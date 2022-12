Estaba en el aeropuerto y le hizo una broma a su hermano que casi lo infarta

escuchar

Las bromas son una constante para muchas personas, pero algunas pueden ir demasiado lejos. Mientras que por un lado representan diversión, siempre hay dos partes de la historia y la víctima suele llevarse la peor. Al menos así lo vivió el hermano de una joven, quien se convirtió en su blanco por su célebre habilidad de dormirse en cualquier parte. Por eso, la también creadora de contenido decidió darle un susto que fue un éxito y se volvió viral.

La tiktoker @janinalchair fue la artífice de la broma. En una primera parte contó que había hecho una escala en el “increíble aeropuerto de Panamá”, pero no podía disfrutar de nada porque su hermano siempre se quedaba dormido. Si bien el tema no es un problema mayor, para ella sí lo era en ese momento porque significaba que debía estar pendiente de las maletas y de la hora de abordar el avión.

Una tiktoker hizo una broma a su hermano que casi lo infarta

Ante esto, la influencer decidió formular un plan. Lo primero que hizo fue tomar el celular de su hermano y cambiar la hora. El avión salía a las tres p.m., por lo que ella adelantó el reloj solo dos horas, para que quedara a las cinco de la tarde. De esta manera, cuando él despertara, creería que había perdido el vuelo.

“Pero eso no fue todo”, contó la joven, quien además pidió una pluma y una hoja en un local cercano para dejarle una nota que se volvió el toque final. En la misiva, escribió: “Me fui. Te desperté y no te levantaste. No tenía pensado perder el vuelo”.

Con todos los elementos en marcha, lo único que hacía falta era buscar un cómplice que grabara el instante. Cuando consiguió quien la ayudara, tuvo que alejarse para no ser descubierta y así poder ver a lo lejos la reacción. Ante la expectativa que generó con su idea, Janin subió la segunda parte.

En esa, le solicitó a una persona que despertara a su familiar. Ahí llegó la gran sorpresa, y aunque está grabada a lo lejos, los seguidores pudieron ser testigos de todo: “Él se veía muy desesperado y no sabía qué hacer”, agregó la influencer.

La reacción de un joven tras la broma de su hermana que casi lo infarta

Finalmente, y para acabar con las emociones fuertes, se acercó para decirle que todo había sido una farsa. Antes de concluir el clip, explicó también a sus seguidores que su hermano sí había creído que todo era realidad, dado que ya habían perdido un vuelo en ese viaje.

¿Es real?

Ambos videos se viralizaron en TikTok y las reproducciones siguen en aumento, pese a que fueron publicados algunos meses atrás. En los comentarios, el debate inició porque muchos juzgaron que todo fue planeado, e incluso destacaron los dotes de actuación de la creadora de contenido y su hermano.

“Lo siento, no lo creo”; “Ni mi ex me mintió tanto”; “Una vez más fui engañado”, se leía entre las reacciones. Además, los miembros de la comunidad virtual argumentaron que en el primer clip se veía claramente cuando el hombre abría los ojos, por lo que reiteraron que todo fue orquestado.

La tiktoker es popular por su contenido sobre retos, rutina diaria, experimentos y tutoriales. Su hermano es una de sus “víctimas” frecuentes, y aparece en muchas de las bromas.

LA NACION