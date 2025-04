Es centroamericana y revela por qué le negaron la visa americana: “Tanto papel para nada”

La joven costarricense Jessica Campos, identificada como @jecaaa06 en TikTok, relató que fue rechazada al solicitar la visa americana tras una entrevista breve en la embajada de Estados Unidos. Aunque se presentó con toda la documentación requerida, el funcionario que la atendió a ella y a su pareja, concluyó que no cumplían con los requisitos.

¿Cómo fue la entrevista para la visa de EE.UU.?

Campos explicó en su video que contrató a una persona para gestionar la cita y asesorarse sobre las posibles preguntas. Llegó media hora antes de la hora asignada, pero el ingreso fue lento y el proceso incluyó múltiples filas para registrar datos, tomar huellas digitales y hacer la entrevista final.

El video desató críticas y apoyo en TikTok

La entrevista ocurrió tras casi dos horas de espera. “Pensé que me iban a revisar todos los papeles, pero no fue así”, relató. A ella y a su pareja les preguntaron únicamente a qué se dedicaban, si la vivienda era alquilada y si el trabajo era por servicios profesionales. Al terminar, el cónsul guardó silencio por unos segundos, para finalmente decirles que no aplicaban.

Campos había planeado un viaje a Orlando para septiembre. “Tenía la ilusión de que saliera bien. Estaba segura de que lo lograríamos”, explicó. Según su relato, llevó constancia salarial, estados de cuenta y otros respaldos financieros, pero ninguno fue solicitado durante la cita. “Tanto papel para nada”, comentó sobre su experiencia.

¿Qué motivo dio el cónsul para rechazar la visa?

La hoja entregada al finalizar la entrevista indicaba que no cumplían con los criterios necesarios para garantizar el retorno a Costa Rica. Esta es una de las causas más frecuentes de rechazo, vinculada a los “motivos de arraigo”.

Según Campos, el rechazo pareció depender de una percepción subjetiva: “Para mí todo está en hacer clic con el cónsul. Y no lo hicimos”. El relato, que dura más de seis minutos, fue compartido en TikTok y recibió miles de visualizaciones y comentarios.

Afirma que llevó documentación que nunca le solicitaron Foto de freepick disponible en freepick

Reacciones en TikTok: “Con este video ya nunca te la van a dar”

La publicación generó división de opiniones. Muchos usuarios le brindaron apoyo, pero otros marcaron errores en su proceso.

Una de las críticas más repetidas fue que viajó con su novio, algo que, según varios comentarios, es un “red flag” para las autoridades. “Ellos asumen que pueden ir a casarse o quedarse”, comentó una usuaria. Otra señaló: “Solo aceptan entrevistas conjuntas a esposos o familiares directos”.

También se cuestionó el hecho de tener un viaje pago a Orlando sin tener la visa aún. “Eso da una señal negativa. Pareciera que uno quiere saltarse pasos”, opinó una seguidora.

Según ella, el cónsul solo hizo preguntas básicas Foto de freepick disponible en freepick

Otros usuarios defendieron la idea de que el resultado ya está decidido antes de la entrevista: “El clic no existe, ya uno está aprobado o rechazado desde que entra”, sostuvo un comentario con más de 200 me gusta.

Algunos compartieron experiencias similares. “Me la negaron una vez, pero en el segundo intento me la aprobaron con una buena asesoría”, indicó una usuaria. Otra agregó: “Yo fui sin trabajo y me la dieron por diez años. Todo depende del lenguaje corporal”.

Un comentario que generó polémica advirtió: “Con este video ya nunca te la van a dar”. Varios usuarios coincidieron en que hacer público el rechazo podría jugarle en contra en futuras solicitudes.