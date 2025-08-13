El mexicano Edén Muñoz revela por qué pospuso sus conciertos en Estados Unidos: ¿le cancelaron la visa?

El cantante mexicano Edén Muñoz explicó el motivo de la cancelación de su gira en Estados Unidos en 2025. Los rumores sugerían que el gobierno de Estados Unidos le habría negado o cancelado la visa de trabajo, lo cual le impediría continuar con sus conciertos en varias ciudades del país. Para dejar de lado especulaciones, el artista aclaró la situación mediante un video que compartió en sus redes sociales.

Edén Muñoz aclara si le cancelaron o no su visa para entrar a Estados Unidos

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete mexicano compartió un video para responder a la principal duda de sus seguidores: si le habían cancelado la visa americana. La incertidumbre surgió tras las recientes cancelaciones de fechas de su gira por Estados Unidos, que tomaron por sorpresa a varios de sus fanáticos.

Cantante mexicano aclara si cancelaron su visa de Estados Unidos

Edén Muñoz informó que tuvo problemas con los tiempos de la renovación de su documento migratorio. Esta situación lo forzó a cancelar algunas fechas y, posiblemente, toda la gira de este año por Estados Unidos.

“A mí no me gusta compartir comunicados, yo prefiero dar la cara y dar información de primera mano. Desde que empezamos nosotros el proyecto como solista, hace ya cuatro años, somos parte de este programa de procesos administrativos para nuestras visas, cosa que antes tomaba entre tres y cuatro semanas, por eso nos tomamos todo el mes de julio de vacaciones”, explicó el compositor.

Muñoz agregó que su visa no fue cancelada, pero el proceso de validación ha tardado más de lo normal en esta ocasión. “Ahora ha tardado más, no sé por qué, pero por esa razón es que hemos decidido, para no tenerlos a la espera (a sus fans), hemos pospuesto la gira para el próximo año, o tal vez hasta diciembre de 2025”, detalló.

En este sentido, un reciente estudio del Instituto Cato reveló que las green cards laborales en Estados Unidos enfrentan demoras sin precedentes. El tiempo promedio para completar el proceso alcanzó 1256 días (3,4 años), al cierre del segundo trimestre de 2025. En 2016, el mismo trámite demoraba 705 días (1,9 años). Estos tiempos récord ponen en riesgo la capacidad del país norteamericano para atraer talento global.

Qué pasará con las personas que ya compraron su boleto para el show de Edén Muñoz

Ante el repentino anuncio de la cancelación de todas sus presentaciones en Estados Unidos, el cantante señaló que ya están trabajando para que los fans que compraron boletos para las fechas suspendidas “estén tranquilos”.

Edén Muñoz cancela gira por Estados Unidos (Instagram @edenmunoz)

“Para quienes tienen boletos para las presentaciones que vamos a reponer, no se preocupen, les va a llegar un correo pronto”, aseguró el cantante en su video.

Edén Muñoz agregó que la decisión de cancelar la gira no estuvo en sus manos. “Si fuera por mí, continuaría con el tour como estaba planeado, pero por el momento no hay más por hacer”. Adelantó que, por ahora, todo sigue en pie para su próxima presentación en Ciudad Juárez, México, aunque también deben hacer ajustes para sus conciertos en el país.

“Para la gente de Estados Unidos, una disculpa bien grande, un abrazo enorme y muchas gracias por confiar en nosotros, por seguir nuestra música. Por algo pasan las cosas, siento que esto es para que el día que nos veamos las caras sea con más gusto. Gracias por entender”, concluyó Edén Muñoz.

Qué conciertos de Edén Muñoz están confirmados para 2025

Hasta el momento, el intérprete mexicano ha confirmado que las únicas fechas de su gira que siguen en pie son las que ya se tenían previstas en México, donde incluso podría abrir más conciertos para compensar las cancelaciones en Estados Unidos.

Fecha confirmada de la gira de Edén Muñoz (Instagram @edenmunoz)

Entre las fechas confirmadas están:

El 3 de octubre en Pachuca de Soto;

El 10 de octubre en Monclova, Coahuila;

El 25 de octubre en Santiago de Querétaro;

El 7 de noviembre en Ciudad de México;

El 22 del mismo mes en Monterrey, Nuevo León.

Por último, Edén Muñoz dijo en el video que no descartan abrir conciertos para Centroamérica y Sudamérica, incluso en la región andina en 2025, mientras reprograman los espectáculos para Estados Unidos.