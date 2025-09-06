Chloe Malle reemplaza a Anna Wintour: cómo su madre actriz fue editora de Vogue en una de las series más populares de EE.UU.

Vogue confirmó que Chloe Malle, de 39 años de edad, reemplazará a Anna Wintour como editora en jefe de la revista en Estados Unidos, es la primera vez en 37 años que existe un cambio en la empresa y la nueva directora editorial es hija de una actriz que interpretó ese mismo personaje en una de las series estadounidenses más famosas.

Chloe Malle es nueva editora de Vogue y cómo su madre interpretó ese papel

Un par de meses después de la renuncia de Anna Wintour a Vogue EE.UU., se confirmó a la mujer que ocupará el puesto de la icónica editora que ha inspirado a diversos personajes de películas y series de televisión.

Chloe Malle es la nueva editora en jefe de Vogue en Estados Unidos (Instagram/@chloemalle)

El cargo que Chloe Malle llega a cumplir es el de jefa de contenido editorial, lo que demuestra los cambios dentro del negocio de las revistas en comparación con años anteriores, según The New York Times.

La decisión de Vogue habría sido tomada en medio de una crisis en algunos medios de comunicación que se han resistido a adaptarse al mundo digital o se han negado al uso de la IA, por lo que el nuevo equipo de trabajo de la revista tendrá que idear un nuevo modelo de negocio para obtener más ingresos.

Aunque Malle declaró que “nadie va a reemplazar a Anna”, sí explicó que busca “hacer algo que marque la diferencia” y que se enfocará en un público más directo, pequeño y saludable.

El nuevo puesto de Chloe Malle refleja un papel que cumplió su madre en la serie Sex And The City (HBO), en donde interpretó a un personaje similar a Wintour, una coincidencia de la que se ha hablado mucho recientemente.

Chloe Malle reemplazará a Anna Wintour en Vogue EE.UU. (Instagram/@chloemalle)

Así fue como Candice Bergen dio vida a la editora en jefe de Vogue en Sex And The City

Candice Bergen, madre de Chloe Malle, interpretó al personaje de Enid Frick, la editora ficticia de Vogue en la serie, personaje que tiene muchas similitudes con Anna Wintour, según New York Post.

La famosa actriz de 79 años de edad tuvo su primera aparición en la temporada cuatro de Sex An The City, estrenada en 2002, cuando el personaje de Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker, consigue un empleo en Vogue.

La actriz Candice Bergen interpretó a Enid Frick, editora de Vogue en Sex And The City (HBO)

Frick es un personaje con carácter y liderazgo que ejerce presión a través de constantes críticas en busca de que la protagonista cumpla con los altos estándares de la revista. En la serie, la editora de Vogue tiene problemas con las citas y logra conectar con Bradshaw conforme avanza la trama.

La madre de Chloe Malle interpretó este papel solo en tres episodios del programa en la cuarta, quinta y sexta temporada, además de participar en la película que se estrenó en 2008, en donde es quien convence a Carrie de hacerse una sesión de fotos con vestidos de novia para Vogue.

Quién es Chloe Malle y quién es su madre Candice Bergen

Chloe Malle ha trabajado en la revista desde hace 14 años, además es la presentadora del pódcast de Vogue The Run Through, aunque antes solía trabajar para The New York Observer, en la sección de temas inmobiliarios, según BBC.

Candice Bergen y su hija Chloe Malle frente a la Estatua de la Libertad (Instagram/@chloemalle)

Además, es hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle, y antes de que falleciera su padre cuando ella tenía diez años solía vivir entre París y Los Ángeles.

En cuanto a Candice Bergen, la actriz nació en California y también se ha desempeñado como productora, además de su papel en Sex and the City participó en otras películas y series como Miss Simpatía o Guerra de Novias y Murphy Brown (CBS) Boston Legal (ABC), según IMDB.