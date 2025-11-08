El mensaje de American Airlines ante el anuncio de la FAA: a partir del 7 de noviembre

El anuncio de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) sobre la reducción de vuelos generó una respuesta de American Airlines. Mediante sus redes sociales, la aerolínea comunicó cómo será la situación para sus viajes.

American Airlines respondió al anuncio de la FAA sobre la reducción de vuelos

El mensaje llegó a través de la cuenta oficial de la empresa en X. Allí, la compañía explicó que el cambio entrará en vigor a partir del 7 de noviembre:

“Debido al cierre parcial del gobierno en curso, la FAA ha ordenado a las aerolíneas que reduzcan sus horarios de vuelo para mantener la seguridad de las operaciones en el espacio aéreo a partir del viernes".

El mensaje de American Airlines tras el anuncio de la FAA sobre la reducción de vuelos Captura de pantalla

En ese contexto, American Airlines llevó tranquilidad a los viajeros con vuelos programados para el 6 de noviembre e indicó que operarían “según lo previsto”. En cuanto a las operaciones establecidas a partir del día siguiente, el panorama es incierto.

Por el lado de los vuelos internacionales de larga distancia, estos se mantendrán sin cambios. Sin embargo, y a pesar de que mostró optimismo, la aerolínea no pudo confirmar garantías para el resto de los pasajeros: “Esperamos que la gran mayoría de los viajes de nuestros clientes no se vean impactados. Nos pondremos en contacto de forma proactiva con los afectados”.

American Airlines dijo qué pasará con los pasajeros que tengan vuelos cancelados

En el mismo mensaje de su cuenta de X, la empresa se refirió a los casos de clientes que no puedan viajar tras la reducción que anunció la FAA. Cualquiera sea el motivo de la cancelación del vuelo, los pasajeros perjudicados pueden pedir la reprogramación o solicitar un reembolso, “sin ninguna penalización”.

American Airlines se refirió a la decisión de la FAA de reducir los vuelos en EE.UU. Michael Ainsworth - FR171389 AP

En esa misma línea, American Airlines también comunicó cuál es la vía que tienen los clientes para verificar si su viaje se mantiene y evitar sorpresas en el aeropuerto: “Animamos a todos los clientes a consultar el estado de su vuelo en AA.com o en la aplicación móvil, que proporcionará actualizaciones en tiempo real”.

Como agregado en un comunicado que se compartió en la web oficial, la aerolínea hizo un pedido a las autoridades. “Instamos a los líderes en Washington D. C. a llegar a una solución inmediata para terminar el cierre del gobierno”. En esa misma línea, la compañía estadounidense agradeció a los controladores aéreos y otros empleados federales que continúan con sus labores sin percibir su sueldo.

La FAA ordenó reducir los vuelos en EE.UU. por el cierre del gobierno federal MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El anuncio de la FAA sobre la reducción de vuelos por el cierre del gobierno

Con la intención de mantener la seguridad de los viajes, la FAA comunicó la decisión de reducir un 10% los vuelos en 40 aeropuertos considerados de alto volumen de tráfico. Según las autoridades, la medida se debe al desgaste que sufren los controladores aéreos que trabajan durante el cierre del gobierno federal.

Para evitar accidentes que puedan ser causados por este motivo, la entidad tomó esta decisión. El cierre del gobierno federal de EE.UU. comenzó el 1° de octubre y ya se convirtió en el más largo de la historia.