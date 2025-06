Así es la paradisíaca isla privada que Johnny Depp compró por US$5 millones en las Bahamas

Tras una larga carrera en Hollywood, el perfil actual del actor Johnny Depp se mantiene discreto después del mediático juicio que sostuvo contra su exesposa, Amber Heard. No obstante, dada la curiosidad que el intérprete de “Jack Sparrow” genera a nivel mundial, un reciente documental sobre su isla privada reavivó sus reflexiones sobre la necesidad de alejarse de los escenarios durante periodos prolongados. Para eso, encontró el refugio ideal en las Bahamas.

La paradisíaca isla de Johnny Depp en las Bahamas: “Lo más cercano a la felicidad”

En pleno auge de la fama del personaje “Jack Sparrow”, de la saga de películas Piratas del Caribe, Johnny Depp quiso un respiro prolongado de Hollywood. Así, inspirado por el éxito de la franquicia de Disney, pagó US$5 millones por una isla privada en las Bahamas, en 2004.

La propiedad llegó a la vida de Depp en pleno éxito por su aceptación como "Jack Sparrow" Engel & Völkers Bahamas vía TopTenRealEstateDeals.com

Este complejo millonario cobró viralidad en mayo de 2025 debido a un mini documental del canal de YouTube C_ViBeS. En este material, se enfatiza en que Depp mantiene su bajo perfil, en especial, luego de una serie de rechazos en Hollywood y un escándalo mediático debido a los juicios que sostuvo contra Amber Heard.

Sin embargo, muchos años antes de que el actor “predilecto” del director Tim Burton se viera un tanto obligado a resguardarse de Hollywood, se sinceró en 2009 durante una entrevista con Vanity Fair sobre los sentimientos que le provocaba su isla privada de US$5 millones.

En aquella época, especificó que su lugar secreto se denominaba “Little Hall’s Pond Cay” y que, en general, representaba una de sus mejores inversiones. “El dinero no compra la felicidad, pero sí un yate lo suficientemente grande como para navegar hasta ella”, destacó el actor en su charla.

Adicionalmente, Depp reiteró su visión sobre la isla como “un santuario personal”. En pocas palabras, subrayó su deseo de encontrarse siempre en un espacio seguro y alejado del bullicio de la fama (un hecho que, según C_ViBeS, mantiene vigente hasta hoy).

Las amenidades presentes en “Little Hall’s Pond Cay”, la isla privada de Johnny Depp

En la misma entrevista con Vanity Fair, Johnny Depp habló de las principales comodidades de las que goza en su isla de US$5 millones en las Bahamas. En primera instancia, destaca que tiene una superficie de aproximadamente 18 hectáreas y que cuenta con una residencia principal estilo rancho, con vistas panorámicas de 360 grados.

La isla de Johnny Depp cuenta con puertos y casas adicionales para recibir visitantes Engel & Völkers Bahamas via TopTenRealEstateDeals.com

La propiedad cuenta con varias casas para huéspedes que se sustentan con energía solar. Dispone además de una pista de aterrizaje privada, un muelle para hidroaviones y una piscina “infinita”.

Un detalle curioso que resaltó el actor, y que es corroborado por el sitio Find Islands, es que la isla posee seis playas privadas de arena blanca, cada una nombrada en honor a personas significativas en la vida de Depp:

Lily-Rose y Jack : en honor a sus hijos.

: en honor a sus hijos. Paradis Beach : por su expareja Vanessa Paradis.

: por su expareja Vanessa Paradis. Gonzo Beach : dedicada al periodista Hunter S. Thompson.

: dedicada al periodista Hunter S. Thompson. Brando Beach : en homenaje al actor Marlon Brando.

: en homenaje al actor Marlon Brando. Heath’s Place: una laguna nombrada en memoria del actor Heath Ledger (fallecido en 2008).

Los proyectos más recientes de Johnny Depp en Hollywood

Pese a que los papeles de Depp ya no suelen ser tan masivos como en los últimos años, el actor sí se mantiene activo gracias a algunos largometrajes contemporáneos.

Depp en su papel del rey Luis XV, dentro de una producción filmada totalmente en francés IMDb

Como muestra de lo anterior, el archivo de Johnny Depp en IMDb destaca producciones como Day Drinker (2025), Modì, Three Days on the Wing of Madness (2024) y Jeanne du Barry (2024); en esta última, Depp destacó por su papel principal como el rey Luis XV, así como por su sorprendente dominio del francés.