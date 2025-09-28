Estados Unidos: un hombre disparó desde un barco contra un sitio de pesca y mató a tres personas

Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas luego de que un hombre disparara desde un barco contra un sitio de pesca de la ciudad de Southporth -de 4300 habitantes, de Carolina del Norte-, que tenía vista al mar. Ocurrió en la dársena de yates local, cuando el implicado, que navegaba por el río Cape Fear, abrió fuego contra American Fish Company, un bar al aire libre.

Según informó ABC News, la ciudad publicó un aviso en su página oficial de Facebook, en el que advirtió sobre “informes de un tirador activo” alrededor de las 22 (hora local) en la costa y recomendó a los residentes de Southporth no concurrir cerca del área y permanecer en sus hogares. La oficial de información pública de la ciudad, ChyAnn Ketchum, señaló que de momento una persona está siendo interrogada por las autoridades de seguridad.

En tanto, la Oficina del Sheriff del Condado de Brunswick, una de las primeras agencias policiales de la región en concurrir al lugar del incidente, afirmó que está trabajando junto con el Departamento de Policía de la Ciudad de Southport y varias agencias del orden público de todo el condado, y comunicó: “Por favor, mantengan a todos los afectados, así como a nuestros socorristas, en sus pensamientos y oraciones”. Por el momento no trascendió ningún parte sobre los heridos ni identificaciones sobre las víctimas del ataque.

Un hombre mató a tres personas en Estados Unidos

El tiroteo en Southport se suma a una creciente lista de bares, restaurantes, centros comerciales, escuelas y otros lugares considerados seguros en Estados Unidos que han sufrido episodios violentos con armas de fuego. Según el Archivo de Violencia con Armas de Fuego, en lo que va del año se registraron al menos 320 tiroteos masivos en el país norteamericano, con al menos cuatro personas heridas de bala, sin incluir al tirador, en cada caso.

El hecho ocurrió días después de un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en el que varias personas resultaron heridas. “Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE por sus siglas en inglés] en Dallas”, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien también comunicó que el tirador murió por una herida de bala autoinfligida.