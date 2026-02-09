Buenas noticias para los mexicanos: Checo Pérez está de vuelta y mostró su lujoso Cadillac para la F1 2026

Luego de marcharse de Red Bull por diferencias con el equipo en 2024, Sergio “Checo” Pérez está de vuelta en la Fórmula 1, y competirá en esta temporada para la nueva marca que se sumará este año: Cadillac. Durante una pausa publicitaria en el evento del Super Bowl, la compañía presentó su automóvil, motorizado por Ferrari.

¿Checo Pérez vuelve a la F1 con Cadillac? Qué se mostró durante el Super Bowl

Con un diseño innovador y desafiante, Cadillac presentó su primer automóvil para la competencia automovilística más importante del mundo. Esta temporada, el equipo estará compuesto por el experimentado piloto mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. El monoplaza, que luce una paleta de plateado, blanco y negro, promete hacer historia en el deporte.

Cadillac presentó su automóvil para competir en la temporada 2026 de la F1 @cadillac

En el descanso del Super Bowl LX, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, Cadillac captó la atención de los asistentes durante una pausa publicitaria. El poco tiempo que tuvo le bastó para atraer la atención de los espectadores hacia su primer automóvil, el CA01, que integrará de nuevo a la Fórmula 1 a Pérez y a Bottas.

El Cadillac estará motorizado por Ferrari y cuenta con el nombre de TWG AI, una plataforma de inteligencia artificial parte de un fondo de inversiones, como principal patrocinador. A su costado, figura la empresa de telefonía Claro, vinculada a Pérez.

El lujoso Cadillac que usará Checo Pérez para la F1 2026

El monoplaza sorprendió al público con una asimetría visual, con un lado dominado por tonos grises y el otro por un color negro intenso. El diseño comprende un desafío para los automóviles tradicionales, con su particular trama, los nombres de los patrocinadores colocados estratégicamente y el icónico emblema de la corona y los laureles.

El automóvil que manejará Checo Pérez para Cadillac

Desde lo aerodinámico, el nuevo equipo integrante de la F1 promete cambiar las reglas del juego. “La misión empieza ahora”, escribió la cuenta oficial de Cadillac con un video del anuncio. De fondo, se puede escuchar el discurso pronunciado por John F. Kennedy cuando el hombre pisó la luna por primera vez.

En declaraciones para el sitio web de la Fórmula 1, Pérez buscó bajar las expectativas y aclaró que, si bien las pruebas van en buena dirección, aún falta pulir algunos detalles. “Obviamente, estamos empezando a explorar el coche, la configuración y las direcciones que queremos tomar, así que creo que está empezando bien”, expresó.

Por su parte, su compañero finlandés indicó que van paso a paso. “Con cada carrera mejoramos y nos unimos más como equipo. Con cada carrera solucionamos problemas y avanzamos, lo cual es positivo”, sostuvo.

La carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 y los rumores sobre su futuro

Nacido en 1990 en Guadalajara, Pérez inició su carrera en la Fórmula 1 con su debut en 2011. Fue el primer piloto mexicano en competir en la categoría desde 1981 y rápidamente se destacó por su talento con el equipo Sauber.

En 2013, tuvo una temporada difícil con resultados modestos en McLaren. Al año siguiente pasó a Racing Point, en donde se consolidó como referente de la escudería y permaneció hasta 2020.

Luego, en Red Bull Racing, vivió la etapa más exitosa de su carrera desde 2021 hasta 2024, cuando abandonó el equipo. En su trayectoria en la F1, consiguió:

Seis victorias en Grandes Premios : su primera en el GP de Sakhir 2020 , una remontada legendaria que marcó un antes y un después en su carrera.

: su primera en el , una remontada legendaria que marcó un antes y un después en su carrera. Tres pole positions: la primera lograda en Arabia Saudita 2022.

la primera lograda en Arabia Saudita 2022. 39 podios acumulados.

acumulados. Subcampeón del Campeonato Mundial de Pilotos en 2023 con Red Bull, su mejor temporada en términos de clasificación general. El campeón fue su compañero de equipo, Max Verstappen.

con Red Bull, su mejor temporada en términos de clasificación general. El campeón fue su compañero de equipo, Max Verstappen. Más de 280 Grandes Premios disputados entre 2011 y 2024.

Checo Pérez volverá a la F1 en 2026 luego de un año sin competir en la máxima categoría @schecoperez

En su regreso como piloto principal, los fanáticos esperan que tenga un rol más decisivo en las carreras, acompañado por Bottas. El finlandés, por su parte, debutó en 2013 para Williams y se mantuvo allí hasta 2016. El momento más exitoso de su carrera se dio entre 2017 y 2021, cuando compitió para Mercedes-Benz y acumuló la mayoría de sus podios, victorias y poles.

Tras dejar la escudería, se unió a Alfa Romeo, pero los resultados no estuvieron de su lado y se marchó en 2024 para ser piloto de reserva en Mercedes-Benz. En 2026, acompañará a Pérez en un equipo que siembra esperanzas entre los fanáticos.