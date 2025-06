“Casi nos deportan”: el susto de Alejandro Fernández y la lista de famosos mexicanos que ya perdieron su visa de EE.UU.

El cantante mexicano Alejandro Fernández se presentó en el Kaseya Center, Miami, como parte de una serie de conciertos en Estados Unidos. Antes de realizar su presentación, el “Potrillo” tuvo un susto debido a un encuentro con un policía local, quien según sus declaraciones reaccionó de forma agresiva al grado de querer deportarlo.

Alejandro Fernández reveló cómo fue su encuentro con la Policía de EE.UU.

Al finalizar su presentación, el cantante contó lo que vivió y le pidió al público que saliera con cuidado del recinto y que tuvieran cuidado con la Policía en Estados Unidos. Ahí fue cuando reveló que al llegar al recinto, y al no localizar al agente que resguardaba una de las entradas, decidió mover un cono de tránsito para ingresar al Kaseya Center con su camioneta.

Alejandro Fernández cuenta cómo casi lo deportan de EE.UU.

Al poco tiempo apareció el oficial y reaccionó de forma agresiva. “Agarré uno de los conos (...) había una patrulla, pero no estaba el oficial. Movimos el cono para entrar y se nos vino encima. ¡Casi nos meten a la cárcel, casi nos deportan!", comentó.

Los asistentes mostraron su preocupación por la historia de Alejandro Fernández. Incluso en sus redes sociales se preguntaron si los hechos podrían llegar a tener consecuencias legales, luego de que el video fuera retomado por programas de TV locales como “El Gordo y la Flaca”. Hasta el momento, las autoridades no hicieron declaraciones al respecto.

“Está complicada la situación. Traten de no hacer desmadres, porque la neta, uno no sabe cómo puede acabar. ¡Viva México!”, comentó.

Personalidades mexicanas que perdieron su visa para ingresar a EE.UU.

En los últimos meses, diversas personalidades del medio artístico, deportivo, y político tuvieron que dar marcha atrás con sus planes de viaje a los Estados Unidos, ya que su visa de turista fue revocada.

Julión Álvarez fue el primer artista mexicano al que le quitaron la visa, al igual que a sus músicos. En 2017, el cantante apareció en la llamada “lista negra” del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La decisión se dio por su presunta participación como prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, líder de una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación. Y posteriormente, en 2025, se le volvió a revocar su visa, aunque no se dieron detalles de las razones para ello.

El grupo musical Los Alegres del Barranco sufrió la cancelación de sus visas en abril de este año, tras proyectar la imagen de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” durante un concierto en Guadalajara.

Este mismo año, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, afirmó que las autoridades de EE.UU. le habían revocado las visas de turista a ella y su esposo. No obstante, no explicó las razones detrás de la medida y confió en que la situación se aclararía satisfactoriamente, de acuerdo con declaraciones recogidas por The Associated Press.

El pasado 1 de junio, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, anunció la cancelación de la visa de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, tras una publicación en redes sociales en las que aparentemente respaldo actos violentos ocurridos durante protestas de migrantes en Los Ángeles.

La consejera estatal fue el objeto de debate tras su posicionamiento sobre las protestas contra ICE en Los Ángeles. Foto: Captura de pantalla vía X

El alcalde de Matamoros, México, José Alberto Granados Dávila, fue interrogado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA), por lo que se creyó que se le había revocado la visa. Sin embargo, el propio alcalde negó los señalamientos, pero sí confirmó que fue cuestionado por las autoridades estadounidenses, según medios locales como El Financiero.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos se volvieron más severas con las personas que buscan entrar a territorio norteamericano desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, quien mantiene regulaciones más estrictas para la entrega de visas, así como de la deportación de migrantes.