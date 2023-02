Estaban en su casa de Tennessee y recibieron la visita inesperada de un oso: “No se puede dejar la puerta abierta”

escuchar

En Estados Unidos habitan alrededor de 300.000 osos negros americanos, muchos de ellos cerca de núcleos residenciales. Esto hace que con relativa frecuencia se reporten avistamientos de estos enormes animales cerca de cabañas donde los residentes pretenden relajarse. Esto le sucedió a un tiktoker de Tennessee, quien recibió una inesperada visita mientras convivía con amigos.

En un breve clip, el usuario @anderson.hath muestra el momento en el que el grupo de amigos se sorprende al descubrir al invitado sorpresa en su cena. Con singular familiaridad, el enorme oso cruza el umbral de la puerta mientras los hombres evalúan cómo hacerlo desistir. Tras unos instantes de evaluar el entorno, el animal parece cambiar de opinión, retrocede y se va.

Un oso hace una visita sorpresa en cabaña de Tennessee

“Supongo que no debes dejar tu puerta abierta en Tennessee”, escribió el tiktoker en la publicación. Al saber que esta situación no pasó a mayores, los usuarios de la red social de videos reaccionaron con risas al sorpresivo momento. Algunos aseguraron que el animal era el verdadero anfitrión o un vecino molesto por el ruido de la fiesta. “Buenas tardes, ¿tienen un momento? La palabra del Oso Yogui”, comentó una persona. En tanto que otras siguieron en la línea del humor. “Ya llegó el dueño de la cabaña, adiós vacaciones”; “¿Qué pasa aquí? No dejan dormir”, escribieron.

Consejos para protegerse de los osos en zonas residenciales

Población de osos negros americanos en Estados Unidos A-Z-Animals.com

Según cifras de 2021 recopiladas por el sitio A-Z-Animals.com, los estados de Alaska, California, Idaho, Maine, Oregon y Washington son los que concentran las mayores poblaciones de osos negros americanos en Estados Unidos. “Las personas comparten la responsabilidad de evitar conflictos con los osos”, explica el Departamento de Recursos Naturales de Maryland. “La mejor manera de evitar problemas con los osos es tomar precauciones para no atraerlos en primer lugar”.

Por su parte, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California enumeró las siguientes recomendaciones para aquellos que viven en zonas de avistamientos frecuentes de osos:

No arroje restos de comida al patio.

Compre y use correctamente un contenedor de basura a prueba de osos.

Espere a sacar la basura hasta la mañana del día de recolección.

No deje basura, comestibles o comida para mascotas en su automóvil.

Mantenga limpios los botes de basura y desodorícelos con lejía o amoníaco.

Mantenga las parrillas de barbacoas limpias y guardadas.

Mantenga las puertas y ventanas cerradas y bloqueadas.

Se aconseja no colgar comederos de aves. Si debe hacerlo, solo hágalo de noviembre a marzo y hágalos inaccesibles para los osos.

Mantener a las mascotas dentro de la casa durante la noche.

El oso negro es uno de los animales más representativos de la fauna en Estados Unidos Danika Perkinson / Unsplash

El boletín oficial de EE.UU. añade que cualquier producto perfumado en el exterior, incluso artículos como una loción bronceadora, repelente de insectos, jabón o velas u otros aerosoles, pueden atraer a los osos cuando se secan. De igual manera, se recomienda no dejar alimentos para los ciervos u otro tipo de fauna.

Otra opción para protegerse es instalar alarmas con detector de movimiento o cercas eléctricas alrededor de la propiedad. Ante todo, recomiendan que si un oso entra a una casa, no hay que confrontarlo ni asustarse. “Dele al oso una ruta de escape. Si el oso no puede salir, vaya a un lugar seguro y llame al 911″, sugiere la autoridad.

LA NACION