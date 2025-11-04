Estados Unidos: un avión de UPS se estrelló durante el despegue en el aeropuerto de Louisville, Kentucky

LOUISVILLE.- Un avión de UPS se estrelló este martes durante el despegue en el aeropuerto en Louisville, Kentucky, y provocó un enorme incendio en tierra, según informaron las autoridades.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) señaló que el avión se estrelló alrededor de las 5:15 de la tarde mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, de Louisville, con destino a Honolulu.

La policía había respondido a reportes del desplome de una aeronave cerca del aeropuerto.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville informó en redes sociales que hay personas heridas.

Fotografías que circulan en redes sociales mostraban una gran columna de humo negro que se elevaba cerca del aeropuerto.

Video of the Louisville plane crash. pic.twitter.com/KVJYl8afRh — Mark Blankenbaker (@UofLSheriff50) November 4, 2025

La policía de Louisville señaló en la red social X que había un incendio y escombros, y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona.

Los Servicios de Emergencia de la Zona Metropolitana de Louisville informó que se extendió una orden de resguardarse en interiores a todas las áreas ubicadas al norte del aeropuerto, hasta el río Ohio.

Una cadena de televisión transmitió un video en el que se podía ver un enorme sendero de llamas y una columna de humo que se extendía desde un estacionamiento mientras los camiones de bomberos intentaban apagar el fuego.

El avión, un McDonnell Douglas MD-11, propiedad de UPS fue fabricado en 1991.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó en X que está al tanto de los informes. “Los socorristas están en el lugar, y compartiremos más información a medida que esté disponible”, afirmó. “Por favor, recen por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto daremos más información”.

Agencia AP