerrada
- Ellenville Central School District – cerrada
- Fallsburg Central School District – cerrada
- Goshen Central School District – cerrado
- Haverstraw-Stony Point Central School District – inicio demorado
- Kingston City School District – cerrada
- Monticello School District – cerrada
- New Paltz Central School District – cerrada
- Newburgh City School District – cerrada
- North Rockland Central District – demora de dos horas
- Onteora Central School District – cerrada
- Rondout Valley Central School District – cerrada
- Valhalla School District – cerrada
- Wallkill Central School District – cerrada
- Wappingers Central School District – cerrada
- Liberty Central School District – cerrada
Nueva Jersey: escuelas cerradas por un frente frío
El impacto del sistema invernal también se sintió en Nueva Jersey, donde varios distritos anunciaron el cierre completo de sus establecimientos. De acuerdo con PIX11, las decisiones se tomaron ante la persistencia de la nieve y la dificultad para garantizar traslados seguros durante la mañana.
Las escuelas y distritos que suspendieron actividades en Nueva Jersey fueron:
- Hardyston Township School District
- Jefferson Township School District
- Kinnelon Borough School District
- Mendham Borough School District
- Morris County Vocational School District
- Roxbury Township School District
- Watchung Hills Regional School District
Escuelas que cierran este martes en Massachusetts
En Massachusetts, la jornada del martes estará marcada por nevadas leves pero constantes, con momentos de mayor intensidad durante la mañana y el final de la tarde.
Según WWLP, las temperaturas máximas se ubicarán en el rango medio y alto de los 30°F (1 a 4°C), con acumulaciones menores en los valles y algunos centímetros adicionales en zonas elevadas.
Las instituciones que cerraron completamente fueron:
- Chicopee Public Schools
- Franklin County Technical School
- Hampden Charter School of Science
- Holyoke Public Schools
- MLK Jr. Charter School of Excellence
- Springfield Prep Charter School
- Veritas Prep Charter School
Escuelas y distritos que aplicaron salidas anticipadas o cierres parciales:
- Gill-Montague Regional School District – salida anticipada
- Pioneer Valley Regional School District – salida anticipada
- Warwick School District – cierre a las 12.30 horas
- Oxford Middle School – salida anticipada
- Oxford High School – salida anticipada
Escuelas de New Hampshire: fuerte impacto del clima invernal
New Hampshire concentró una de las listas más extensas de modificaciones escolares. Según WMUR, más de una docena de escuelas y academias anunciaron cierres totales o salidas anticipadas, con cancelación de actividades extracurriculares y programas vespertinos.
Las instituciones afectadas fueron:
- 2nd Nature Academy – cerrado todo el martes
- Ashuelot Valley Academy – cerrada por la tarde
- Carpenter School – cierre a las 13 horas
- Children in Motion – cierre a las 15 horas
- Crescent Lake School – cierre a las 13 horas
- Effingham Elementary School – cierre a las 13 horas
- James Faulkner Elementary School – cierre a las 12.10 horas
- Kingswood Arts Center – cierre al mediodía
- Kingswood Regional High School – cierre al mediodía
- Kingswood Regional Middle School – cierre al mediodía
- Lakes Region Technology Center – cierre al mediodía
- Lakeside Academy – cierre al mediodía
- Middleton School District – cierre a las 13 horas
- Milton Elementary School – cierre a las 12.10 horas
- Montessori Schoolhouse – cierre a las 12.30 horas
- New Durham Elementary School – cierre a las 13 horas
- NHTI – Concord’s Community College – cerrado por la tarde
- Nute High School – cierre a las 11.15 horas
- Nute Middle School – cierre a las 11.15 horas
- Ossipee Central School – cierre a las 13 horas
- Sanbornton Central School – cierre a las 12.45 horas
- Southwick School – cierre a las 12.45 horas
- Tuftonboro Central School – cierre a las 13 horas
- Windham Academy Public Charter School – cerrado todo el martes
- Winnisquam Regional High School – cierre al mediodía
- Winnisquam Regional Middle School – cierre al mediodía
Escuelas cerradas en Maine por el clima invernal
En Maine, el avance del sistema invernal derivó en salidas anticipadas en escuelas, cierres de bibliotecas y la activación de prohibiciones de estacionamiento en varias localidades. Según WTMW, las medidas se extendieron desde el martes y, en algunos casos, hasta el miércoles.
Las escuelas y distritos con cambios en su actividad fueron:
- RSU 40 – Waldoboro Area – salida anticipada de dos horas
- Sanford Schools – salida anticipada de una hora
- Wells Elementary – salida anticipada de tres horas
- Wells Junior High School – salida anticipada de tres horas
- Wells High School – salida anticipada de tres horas
- Wells-Ogunquit CSD – salida anticipada de tres horas
También se registraron cierres y suspensiones en espacios públicos y comunitarios, junto con restricciones de estacionamiento en ciudades como Biddeford, Freeport, Lisbon, Old Orchard Beach, Saco, Sanford y Topsham, en una jornada marcada por la continuidad de las nevadas y la necesidad de despejar calles antes del intenso movimiento por las fiestas.
