Escuchar

Algunos famosos han encontrado en las redes sociales una manera de generar ingresos extra, mientras que otros deciden explorar plataformas de contenido para adultos con el mismo fin. Este último es el caso de Drea de Matteo, reconocida por su papel en la aclamada serie Los Soprano, quien logró salvar su casa gracias a lo que ganó en OnlyFans.

La difícil realidad que llevó a Drea de Matteo a tomar a decisión de unirse a OnlyFans

Tras negarse a recibir la vacuna contra el Covid-19, la actriz ganadora de un Premio Emmy afrontó problemas para conseguir trabajo. De esa manera, a sus 52 años, tuvo que atravesar una difícil situación financiera. En ese contexto, solicitó una indulgencia para que la ayudaran con los pagos de su hipoteca, pero no consiguió el dinero que necesitaba.

Drea de Matteo salvó su casa gracias a OnlyFans

Con apenas 10 dólares en su cuenta bancaria, decidió que era momento para cambiar su realidad. Entonces, empezó a generar contenido para OnlyFans. En una entrevista con FOX Business, compartió su asombro por la rapidez con la que pudo ganar dinero utilizando el servicio de suscripción: “Me sorprendió poder salvar mi casa tan rápido como lo hice”.

Cuando lanzó su cuenta en OnlyFans, dejó claro que no se dejaría influenciar por los comentarios negativos. Aunque en un principio no quería unirse a la plataforma y solo continuó adelante por pura necesidad económica, luego encontró allí una nueva sensación de empoderamiento. Por eso, no tiene planes de abandonar ese mundo en el corto plazo.

La curiosa dieta de Drea de Matteo antes de sus sesiones de fotos para OnlyFans

La famosa actriz reveló algunos detalles sobre su preparación para sesiones de fotos: “No me veo bien en las fotos si estoy delgada. Por eso, antes de la sesión de fotos, puedo comer y comer sin problemas. Puedo aumentar mi volumen para lucir mejor”. Al hablar de su sorprendente dieta, explicó que solo ingiere carbohidratos antes de posar frente a las cámaras. Y le hace un homenaje a sus raíces italianas, con su dieta que se basa en pastas.

Drea de Matteo asegura que come mucho antes de las sesiones de fotos de OnlyFans para no verse tan delgada Instagram @dreadematteo

Como parte de su crecimiento financiero, pudo expandir sus horizontes empresariales al lanzar su propia marca de ropa urbana, Ultrafree. Inspirada por su hijo Waylon, de 12 años, esta línea de ropa busca redefinir la libertad como algo atractivo. “El merchandising se trata de no dejar que te digan quién eres”, indicó.

¿Quién era Drea de Matteo en Los Soprano?

La estrella nacida en Queens, Nueva York, tuvo su gran oportunidad en la famosa serie de televisión de HBO en 1999, interpretando a Adriana, la novia de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli) y protegida de Tony Soprano (James Gandolfini). Esta serie de televisión estadounidense, creada y producida por David Chase, se emitió ininterrumpidamente hasta su desenlace el 10 de junio de 2007. La trama de la serie giraba en torno al mafioso de Nueva Jersey, Tony Soprano, y las dificultades que enfrentaba tanto en su hogar como en la organización criminal que dirigía.

Drea de Matteo en la popular serie “Los Soprano” junto al actor James Gandolfini IMDB

El personaje de Drea de Matteo fue asesinado en la quinta temporada, en uno de los episodios con mejor crítica de la serie, “Long Term Parking”, después de que se descubriera que trabajaba con el FBI. Este capítulo, le valió un Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una serie dramática en 2004. A partir de entonces, dejó una marca en la televisión y el cine.

LA NACION