Colombiana estaba convencida de que le darían la visa, pero se la negaron: “Un estafador me dijo que me iba a ayudar”

La influencer colombiana María Giraldo contó que le negaron la visa para viajar a Estados Unidos, aunque estaba segura de que iba a obtenerla. En un video de TikTok contó cómo fue su proceso y qué errores cometió.

“Me negaron la visa y yo iba superconvencida de que me la iban a dar. ¡Qué momento tan triste!”, contó en un video de TikTok la joven colombiana, que cuenta con más de 2900 millones de seguidores en su cuenta @marialadelcentro.

Giraldo explicó que el trámite lo realizó en marzo, luego de poder adelantar su cita consular, originalmente programada para junio de este año. “Pasó hace aproximadamente dos meses, yo estaba como pasando el luto, porque la verdad, eso lo deja uno traumado”, expresó sobre la solicitud rechazada.

La joven contó que comenzó el proceso sola hace dos años, con el formulario DS-160. “Yo ni siquiera sabía el día de las citas qué papel le necesitaba llevar”, admitió. Y explicó que le pagó 250 mil pesos colombianos a un amigo de su hermano para que la asesorara, aunque no salió como esperaba y lamentó: “Fue un estafador que me dijo que me iba a ayudar, pero no me ayudó para nada, mejor dicho, me robó la plata”.

El día de la entrevista consular, la influencer habló con su prima y le recomendó una amiga para que la asesorara. “Yo me comuniqué con ella, me hizo como la entrevista”, sumó.

A pesar de la poca preparación, la colombiana acudió a su cita tranquila.“Hice esa fila normal, yo iba tranquila, no estaba asustada, cuando llegué había muchachos que me conocían y me puse en una fila donde no había gente”, comentó.

La joven entró luego de otra persona para hacer la entrevista con una cónsul mujer. “En el momento en que me paré ahí se me olvidó todo“, dijo. Le requirieron contestar a donde iba y con dificultad pudo articular que a Nueva York.

La influencer colombiana fue consultada sobre su estado civil, si tenía hijos y a qué se dedicaba

Además, le hicieron otras preguntas: su estado civil, si tenía hijos, a qué se dedicaba. La influencer no quiso contar que era creadora de contenido en redes sociales y se limitó a decir que trabajaba en una papelería de su país, desde donde habitualmente sube videos.

Según explicó la colombiana, la oficial consular se enfocó especialmente en los viajes que Giraldo había realizado al exterior como México y su viaje a Europa hace dos años.

Entre las diferentes preguntas le consultó cuándo había regresado de Europa. “Yo le dije, no sé”, explicó la joven.

La colombiana comentó que la entrevistadora tenía documentos que señalaban que había estado durante seis meses en Europa, algo que Giraldo negó rotundamente. “Lo que más respeto yo son las entradas y las salidas. La última vez que estuve por allá me vine dos días antes porque no quería estar más ahí”, aseguró.

La influencer no pudo explicar correctamente las fechas de un viaje que había realizado a Europa

“Me partí en mil pedazos cuando ella me hizo poner unos sello, me entregó mi pasaporte y dijo que me negaron la visa, pues sí, mi linda, me dijeron que yo no era apta para entrar a los Estados Unidos”, contó y expresó que se había sentido como “una delincuente”.

En ese sentido, la influencer recordó que en los consulados pueden ver los sellos, las entradas y las salidas de cada país. “Que ella venga a decir que yo me quedé seis meses por allá, a mí lo que me dio fue rabia. En conclusión, me negaron la visa y la verdad es que ya no tengo ni ganas de volverla a sacar”, cerró.