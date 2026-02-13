Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol y todos los partidos que se jugarán en Florida este 2026
El loanDepot park de Miami recibirá todas las fases del torneo, desde la actividad del Grupo D hasta la gran final
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 comenzará en marzo y ya se perfila como el evento más destacado del calendario internacional. Florida será el gran epicentro de la fase decisiva, con el loanDepot park de Miami como la única sede en el mundo que albergará todas las instancias del torneo, desde la acción del Grupo D hasta la gran final. Con la élite del béisbol mundial reunida en el Estado del Sol, los aficionados vivirán una cartelera histórica que definirá al próximo campeón global.
Cuándo inicia el Clásico Mundial de Béisbol
La sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo de 2026 y contará con la participación de 20 selecciones nacionales, en un certamen internacional con sedes en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.
La fase de grupos se repartirá entre San Juan (Grupo A), Houston (Grupo B) y Tokio (Grupo C). En tanto, el loanDepot park de Miami (Grupo D) volverá a consolidarse como la sede principal del torneo, ya que será escenario de partidos de todas las etapas, incluidas las semifinales y la final.
Cuáles son todos los partidos que se jugarán en Florida este 2026
Por primera vez en la historia del certamen, una misma sede albergará las tres fases del torneo en un solo año. El Clásico Mundial de Béisbol regresará a Miami con un calendario completo en el loanDepot park, destacó MBL.
El estadio de los Miami Marlins recibirá los partidos del Grupo D entre el 6 y el 11 de marzo. Luego se jugarán los cuartos de final los días 13 y 14, mientras que las semifinales y el juego por el campeonato se disputarán entre el 15 y el 17 de marzo.
Los partidos que se jugarán en Florida en el loanDepot park son los siguientes:
Viernes 6 de marzo
- Países Bajos vs. Venezuela – 12.00 hs
- Nicaragua vs. República Dominicana – 19.00 hs
Sábado 7 de marzo
- Nicaragua vs. Países Bajos – 12.00 hs
- Israel vs. Venezuela – 19.00 hs
Domingo 8 de marzo
- Países Bajos vs. República Dominicana – 12.00 hs
- Nicaragua vs. Israel – 19.00 hs
Lunes 9 de marzo
- República Dominicana vs. Israel – 12.00 hs
- Venezuela vs. Nicaragua – 19.00 hs
Martes 10 de marzo
- Israel vs. Países Bajos – 19.00 hs
Miércoles 11 de marzo
- República Dominicana vs. Venezuela – 20.00 hs
Cuartos de final
- Viernes 13 de marzo: cuartos de final (Miami) – 18.30 hs
- Sábado 14 de marzo: cuartos de final (Miami) – 21.00 hs
Semifinales
- Domingo 15 de marzo: semifinal – 20.00 hs
- Lunes 16 de marzo: semifinal – 20.00 hs
Final
- Martes 17 de marzo: Final del Clásico Mundial de Béisbol – 20.00 hs
Cómo quedaron los grupos para el Clásico Mundial de Béisbol
El formato del Clásico Mundial contempla una primera ronda con los 20 equipos divididos en cuatro grupos. Cada selección disputará cuatro partidos, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, según explicó Claro Sport.
- Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia
- Grupo B: Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil
- Grupo C: Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi
- Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua
