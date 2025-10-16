El beisbolista mexicano nacido en Cuba que deslumbra a las Grandes Ligas: empató un récord de Babe Ruth

Randy Arozarena, oriundo de Cuba, y nacionalizado mexicano, deslumbra en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) con los Seattle Mariners. El pelotero igualó un récord de embases que pertenecía al mítico Babe Ruth y su equipo se encuentra a solo dos partidos de clasificar a su primera Serie Mundial.

Randy Arozarena iguala marca histórica de Babe Ruth en la MLB 2025

El beisbolista embasó 62 veces para acumular 84 bases totales en 35 juegos iniciados, de acuerdo con OptaSTATS. La estadística solo fue alcanzada por otros tres jugadores en la historia de la competición.

Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, alcanzó una gran marca personal Ryan Sun - FR172110 AP

Luego de un gran desempeño durante la temporada regular, gracias a sus brillantes actuaciones, Arozarena se unió al prestigioso club estadístico al que solo accedieron leyendas del béisbol como Carlos Beltrán, Lou Gehrig y Babe Ruth.

Pero además, estos números podrían ser superados, ya que su campaña 2025 no terminó. Su performance permitió que Seattle cuente con potencia constante en su alineación, y su logro de los 27 jonrones marca un récord personal para él hasta este momento.

La impresionante carrera de Randy Arozarena en la MLB

La carrera de Randy Arozarena en la MLB refleja una historia de determinación, velocidad y talento ofensivo. Su debut con los St. Louis Cardinals en 2019 marcó el inicio de un ascenso meteórico dentro de la liga. Aunque jugó pocos partidos en su primera temporada, su capacidad para producir contacto sólido y su agilidad en los jardines llamaron la atención.

El cubano-mexicano de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena lleva una gran carrera dentro de la MLB Lindsey Wasson - AP

Su traspaso a los Tampa Bay Rays antes de la campaña 2020 consolidó su explosión mediática. Durante esa postemporada, estableció un récord histórico de cuadrangulares para un solo playoff y se convirtió en el jugador más destacado de su equipo. Su actuación lo llevó a ser reconocido como uno de los bateadores más peligrosos en momentos decisivos.

En 2024, fue enviado a Seattle y tras incorporarse a los Mariners, Arozarena rindió de forma relativamente sólida. En conjunto, sumando lo que bateó en Tampa y en Seattle durante 2024, terminó con línea ofensiva de .254/.346/.436 con 20 jonrones y 20 bases robadas, además de 60 carreras impulsadas, en 648 apariciones al plato, según MLB.

Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays: quién avanza a la Serie Mundial 2025

La postemporada avanza con las Series de Campeonato de la Liga Americana y Nacional, mientras los equipos sueñan con alcanzar la Serie Mundial. Los Seattle Mariners, que nunca participaron en el Clásico de Otoño, enfrentan a los Toronto Blue Jays, en una serie al mejor de siete juegos.

Los Marineros de Seattle buscan su primera Serie Mundial (Instagram/@mariners)

Los Mariners se impusieron en los primeros dos juegos de la serie frente a su rival, por 3 a 1 y 10 a 3. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse, los de Toronto respondieron con una contundente victoria de visitante 13 a 4 y pusieron la Serie de Campeonato de la Liga Americana al rojo vivo.

El calendario de la serie que resta es el siguiente:

Juego 4: jueves 16 de octubre, 8.33 p.m. (ET), en Seattle.

Juego 5: viernes 17 de octubre, 6.08 p.m. (ET), en Seattle.

Juego 6: domingo 19 de octubre, 8.03 p.m. (ET), en Toronto*.

Juego 7: lunes 20 de octubre, 8.08 p.m. (ET), en Toronto*.

(*en caso de ser necesarios)