Estados Unidos: un pasajero sin control generó caos en pleno vuelo y acusó a una mujer de “robar su ADN”

Un avión que viajaba de Nueva York a Orlando tuvo que hacer una escala de emergencia luego de un inesperado episodio a bordo. Un hombre comenzó a gritar y acusó a una mujer de tratar de robarle su ADN. Además amenazó con asesinar al resto de los pasajeros, lo que provocó que tuvieran que sujetarlo entre varios para controlarlo. Hasta el momento, el FBI no presentó cargos.

El vuelo 1335 de Frontier Airlines tuvo que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Raleigh Durham, en Carolina del Norte, y ocasionó un importante retraso. Todo ocurrió porque un pasajero gritaba desesperado que una mujer que estaba sentada detrás de él “lo pinchó con una aguja para robar muestras de su ADN”. Cuando el resto de los viajeros notó la situación, se desató el caos.

El hombre gritaba que una mujer lo pinchó con una aguja para robar muestras de su ADN (Crédito: Captura de video Twitter)

Según consignó el medio WRAL, Savannah Figueroa, una de las mujeres amenazadas, describió que desde que el hombre abordó el vuelo, ya presentaba comportamientos ruidosos y desagradables. De esa manera, explicó que detrás de él iban sentados una pasajera y su hijo autista, por lo que supuso que esto podría haber sido el desencadenante de su crisis de nervios.

La testigo expresó que el hombre se quejaba y manifestaba: “Estas personas siguen con las manos encima de mí y tratan de pincharme con agujas. Tratan de recolectar mi ADN”. Por si fuera poco, Figueroa añadió que en medio del desespero, se escuchó que él reclamaba que querían vender su material biológico, y luego amenazó con “defenderse a como dé lugar”.

Asimismo, la pasajera parafraseó las palabras del hombre, quien no paraba de decir que “no sabía qué querían hacer con su ADN, y que tal vez se trataba de venderlo para obtener algo de dinero”. En medio de este episodio, a su vez, lanzó una amenaza: “No me importa si es una dama y su hijo, los golpearé a ambos. No me importa quiénes sean, pondré mis manos sobre cualquiera en este avión”.

En ese sentido, uno de los pasajeros filmó con su celular el caótico momento y lo compartió en redes sociales, volviéndolo viral. En el video se pudo ver cómo varias personas trataban de sujetar al hombre que gritaba desesperado.

Un pasajero sin control generó caos en pleno vuelo y acusó a mujer de “robar su ADN"

De acuerdo con el relato de las asistentes de vuelo, le pidieron que bajara la voz y tratara de mantener la calma, pero al parecer la solicitud tuvo un efecto opuesto y el hombre “enloqueció aún más”, incluso trató de entrar en la cabina del piloto.

Figueroa, al igual que el resto de viajeros, creyeron que el hombre planeaba agredir al piloto y derribar el avión para matarlos a todos. También intentó romper el vidrio de una de las ventanas. “Amenazaba a los niños, a la mujer y a todos que nos iba a asesinar”, describió ella.

Una vez que el avión logró aterrizar, el FBI detuvo al agresor y dos horas después, la aeronave pudo reanudar su ruta hacia Orlando. Más adelante, y de acuerdo con un agente federal, trascendió que el incidente continúa bajo investigación y hasta el momento no se presentaron cargos.