¿Mariners o Blue Jays? Quién es el favorito para llegar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas, según la IA

La postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) avanza con las Series de Campeonato de la Liga Americana y Nacional, mientras los equipos sueñan con alcanzar la Serie Mundial, que comenzará a fines de octubre. La inteligencia artificial reveló quién es el favorito entre Mariners y Blue Jays.

¿Mariners o Blue Jays? Quién llegará a la Serie Mundial, según la IA

Los Seattle Mariners, que nunca participaron en el Clásico de Otoño, enfrentan a los Toronto Blue Jays, que no llegan a la final de MLB desde 1993, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, informó ESPN.

Copilot, Gemini y ChatGPT dieron a conocer qué equipo tiene más oportunidades de llegar a la Serie Mundial (Instagram/@bluejays)

Lo que dice la inteligencia artificial:

Copilot

De acuerdo con Copilot, los Blue Jays son los favoritos para llegar a la Serie Mundial, ya que se consagraron campeones de la División Este de la Liga Americana. Superaron con claridad a los Yankees en la Serie Divisional, llegan más descansados y contaron con Kevin Gausman como abridor en el Juego 1, uno de los lanzadores más sólidos de la temporada.

Aunque Copilot ubica a Toronto como favorito, no descarta que los Mariners tengan posibilidades después de una clasificación histórica. El equipo demostró capacidad de respuesta y cuenta con el abridor Bryce Miller, reconocido por su control y temple en la lomita.

ChatGPT

Esta IA señala como favorito a Seattle. Destaca que los Mariners muestran un rendimiento sólido, una plantilla equilibrada y el impulso necesario para llegar a la final en esta temporada. ChatGPT coloca a los Blue Jays un escalón por debajo de Seattle, aunque los considera una amenaza real para los Mariners.

Gemini

El análisis de Gemini ubica a los Blue Jays como ligeros favoritos por su récord en la temporada. Sin embargo, también resalta que los Mariners son un equipo más completo y con un buen cuerpo de lanzadores. La serie se presenta muy pareja y resulta difícil definir un favorito claro para alcanzar la Serie Mundial.

El juego 1 fue para Seattle Mariners, que se impuso 3-1 sobre los Toronto Blue Jays (Instagram/@mariners)

Calendario de los playoffs de MLB 2025: Blue Jays vs. Mariners

El domingo 12 de octubre, Seattle se impuso por 3-1 ante Toronto en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La gran figura de la noche fue el joven abridor Bryce Miller, quien firmó una actuación histórica, según Sports Illustrated.

Miller lanzó seis entradas en las que permitió solo dos imparables y una carrera, otorgó tres boletos y ponchó a tres rivales. Aunque George Springer abrió el encuentro con un jonrón en el primer lanzamiento que enfrentó, Seattle logró mantener el dominio y aprovechar su momento ofensivo.

En el aspecto ofensivo, los Mariners respondieron con bateo oportuno: Cal Raleigh conectó un cuadrangular en el sexto inning para empatar el duelo y Jorge Polanco aportó un par de sencillos que impulsaron carreras decisivas. El bullpen completó el trabajo, y el mexicano Andrés Muñoz consiguió el último out ante su compatriota Alejandro Kirk para sellar la victoria.

El primer juego entre Mariners vs Blue Jays tuvo lugar el pasado 12 de octubre (Instagram/@bluejays)

Calendario de la serie:

Juego 1: domingo 12 de octubre, en Toronto

domingo 12 de octubre, en Toronto Juego 2: lunes 13 de octubre, 5.03 p.m. (ET), en Toronto

lunes 13 de octubre, 5.03 p.m. (ET), en Toronto Juego 3: miércoles 15 de octubre, 8.08 p.m. (ET), en Seattle

miércoles 15 de octubre, 8.08 p.m. (ET), en Seattle Juego 4: jueves 16 de octubre, 8.33 p.m. (ET), en Seattle

jueves 16 de octubre, 8.33 p.m. (ET), en Seattle Juego 5: viernes 17 de octubre, 6.08 p.m. (ET), en Seattle*

viernes 17 de octubre, 6.08 p.m. (ET), en Seattle* Juego 6: domingo 19 de octubre, 8.03 p.m. (ET), en Toronto*

domingo 19 de octubre, 8.03 p.m. (ET), en Toronto* Juego 7: lunes 20 de octubre, 8.08 p.m. (ET), en Toronto*

(*si son necesarios)

Toronto disputa los dos primeros partidos como local, luego visita Seattle en los tres siguientes y volvería a su estadio para los juegos 6 y 7 en caso de ser necesarios.

Cómo y dónde ver los partidos entre Mariners y Blue Jays

Los encuentros de la serie entre Seattle y Toronto se transmitirán en Estados Unidos por FOX, FS1 y FOX Deportes. Estos canales pueden verse mediante las pruebas gratuitas de Fubo y DirecTV, según Sporting News.

Los siguientes juegos serán transmitidos por FOX, FS1 y FOX Deportes (Instagram/@mariners)

La situación de ambos equipos

Los Blue Jays ganaron los únicos dos títulos de su historia en temporadas consecutivas, 1992 y 1993. Desde entonces no habían regresado a los playoffs hasta 2015 y solo ganaron dos series de eliminación de más de un juego antes de esta temporada.

Por su parte, los Mariners debutaron en la postemporada en 1995, su decimonoveno año en las Grandes Ligas. Fueron eliminados por Cleveland (1995) y por los Yankees (2000 y 2001) en sus apariciones anteriores en la Serie de Campeonato.

Cualquiera de los dos que avance a la Serie Mundial se encontrará en terreno relativamente desconocido, especialmente Seattle, que nunca alcanzó esa instancia, consignó ESPN.