Alerta por nieve en EE.UU.: la lista de escuelas que cierran sus puertas desde el 23 de diciembre

Un sistema invernal de desplazamiento rápido avanzó sobre el noreste de Estados Unidos y obligó a decenas de distritos escolares a modificar su actividad desde este martes 23 de diciembre. El pronóstico de nieve, las advertencias oficiales y el impacto esperado en calles y rutas derivaron en suspensiones totales, cierres anticipados y demoras en la apertura de escuelas en varios estados.

Frente invernal afecta las clases en escuelas de EE.UU. este martes 23 de diciembre: cuáles cierran

Una tormenta de invierno cubrió gran parte del noreste de EE.UU. con acumulaciones de nieve estimadas de entre tres y cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros).

Una tormenta invernal se posicionó sobre el noreste de Estados Unidos Stock de Canva

Según el panorama difundido por Newsweek, amplias zonas de Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y estados vecinos quedaron bajo avisos de clima invernal o vigilancias por tormenta de nieve desde la noche del lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el mayor impacto se concentra en los traslados de la mañana y la tarde del martes.

El meteorólogo principal Mike Kistner explicó a Newsweek que la combinación de nevadas moderadas, momentos de baja visibilidad y calles resbaladizas complicará el tránsito urbano y suburbano, un factor clave para que las autoridades educativas tomaran decisiones preventivas.

Escuelas cerradas en Nueva York por clima invernal

En el estado de Nueva York, la nieve caída durante la madrugada del martes derivó en la suspensión total de clases en numerosos distritos. Según PIX11, un aviso por clima invernal permanecerá vigente hasta las 16 horas, con advertencias por calzadas resbaladizas y condiciones peligrosas para circular.

Frente a ese escenario, las autoridades educativas optaron por cancelar actividades o retrasar el inicio de la jornada escolar.

Escuelas y distritos afectados en Nueva York:

Arlington Central School District – escuelas y oficinas cerradas

Bedford Central School District – cerrada

Carmel Central School District – cerrada

Ellenville Central School District – cerrada

Fallsburg Central School District – cerrada

Goshen Central School District – cerrado

Haverstraw-Stony Point Central School District – inicio demorado

Kingston City School District – cerrada

Monticello School District – cerrada

New Paltz Central School District – cerrada

Newburgh City School District – cerrada

North Rockland Central District – demora de dos horas

Onteora Central School District – cerrada

Rondout Valley Central School District – cerrada

Valhalla School District – cerrada

Wallkill Central School District – cerrada

Wappingers Central School District – cerrada

Liberty Central School District – cerrada

En Nueva York y Nueva Jersey, varias escuelas se vieron obligadas a cerrar sus puertas Stock de Canva

Nueva Jersey: escuelas cerradas por un frente frío

El impacto del sistema invernal también se sintió en Nueva Jersey, donde varios distritos anunciaron el cierre completo de sus establecimientos. De acuerdo con PIX11, las decisiones se tomaron ante la persistencia de la nieve y la dificultad para garantizar traslados seguros durante la mañana.

Las escuelas y distritos que suspendieron actividades en Nueva Jersey fueron:

Hardyston Township School District

Jefferson Township School District

Kinnelon Borough School District

Mendham Borough School District

Morris County Vocational School District

Roxbury Township School District

Watchung Hills Regional School District

Escuelas que cierran este martes en Massachusetts

En Massachusetts, la jornada del martes estará marcada por nevadas leves pero constantes, con momentos de mayor intensidad durante la mañana y el final de la tarde.

Según WWLP, las temperaturas máximas se ubicarán en el rango medio y alto de los 30°F (1 a 4°C), con acumulaciones menores en los valles y algunos centímetros adicionales en zonas elevadas.

Las instituciones que cerraron completamente fueron:

Chicopee Public Schools

Franklin County Technical School

Hampden Charter School of Science

Holyoke Public Schools

MLK Jr. Charter School of Excellence

Springfield Prep Charter School

Veritas Prep Charter School

Escuelas y distritos que aplicaron salidas anticipadas o cierres parciales:

Gill-Montague Regional School District – salida anticipada

Pioneer Valley Regional School District – salida anticipada

Warwick School District – cierre a las 12.30 horas

Oxford Middle School – salida anticipada

Oxford High School – salida anticipada

En Nuevo Hampshire se decidió entre cierre completo y salidas anticipadas Stock de Canva

Escuelas de New Hampshire: fuerte impacto del clima invernal

New Hampshire concentró una de las listas más extensas de modificaciones escolares. Según WMUR, más de una docena de escuelas y academias anunciaron cierres totales o salidas anticipadas, con cancelación de actividades extracurriculares y programas vespertinos.

Las instituciones afectadas fueron:

2nd Nature Academy – cerrado todo el martes

Ashuelot Valley Academy – cerrada por la tarde

Carpenter School – cierre a las 13 horas

Children in Motion – cierre a las 15 horas

Crescent Lake School – cierre a las 13 horas

Effingham Elementary School – cierre a las 13 horas

James Faulkner Elementary School – cierre a las 12.10 horas

Kingswood Arts Center – cierre al mediodía

Kingswood Regional High School – cierre al mediodía

Kingswood Regional Middle School – cierre al mediodía

Lakes Region Technology Center – cierre al mediodía

Lakeside Academy – cierre al mediodía

Middleton School District – cierre a las 13 horas

Milton Elementary School – cierre a las 12.10 horas

Montessori Schoolhouse – cierre a las 12.30 horas

New Durham Elementary School – cierre a las 13 horas

NHTI – Concord’s Community College – cerrado por la tarde

Nute High School – cierre a las 11.15 horas

Nute Middle School – cierre a las 11.15 horas

Ossipee Central School – cierre a las 13 horas

Sanbornton Central School – cierre a las 12.45 horas

Southwick School – cierre a las 12.45 horas

Tuftonboro Central School – cierre a las 13 horas

Windham Academy Public Charter School – cerrado todo el martes

Winnisquam Regional High School – cierre al mediodía

Winnisquam Regional Middle School – cierre al mediodía

Escuelas cerradas en Maine por el clima invernal

En Maine, el avance del sistema invernal derivó en salidas anticipadas en escuelas, cierres de bibliotecas y la activación de prohibiciones de estacionamiento en varias localidades. Según WTMW, las medidas se extendieron desde el martes y, en algunos casos, hasta el miércoles.

Las escuelas y distritos con cambios en su actividad fueron:

RSU 40 – Waldoboro Area – salida anticipada de dos horas

Sanford Schools – salida anticipada de una hora

Wells Elementary – salida anticipada de tres horas

Wells Junior High School – salida anticipada de tres horas

Wells High School – salida anticipada de tres horas

Wells-Ogunquit CSD – salida anticipada de tres horas

También se registraron cierres y suspensiones en espacios públicos y comunitarios, junto con restricciones de estacionamiento en ciudades como Biddeford, Freeport, Lisbon, Old Orchard Beach, Saco, Sanford y Topsham, en una jornada marcada por la continuidad de las nevadas y la necesidad de despejar calles antes del intenso movimiento por las fiestas.