El nuevo descargo de Gloria Estefan por las redadas del ICE: “Cualquiera que esté en Estados Unidos es inmigrante”

La icónica Gloria Estefan volvió a alzar la voz y se sumó al debate público en defensa de la comunidad latina frente al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, tras recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El descargo de Gloria Estefan por las redadas del ICE

Estefan expresó su rechazo a las redadas masivas y detenciones indiscriminadas de migrantes latinos. En sus declaraciones, marcó una diferencia entre la persecución de personas con antecedentes criminales y los operativos dirigidos contra familias trabajadoras, señaló ABC.

Gloria Estefan se manifiesta contra las redadas del ICE en EE.UU.

La intérprete subrayó que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, contribuyen activamente a la economía estadounidense mediante el pago de impuestos y la creación de negocios, además de enriquecer la cultura del país.

“Cualquiera que esté en Estados Unidos es inmigrante”, afirmó, insistiendo en la importancia de no estigmatizar a comunidades enteras.

También manifestó su dolor ante episodios de violencia registrados durante operativos recientes. “Me duele mucho ver lo que estoy viendo, no me gusta la violencia”, expresó la artista, al tiempo que recordó que el silencio frente a situaciones que considera injustas puede resultar peligroso.

En ese sentido, pidió a la comunidad latina mantenerse unida y alzar la voz cuando se vulneren derechos fundamentales.

Gloria Estefan se muestra a favor de los migrantes en EE.UU., y llama a crear mayor unidad (Archivo) Captura video YouTube A

“Han pasado cosas muy horrendas, americanos asesinados, ciudadanos que simplemente estaban atravesando un espacio, eso fue duro”, dijo sobre los asesinatos del ICE a ciudadanos que levantaron una oleada de protestas en Minneapolis, según informó El Nuevo Herald.

“Cuando estaba en la universidad estudié literatura del Holocausto y no estoy comparando para nada lo que está pasando con el Holocausto, pero el mensaje que yo me llevé de esa clase era que el silencio es el peligro más grande. Cuando uno ve algo que no es correcto, algo malo, que no es moral, que va en contra de los valores y el amor de lo que es ser un ser humano, uno tiene que hablar y decir: ‘No quiero esto, no podemos soportar esto’”, agregó.

Finalmente, la cantante pidió mayor unidad, ya que, a pesar del difícil momento, se visualizan algunos avances para que los responsables de abusos rindan cuentas. “Hay que tener mucha fuerza; se ven cosas positivas sobre personas que han hecho mal a los migrantes y los están haciendo responsables. En la unidad está la fuerza; unirnos como latinos en Estados Unidos es importante”, finalizó Estefan en ABC.

Las redadas del ICE en el último tiempo resultan violentas y generan rechazo en la comunidad (Archivo) Associated Press

Varios artistas se manifiestan en contra de las redadas del ICE

Además de Gloria Estefan, otras celebridades de Hollywood como Kim Kardashian, Eva Longoria o Katy Perry, y artistas hispanos como Pedro Pascal, por nombrar solo algunos, muestran desde hace tiempo su apoyo a las protestas contra las redadas migratorias del ICE, indicó Telemundo.

Eva Longoria, de raíces hispanomexicanas, indicó: “Todos estamos de acuerdo en que nadie quiere criminales en nuestro país, pero no es lo que está pasando. Estas redadas están sucediendo en fiestas de cumpleaños, en graduaciones, en tiendas y esos no son criminales", dijo la actriz.

El puertorriqueño Bad Bunny también se mostró a favor de los migrantes y en la celebración de los Grammy emitió un mensaje en contra de las medidas de mano dura impulsadas por Donald Trump, consignó BBC.

En aquel entonces, el músico reflexionó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros; somos humanos. El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor“, sentenció el artista.