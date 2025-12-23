Con ayuda de Jeff Bezos: cuándo se estrena y de qué trata la película de Melania Trump como primera dama de EE.UU.

El documental de Melania Trump mostró un nuevo adelanto oficial en el que se muestra a la primera dama de Estados Unidos en una faceta más íntima, además de algunos detalles sobre su relación con el presidente Donald Trump. El proyecto se estrenará pronto y fue adquirido por Amazon tras un acuerdo millonario.

Cuándo estrena y de que tratará la película de Melania Trump

La película lleva por nombre Melania y se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 30 de enero de 2026, de acuerdo con una publicación de la primera dama en redes sociales.

Melania Trump comparte el nuevo adelanto oficial de su película homónima

El nuevo adelanto oficial de este documental inicia con el “Aquí vamos otra vez”, que dice la primera dama mientras entra en el Capitolio de EE.UU. el día de la segunda investidura de su esposo.

El avance dura poco más de un minuto y muestra a Donald y Melania Trump con el personal de la Casa Blanca, además de imágenes en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, y de la Torre Trump en Nueva York.

En los cortes también se aprecia a la primera dama de EE.UU. en el almuerzo con un socio y de visita en el cementerio, donde sostiene un paraguas y coloca un lirio blanco junto a una lápida.

La película de Melania Trump se estrenará en cines el 30 de enero de 2026 (Instagram/@melaniatrump)

El documental se situará en durante los 20 días previos a la segunda envestidura presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, contó Melania a Fox News. La historia mostrará parte de su vida en familia, negocios y sus actividades filantrópicas.

Amazon lanzará el documental de Melania tras acuerdo millonario

El proyecto de Melania Trump está dirigido por el cineasta Brett Ratner y fue adquirido por la empresa de Jeff Bezos tras un acuerdo de aproximadamente US$40 millones, según El Independiente.

Amazon habría pagado esta cantidad con el objetivo de obtener la licencia de la película. Además, se informó que habrá una serie documental de tres episodios con los que se complementará la historia sobre la vida de la primera dama.

Amazon obtuvo la licencia de la película homónima de Melania Trump por US$40 millones (Instagram/@melaniatrump)

Este nuevo proyecto cinematográfico promete ofrecer una mirada íntima sobre la vida de Melania, quien ha procurado mantenerse al margen del foco político. También existen expectativas sobre apariciones de Donald Trump y su hijo Barron, en la cinta de la que la primera dama es productora ejecutiva, según la BBC.

El proyecto empezó a filmarse en 2024 y Prime Video será el encargado de compartir más detalles de la producción conforme se acerque su estreno en cines y en plataformas digitales.

Amazon dijo a principios de año que se trataba de “un proyecto único”, además de ser el último plan mediático de la Sra. Trump. Y expertos comparten que también refleja la última de una serie de conexiones entre el presidente y el fundador de la compañía, Jeff Bezos.

Quién es Melania Trump y cuál es su origen

La primera dama de Estados Unidos nació en un pueblo pintoresco llamado Novo Mesto, en Eslovenia, el 26 de abril de 1970 y fue criada por una familia de clase media.

La película de Melania Trump ofrecerá una mirada más íntima de la vida de la primera dama de EE.UU. (X/@First Lady Melania Trump)

Poco después del nacimiento de Melania, su familia se mudó a Sevnica, en donde ella pasó su infancia y adolescencia.

Melania tuvo experiencia en el mundo del modelaje e inicialmente trabajaba mientras estudiaba la carrera de Arquitectura, aunque las oportunidades profesionales que surgieron la llevaron a abandonar los estudios.

Durante la década de los 90, la primera dama vivió en diferentes ciudades del mundo, incluidas Milán, París y Nueva York. Fue en 1996 cuando decidió mudarse definitivamente a la Gran Manzana y solo dos años después conocería a Donald Trump. De su relación con el presidente estadounidense, nació su hijo Barron en 2006.