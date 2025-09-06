Cuándo fue la última vez que México ganó el concurso Miss Universo

Miss Universo es considerado el certamen de belleza más importante del mundo y año con año elige a la representante de uno de los países participantes para portar el título. Hasta el momento, México es una de las naciones latinas que ha ganado más coronas en la historia del concurso, solo después de Venezuela y Puerto Rico.

La última vez que México ganó el Miss Universo

Andrea Meza fue la última mexicana en coronarse como Miss Universo 2020, edición que se festejó hasta mayo de 2021. Actualmente, la famosa se desempeña como presentadora de televisión para La Mesa Caliente (Telemundo).

Andrea Meza es la última mexicana en ser coronada Miss Universo y actualmente es presentadora de televisión (FB/Andrea Meza)

Según el canal de televisión para el que trabaja la modelo, ella recibió su corona en la 69na. edición del certamen que se celebró el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

Meza es originaria de Chihuahua y obtuvo el título de Miss Universo cuando tenía 26 años de edad. La famosa es reconocida por ser una activista enfocada en los derechos de las mujeres y también por haberse graduado como ingeniera en software.

Desde el 2017 destacó con su participación en concursos de belleza como Miss Mundo, en donde fue reconocida con el segundo lugar, justo detrás de la representante de Mongolia, Enkhjin Tseveendash.

Quiénes son las otras dos Miss Universo mexicanas

Las mujeres mexicanas consiguieron la corona de Miss Universo en dos ocasiones antes de que Andrea Meza se llevara el título, la primera fue Lupita Jones y la segunda la tapatía Ximena Navarrete.

Lupita Jones

La primera mujer mexicana en ser coronada como la más bella del mundo fue Lupita Jones, ganadora del certamen de 1991, según Excelsior. La famosa recibió el título cuando tenía 23 años en el concurso que se celebró en Las Vegas, Nevada.

Jones destacó y tras coronarse como Miss Universo también fue directora de Nuestra Belleza México, el concurso nacional para elegir a la mujer que representaría al país en el certamen internacional.

Lupita Jones fue la primera mexicana en obtener la corona de Miss Universo (FB/Lupita Jones)

Ximena Navarrete

Nacida en Guadalajara, Jalisco, Ximena Navarrete fue la segunda mexicana en obtener el título en la historia de Miss Universo. La famosa también fue coronada en un certamen que tuvo lugar en Las Vegas, en 2010.

Navarrete terminó su mandato un año después y comenzó a trabajar como presentadora de televisión. También se le vio participar en la telenovela La Tempestad (Televisa), en donde compartió pantalla con el actor cubano William Levy.

Ximena Navarrete es la segunda mexicana coronada como Miss Universo en la historia (FB/Ximena Navarrete)

Quién es la actual Miss México

Actualmente, María Fernanda Beltrán es la ganadora de Mexicana Universal 2024, el concurso nacional que elige de entre 32 participantes a quien representará a México en el concurso Miss Universo en noviembre próximo, según Excelsior.

María Fernanda Beltrán fue coronada como Mexicana Universal y representó a su país en Miss Universo 2024 (FB/Maria Fernanda Beltran Figueroa)

El sábado 13 de septiembre, Beltrán entregará la corona a la nueva representante de México, quien concursará en nombre de México en la edición 2025 de Miss Universo, en noviembre próximo en Tailandia.