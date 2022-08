Estaba devastada porque su novio se había ido a Estados Unidos, pero descubrió una increíble ventaja y se hizo viral

Alejarse de la familia para ir en busca del sueño americano no es una transición sencilla. Para muchos, estar a kilómetros de los seres queridos no se reemplaza ni con todos los dólares del mundo. De eso es muy consciente Mónica Perera, una tiktoker que decidió compartir algunos momentos de cómo es vivir lejos de su pareja, que trabaja en Estados Unidos. Afortunadamente para ella, logró sacarle el lado positivo a la distancia y encontró una enorme ventaja en su situación.

A través de su cuenta, @monicaperera_, la joven publicó un video del momento en que ella y su novio se despidieron para que él tome rumbo hacia el país norteamericano. Instantes después, mostró en la grabación una captura de pantalla de las conversaciones que mantenía con él, además de los comprobantes de pago del dinero que el joven recibía en dólares.

“Yo antes: devastada porque mi novio se fue a Estados Unidos a trabajar. Yo ahora: llorando en dólares”, fue la descripción con la que la tiktoker posteó su clip. De inmediato, se hizo viral por su historia y acumuló poco más de un millón de reproducciones y decenas de comentarios de los usuarios.

Una tiktoker romantizó el sueño americano porque su novio le manda dólares y se volvió viral

Algunos seguidores le hicieron saber que ellos pasaban por la misma situación, aunque de peor o mejor manera, según consideraron. “Amiga, el mío también se fue y no afloja nada. No soy la mujer en la que le gustaría gastar, ¿verdad?”; “Tu novio es un 10.000″; “Mi espera termina en dos semanas, después de cinco meses regresa”; “Mi esposo ya tiene más de año y por mucho que vivimos bien mi niño y yo, nos manda cosas. Tengo lo que le pido, pero prefiero que estemos juntos”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, otra persona le comentó que estaba a punto de adentrarse en la misma situación, pero que tenía miedo de que su pareja se fuera al extranjero: “Mi novio se quiere ir, pero no, no quiero”, comentó la mujer y Mónica quiso ayudarla: “Amiga, hago este video devastada. El mío solo estará ahí seis meses y ya van dos, la verdad el tiempo sí se me ha ido volando”, le contestó en tono de ánimo para que no pensara tanto en las circunstancias.

La conversación de la Tiktoker en la que su novio le deposita dinero para un facial @monicaperera_/TikTok

Finalmente, hubo algunos que le dejaron recomendaciones al novio sobre cómo enviar el dinero en dólares hacia su país de origen y, entre ellas, se distinguieron algunas críticas. “Dile que use Remitly, es mucho más económico y da el dólar a un mejor precio. Es una app”; “Mientras tanto el vato (adjetivo que se utiliza en México para referirse a un hombre), cansado del jale (otro mexicanismo para hacer referencia al trabajo) y sin haber comido”, expresaron.

La realidad es que muchas parejas tienen que soportar la distancia, sobre todo por cuestiones laborales o de estudio. No obstante, como esta influencer, tales experiencias pueden traer resultados positivos no solo ligados a lo económico, sino también a lo amoroso. Mientras algunos se van por una temporada, otros tienen que aguantar más tiempo, aunque cada vivencia es distinta.