Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol y todos los partidos que se jugarán en Florida este 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 comenzará en marzo y ya se perfila como el evento más destacado del calendario internacional. Florida será el gran epicentro de la fase decisiva, con el loanDepot park de Miami como la única sede en el mundo que albergará todas las instancias del torneo, desde la acción del Grupo D hasta la gran final. Con la élite del béisbol mundial reunida en el Estado del Sol, los aficionados vivirán una cartelera histórica que definirá al próximo campeón global.

Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol

La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo de 2026 y contará con la participación de 20 selecciones nacionales, en un certamen internacional con sedes en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

El Clásico Mundial de Béisbol comienza el 5 de mazo y finaliza 17 del mismo mes (Archivo) @wbcbaseball

La fase de grupos se repartirá entre San Juan (Grupo A), Houston (Grupo B) y Tokio (Grupo C). En tanto, el loanDepot park de Miami (Grupo D) volverá a consolidarse como la sede principal del torneo, ya que será escenario de partidos de todas las etapas, incluidas las semifinales y la final.

Cuáles son todos los partidos que se jugarán en Florida este 2026

Por primera vez en la historia del certamen, una misma sede albergará las tres fases del torneo en un solo año. El Clásico Mundial de Béisbol regresará a Miami con un calendario completo en el loanDepot park, destacó MBL.

El Clásico Mundial de Beisbol se jugará en tres sedes: Japón, Estados Unidos y Puerto Rico (WBSC)

El estadio de los Miami Marlins recibirá los partidos del Grupo D entre el 6 y el 11 de marzo. Luego se jugarán los cuartos de final los días 13 y 14, mientras que las semifinales y el juego por el campeonato se disputarán entre el 15 y el 17 de marzo.

Los partidos que se jugarán en Florida en el loanDepot park son los siguientes:

Estos son los partidos confirmados en Florida:

Viernes 6 de marzo

Países Bajos vs. Venezuela – 12.00 hs

Nicaragua vs. República Dominicana – 19.00 hs

Sábado 7 de marzo

Nicaragua vs. Países Bajos – 12.00 hs

Israel vs. Venezuela – 19.00 hs

Domingo 8 de marzo

Países Bajos vs. República Dominicana – 12.00 hs

Nicaragua vs. Israel – 19.00 hs

Lunes 9 de marzo

República Dominicana vs. Israel – 12.00 hs

Venezuela vs. Nicaragua – 19.00 hs

Martes 10 de marzo

Israel vs. Países Bajos – 19.00 hs

Miércoles 11 de marzo

República Dominicana vs. Venezuela – 20.00 hs

Las selecciones nacionales que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol estarán divididas en cuatro grupos (MLB)

Cuartos de final

Viernes 13 de marzo : cuartos de final (Miami) – 18.30 hs

: cuartos de final (Miami) – Sábado 14 de marzo: cuartos de final (Miami) – 21.00 hs

Semifinales

Domingo 15 de marzo : semifinal – 20.00 hs

: semifinal – Lunes 16 de marzo: semifinal – 20.00 hs

Final

Martes 17 de marzo: Final del Clásico Mundial de Béisbol – 20.00 hs

Cómo quedaron los grupos para el Clásico Mundial de Béisbol

El formato del Clásico Mundial contempla una primera ronda con los 20 equipos divididos en cuatro grupos. Cada selección disputará cuatro partidos, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, según explicó Claro Sport.