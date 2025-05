La abogada que defendió a Johnny Depp contó detalles inéditos del juicio contra Amber Heard

Camille Vásquez, la abogada que participó en la defensa de Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard, habló en exclusiva para el pódcast de ChingonaMente.

En la conversación, la letrada entregó detalles poco conocidos sobre su percepción del caso, su carrera profesional y la visión que tuvo su rol en uno de los pleitos más seguidos y mediáticos de los últimos tiempos.

La jurista ganó gran notoriedad por su presentación del caso del actor, su estilo directo y su reconocido desempeño y conocimiento en el litigio de difamación que enfrentaba Depp. Luego de tres años del juicio, que comenzó en abril de 2022, Vásquez compartió nuevas declaraciones.

La abogada ayudó al actor a ganar su juicio de difamación en contra de su exesposa. Foto: AFP

En la entrevista, la abogada comentó cuándo conoció al actor por primera vez. Estaba en su firma y sus jefes le pidieron que llevara unos documentos a la casa de Depp para que los firmara. Vásquez llamó a su madre y le contó que iría a la casa, pero no mostró emoción alguna por el encuentro.

“Nunca he sido fan de ningún actor”, dijo. Según Vásquez, el actor tardó tres horas, más o menos, en atenderla. Al momento de conocerse, quedó cautivada por su manera de hablar, su belleza y la manera tan distinta de pensar. “Ese día forjamos una amistad y con la amistad llegó la confianza“, expresó.

Cuando Vásquez fue consultada por sus motivaciones para tomar la defensa de Depp, contestó: “Yo sabía la evidencia, porque yo sabía que ella fue la agresora”. Asimismo, comentó que su imagen como mujer y latina también sumó un peso adicional al momento de representar al actor en un juicio de tal magnitud.

“Me daba mucha tristeza cómo él sufrió en esa relación con esa mujer, porque yo sabía que ella fue la agresora. Ella era la que abusaba de él", recalcó.

“Como mujer yo sabía que él necesitaba mujeres representándolo. El hecho de que hubiera mujeres como representantes de él, que creyeran en él, en su defensa, era una de las cosas más importantes“, aseguró la letrada, quien dijo que la presencia femenina tuvo una relevancia estratégica.

En ese sentido, la abogada resaltó la unidad y diversidad del equipo de defensa de Johnny, puesto que a pesar de sus estados civiles, género o línea de pensamiento, todos confiaban en la inocencia del actor. “La estrategia la hicimos en su mayoría las mujeres del equipo. Sabíamos cómo ganar el caso. Los testigos, el orden de la historia que contábamos y cómo la contábamos; esas eran las mujeres del equipo“, dijo.

En la conversación, también habló de su distanciamiento emocional sobre el atractivo del actor y cómo esto podría influir en el caso y veredicto. Vásquez indicó: “Nosotros éramos mujeres inteligentes, mujeres que votamos diferente, que somos casadas, otras solteras. Todo el equipo, hombres y mujeres, tenía confianza en Johnny en su caso. Y yo creo que eso habló muy duro para él“.

“Lo que ella hizo fue terrible para las mujeres que son víctimas de verdad, pero lo que aprendimos de este caso es que la violencia doméstica no tiene género y puede sufrirse por mujeres y hombres“, reflexionó Vásquez.

La jurista explicó que la violencia doméstica de mujeres hacia hombres es “más común de lo que la sociedad cree” y que es cierto que muchas víctimas “no tienden a dar un paso al frente y acusar a sus parejas o exs de cometer estos delitos. Las mujeres, lamento decirlo, creen que se pueden salir con la suya”.

Camille Vásquez, abogada de Depp, dijo que las mujeres del equipo sabían cómo ganar el juicio. Foto: EFE

Además, cuando le preguntaron si tuvo miedo de perder el caso, contestó que "sabía que no lo haríamos, porque teníamos la verdad“. Aunque Vásquez contó que algunas de las cosas que salieron en el tribunal no querían ser dichas por Johnny, se debía “confrontar a Amber y contar lo bueno, lo malo y lo feo, tomando genuinamente la responsabilidad de sus acciones, pero también teniendo la oportunidad de decir su versión“.

Aunque la abogada comentó que en sus primeros casos no ganaba mucho dinero a pesar de su arduo trabajo, años después, reveló que "a este punto de mi carrera, tengo mucha suerte de poder elegir a mis clientes. Y siempre les digo, al momento de decidir si aceptaré trabajar con ellos o no, que no me mientan. ’Dime la verdad y dímela ahora; porque necesito evaluar si puedo ayudar y cuál es la mejor manera. De lo contrario tendrás un problema con el otro lado y conmigo’“.

Así como confío en la inocencia de Johnny por las pruebas entregadas, la letrada explicó que para aceptar un caso debe “creer en tu caso y que realmente puedo ayudar”.

De igual manera, resaltó su capacidad para contar historias dentro de su profesión, algo que para ella es realmente importante, ya que “permite entender quién es el cliente, quiénes son en su esencia. Cada oportunidad que tenemos en un tribunal es una oportunidad para decirle al jurado cuál es la historia de la persona“.

Por Maria Juliana Cruz Marroquin