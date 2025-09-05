Esto es lo que vale ahora una barra de oro de Costco comprada hace un año

Los precios del oro en Estados Unidos aumentaron a máximos históricos el miércoles; sin embargo, para este jueves se registró un freno a la subida. Pese a la caída de este 4 de septiembre, el valor de una barra del metal, comprada en Costco hace un año (2024), generaría ganancias para el poseedor.

¿Cuánto vale ahora una barra de oro de Costco comprada en 2024?

De acuerdo con Fox Business, los valores del oro cayeron este jueves, lo que marcó “una pausa en lo que ha sido un repunte récord que ha visto aumentar los precios del mercado del metal precioso durante el último año”.

El precio del oro al contado alcanzó un máximo histórico de 3578 dólares el miércoles, de acuerdo con Fox Archivo

El sitio añade que un inversor que compró un lingote de oro de una onza en Costco hace un año habría pagado 2495 dólares, mientras que para este jueves la misma barra tiene un precio de US$3557, lo que equivale a una ganancia anual de aproximadamente el 42%, o más de US$1000 en dólares.

La venta de lingotes de oro de Costco: lo que se debe saber

CNBC indica que quienes piensan en vender su lingote de oro de Costco para obtener ganancias, no deben esperar quedarse con la diferencia entre lo que pagó hace un año y el precio spot actual, ya que este es un punto de referencia para la negociación, del cual se puede esperar entre un 5% y un 10% menos por parte de la mayoría de los distribuidores, de acuerdo con Jon Ulin, planificador financiero certificado.

El medio también refiere que en las tiendas físicas de lingotes se puede conseguir un mejor precio, además, tienen la comodidad de evaluaciones en persona y pago inmediato.

Costco comercializa barras de oro en su sitio web Costco

Con respecto a las barras de la tienda mayorista, Ulin señaló: “La mayoría de los compradores probablemente fundirán el lingote para revenderlo, así que no importa mucho si aún está en su empaque original de Costco con el certificado”,

Agregó que a diferencia de los relojes de lujo, artículos de los que la procedencia y la documentación pueden aumentar significativamente el valor, las barras de metales preciosos se basan más en el peso y la pureza.

Sin embargo, el experto sí hace una advertencia a los interesados en negociar con su barra: “Evite vender a través de eBay o Facebook Marketplace, donde las estafas y las ofertas muy bajas son comunes”.

¿Se cobran impuestos sobre las ganancias de vender la barra de oro?

Troy Lewis, contador público certificado y profesor de contabilidad e impuestos en la Universidad Brigham Young, explicó a CNBC que el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) clasifica el oro físico, incluidas las barras, monedas y joyas de Costco, como un objeto de colección.

Los inversores tienden a buscar oro en tiempos de incertidumbre, señala CNBC Getty Images

El medio citado precisa que si se vende un objeto de colección antes de un año, la ganancia se grava como renta ordinaria sin límite; si se conserva por más de ese tiempo, se considera ganancia de capital a largo plazo, pero a diferencia de otros bienes (como acciones o inmuebles), tributa como renta ordinaria con una tasa máxima del 28%, lo que dependerá del nivel de ingresos.

Además de los impuestos federales, los vendedores de oro también pueden estar sujetos a impuestos estatales sobre la renta, que pueden variar. “En conjunto, la carga fiscal combinada puede reducir significativamente la rentabilidad real del oro”, explican.

Aun así, Lewis expresó que los impuestos no deberían ser el único factor a la hora de decidir si vender o no una barra de oro, ya que la factura fiscal es inevitable, pero sería necesario preguntarse es “si es mejor asegurar las ganancias ahora o mantenerlas y ver cómo evolucionan los precios”.