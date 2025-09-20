Cuándo fue la última vez que Estados Unidos ganó Miss Universo

Estados Unidos es el país con el mayor número de ganadoras de Miss Universo, tiene un total de nueve coronas hasta el momento y le siguen naciones latinas como Venezuela, con siete victorias, y Puerto Rico, con cinco.

Así fue la última vez que Estados Unidos ganó Miss Universo

La última estadounidense en recibir el título de Miss Universo fue R’Bonney Gabriel, quien obtuvo la victoria en la edición de 2022 que se celebró en Nueva Orleans, según consignó CNN.

R’Bonney Gabriel es la última estadounidense en ganar la corona de Miss Universo en 2022 (Instagram/@rbonneynola)

La famosa se convirtió en la primera representante del país norteamericano con ascendencia filipina en ganar Miss Estados Unidos. En ese momento, Gabriel tenía 28 años, la edad más avanzada para competir en el certamen.

R’Bonney Gabriel venció a las representantes de Venezuela, Amanda Dudamel y de República Dominicana, Andreína Martínez, quienes obtuvieron el primero y segundo lugar en Miss Universo 2022, respectivamente.

La última norteamericana en ganar la corona para su país nació en Houston y se desempeñó como modelo, diseñadora e instructora de costura.

Quiénes son las estadounidenses que han ganado Miss Universo

Además de R’Bonney Gabriel, otras ocho estadounidenses obtuvieron la corona del certamen internacional, según Business Insider ellas son:

Miriam Stevenson

Miriam Stevenson de Carolina del Norte, fue la primera mujer estadounidense en ganar el certamen en 1954 (Facebook/Beauty Queens Pictures)

Miriam Jacqueline Stevenson, fue la primera mujer estadounidense en alzarse con la corona de Miss Universo en 1954. La originaría de Carolina del Norte obtuvo la corona de su estado antes de llegar al certamen, de acuerdo con lo mencionado por Telemundo.

De su vida después de la pasarela se sabe muy poco, pero siguió su carrera en pequeños programas de televisión de la época, donde conoció a su primer esposo y con quien tuvo dos hijos. También se desempeñó como modelo y actriz, señala Ecured.

Carol Morris

Carla Morrison representó a Iowa y se coronó como la segunda Miss Universo de Estados Unidos en 1956 (X/@MissUniverse)

La segunda mujer en representar a Estados Unidos. Carol Morris nació en Nebraska, pero su familia se mudó a Kansas, donde comenzó con sus primeros años de educación, recuerda Telemundo.

Años más tarde, su familia se volvería a mudar y esta vez lo haría a Iowa, donde la joven logró ser elegida como la representante nacional y en 1956 coronarse como Miss Universo cuando apenas tenía 20 años.

Linda Bement

Linda se coronó en 1960 y fue la primera Miss en lograr durante una transmisión de televisión en vivo (Facebook/Universal Beauty Contest)

En 1960, la modelo ganó Miss Estados Unidos como representante de Utah y ese mismo año se ciñó con la corona del certamen internacional. Fue la primera concursante en coronarse durante una transmisión en vivo por televisión.

En marzo de 2018 se dio a conocer que la tercera Miss Universo falleció en Utah a los 76 años de edad por causas naturales, por lo que es recordada por su comunidad al destacar por sus labores altruistas, recuerda su obituario.

Sylvia Hitchcock

Sylvia Hitchcock (al centro) se convirtió en actriz después de su reinado (Instagram/@MissUniverse)

Se convirtió en la ganadora de Miss Universo 1967 tras obtener la victoria en los certámenes de Miss Alabama y Miss Estados Unidos, al mismo tiempo que cursaba sus estudios universitarios en Alabama.

Después de ganar el concurso de belleza, tuvo que dejar sus estudios y se dedicó a trabajar como modelo y actriz. Diez años después de su coronación, fue jueza del reinado en 1972. Falleció en 2015 a los 69 años de edad, de acuerdo con The Ledger.

Shawn Weatherly

La reina de belleza Shawn Weatherly interpretó a Jill Riley en la primera temporada de Guardianes de la Bahía (Web/baywatch NBC)

En 1980, la modelo fue coronada como la mujer más hermosa del mundo y posteriormente se convirtió en actriz de Hollywood, donde participó en la famosa serie de televisión Guardianes de la Bahía (NBC), como uno de sus trabajos más destacados.

Continuó su carrera en el cine con papeles como la cadete Karen en Loca academia de policía. Desde 2014 se mantiene alejada de las cámaras de televisión, por lo que se sabe poco de su vida privada, de acuerdo con Business Insider.

Chelsi Smith

Chelsi Smith ganó Miss Universo en 1995 (Facebook/UniversalBeautyContest)

Ganadora de Miss Universo en 1995, fue la primera estadounidense nacida en Texas en llevarse la corona y la segunda mujer afroamericana en ganar Miss Estados Unidos.

En 2018 se informó que la modelo falleció por cáncer de hígado, por lo que sus compañeras la despidieron en redes sociales y reconocieron su gran trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza, recuerda Quién.

Brook Lee

Brook fue la primera concursante del certamen en ganar la corona con la mayor edad de entre todas las competidoras (Instagram/@brookleeofficial)

Originaria de Hawái, fue coronada como la mujer más hermosa del mundo en 1997, cuando tenía 26 años, quien en ese momento destacó por ser la concursante de mayor edad en el certamen.

Después de coronarse, participó como actriz en diversos programas de TV como The Nanny (La niñera), además de destacar como presentadora en ESPN y Fox. Aunque no es muy activa en sus redes sociales, su última aparición la hizo en el podcast Its an Island Thing.

Olivia Culpo

La influencer Olivia Culpo fue coronada Miss Universo en 2012 (Facebook/Olivia Culpo)

La representante de Rhode Island en Miss Estados Unidos ganó el certamen nacional y la corona internacional en 2012. Actualmente, se dedica al mundo del entretenimiento y las redes sociales

Este 2025, la exreina de belleza dio la noticia de que se convirtió en madre por primera vez al lado de su esposo y jugador de los 49ers Christian McCaffre, por lo que compartieron la noticia a través de redes sociales.

Quién es la representante de Estados Unidos para Miss Universo 2025

El título de Miss Estados Unidos 2025 aún no ha sido anunciado por la organización del certamen. Según su sitio web, la actual reina de belleza del país es Alma Cooper, quien recibió la corona en 2024.

La originaria de Michigan es subteniente y oficial de inteligencia militar en el Ejército de EE.UU. Cooper tiene 22 años y participó en el certamen de Miss Universo del año pasado, de acuerdo con CNN.

La famosa obtuvo la corona de la titular anterior a nivel nacional, la hawaiana Savannah Gankiewicz. Durante su coronación, Cooper dijo en su discurso sentirse orgullosa de sus raíces inmigrantes afrolatinas y declaró “vivir el sueño americano”.

Alma Cooper es la actual Miss Estados Unidos (FB/Miss USA)

La estadounidense se graduó con honores de la Academia Militar y también cursó una maestría en la Universidad de Stanford. Será ella quien entregue la corona a la próxima representante de EE.UU.

Aunque aún no hay fecha para el certamen nacional, la edición 2025 de Miss Universo se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia.