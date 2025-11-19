El guiño de Donald Trump tras la visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca: “Mi hijo me respeta más”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ahora su hijo Baron lo “respeta más” por haber conocido a su ídolo, Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués del Al-Nassr de Arabia Saudita fue uno de los invitados en la cena de gala en la Casa Blanca que el mandatario republicano compartió con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán.

Los detalles del encuentro de Donald Trump con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Según informó BBC, Donald Trump agradeció a Cristiano Ronaldo frente a todos los invitados del evento, incluido el goleador de 40 años.

“Baron tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora respeta un poco más a su padre, simplemente por el hecho de que yo se lo haya presentado”, expresó el mandatario estadounidense.

Donald Trump elogió a Cristiano Ronaldo tras su visita a la Casa Blanca el martes por la noche

Cristiano Ronaldo fue uno de los asistentes al encuentro organizado por Trump, dado que es considerado como un “símbolo del impulso modernizador” de Arabia Saudita gracias a su papel en la liga de fútbol local, de acuerdo a BBC. Antes de la cena, el presidente había comentado que significaba un “honor” recibirlo en el edificio de gobierno.

Los elogios de Cristiano Ronaldo a Trump, alguien capaz de “cambiar el mundo”

En una reciente entrevista publicada a principios de noviembre con el periodista Piers Morgan, Ronaldo consideró que Trump “es uno de los hombres que pueden cambiar o ayudar a cambiar el mundo”. Además, manifestó su deseo de reunirse con él para discutir “la paz global”.

En la primera parte, la charla estuvo centrada en temas como la influencia y el papel que figuras públicas pueden desempeñar en la política global. En ese contexto, surgió el nombre del presidente estadounidense.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Trump, en medio del conflicto que enfrenta a Israel e Irán. X: @EUCouncil

En junio de 2025, António Costa, ex primer ministro de Portugal y actual líder del Consejo Europeo, le entregó a Trump una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo. En la espalda, además del icónico número 7 que identifica al futbolista, estaba la firma del portugués con una dedicatoria: “Para el presidente Donald Trump, jugando por la paz”.

No solo Cristiano Ronaldo: los invitados a la cena de Trump en la Casa Blanca

Además de Cristiano Ronaldo, el encuentro contó con la presencia del multimillonario tecnológico Elon Musk y otros líderes empresariales influyentes como el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

De acuerdo con BBC, la visita del príncipe heredero saudí podría marcar un importante acercamiento en las relaciones entre EE.UU. y el país asiático tras el asesinato en 2018 del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi.

Donald Trump recibió al príncipe heredero saudí en la Casa Blanca X The White House

Un comunicado de la Casa Blanca señaló que los líderes de ambos países cerraron una serie de “acuerdos históricos” enfocados en la alianza estratégica de las naciones.

“Amplían las oportunidades de empleos estadounidenses bien remunerados, fortalecen las cadenas de suministro críticas y refuerzan la estabilidad regional, todo ello poniendo en primer lugar a los trabajadores, la industria y la seguridad estadounidenses”, detalló.

A su vez, marcó otros puntos importantes de la alianza: