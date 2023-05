Expuso lo que una señora leía en pleno vuelo y emocionó a muchos: “Me derritió el corazón”

escuchar

Un video se volvió viral en TikTok por la particular actividad que llevaba a cabo una mujer durante un vuelo. Al parecer, la pasajera estaba sumamente emocionada por viajar en el asiento de la ventana del avión. Como no quería que ese momento pasara desapercibido, tomó varias postales. Sin embargo, su manera de hacerlo hizo que los usuarios de la red social explotaran de ternura.

El usuario @happiestofficial fue quien publicó el clip de este instante, con la frase: “Me derritió el corazón ver esto en mi vuelo de regreso a casa”. La grabación duró tan solo nueve segundos, pero esos fueron suficientes para mostrar que la mujer hizo todo lo posible para capturar las mejores instantáneas a bordo con un tutorial impreso.

“Ella misma fue su profesora para saber cómo usar una cámara para tomar fotografías del cielo”, describió el tiktoker. En las imágenes, la pasajera tenía desplegada su mesa con varias hojas de papel, con el objetivo de tenerlas a manos en caso de necesitarlas. Allí, según contó el autor del video, tenía escrito el paso a paso de cómo utilizar la cámara digital que había cargado para su viaje.

Una señora llevaba un instructivo de cómo sacar fotografías del cielo desde el avión

Sin tapujos ni miedo a las opiniones de otros, la mujer demostró que estaba dispuesta a hacer lo que sea con tal de guardar recuerdos de su vuelo. Además, en otras imágenes se vio cómo estudiaba sus propios apuntes, que eran bastante extensos según la gran cantidad de hojas que se observaban.

El video de inmediato causó furor entre la comunidad virtual, ya que hasta el momento acumula 13,2 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que se enternecieron. La mayoría destacó su actitud de ser perserverante para aprender algo nuevo, aunque hubo otros que criticaron al tiktoker por haberla filmado sin su previo consentimiento.

También se hicieron presentes los usuarios que se identificaron con ella: “Espero no estar desplazándome por TikTok algún día y descubrir que alguien me ha grabado haciendo algo”; “Algún día seré yo con algo nuevo y necesitaré mi teléfono viejo y Google para resolverlo”; “Yo prefiero leerlo en papel que en el teléfono porque me distraigo fácilmente”; “Ella podría estar haciendo uno de esos cursos de fotografía comunitaria para personas mayores. Mi nana hizo uno en su biblioteca”; “Espero que la hayas ayudado”; “Yo habría llorado inmediatamente”; “Esa seré yo en dos años porque siento que no puedo seguir el ritmo de cada nueva actualización, cada nuevo teléfono. Estoy perdiendo la paciencia con la tecnología”.

Así es como la mujer estudiaba su instructivo a bordo @happiestofficial/TikTok

Los momentos in fraganti en los vuelos

Es común que los pasajeros capten situaciones fuera de lo común dentro de las aeronaves. El video publicado por @happiestofficial no fue el único. En otras ocasiones, los usuarios han dado a conocer varios imprevistos, incluso con la comida a bordo. Por ejemplo, @analisiareyes hizo un posteo de una familia que se sentó al lado suyo y se puso a comer pollo frito.

La familia comió una peculiar comida en el avión

El clip acaparó la atención de la comunidad digital, ya que no es muy habitual ver que las personas lleven sus propios alimentos, mucho menos si es un plato tan elaborado. En las imágenes, se vio cómo entre todos compartían un poco de papa, yuca y pollo.

LA NACION