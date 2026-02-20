Retrocede el ICE: la estrategia de los alcaldes demócratas para resistir las operaciones federales contra los migrantes

Las principales ciudades gobernadas por demócratas en Estados Unidos comenzaron a coordinar medidas inéditas para limitar la actividad de agentes federales de inmigración. La reacción surgió tras operativos recientes y un clima político de confrontación institucional. Entre órdenes ejecutivas, advertencias judiciales y movilización comunitaria, la disputa por la autoridad migratoria ya no ocurre solo en tribunales.

Las ciudades que se posicionan contra el ICE

Según The Washington Post, alcaldes de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Boston, Oakland y Seattle firmaron en las últimas semanas órdenes ejecutivas destinadas a restringir dónde y cómo pueden actuar los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La estrategia de las ciudades se basa en la premisa de que, si bien no pueden anular leyes federales, no existe obligación constitucional de ceder recursos locales ROBERTO SCHMIDT - AFP

Las disposiciones buscan impedir que operen en propiedades municipales, incluidos estacionamientos y parques, y en algunos casos instruyen a la policía local a vigilar el accionar federal.

El movimiento representa un nuevo capítulo en la tensión entre autoridades locales y el gobierno de Donald Trump.

Los líderes municipales temen que sus jurisdicciones sean el próximo objetivo de operativos masivos de deportación, similares al despliegue reciente en Minneapolis, que generó fuertes críticas y protestas.

En paralelo, alrededor de una docena de fiscales locales advirtieron que procesarán penalmente a agentes federales si violan normas estatales o municipales durante detenciones de inmigrantes indocumentados.

La iniciativa está encabezada por el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, quien sostuvo que las ciudades deben defender derechos civiles cuando el gobierno federal no lo hace.

“Los que apaciguan fracasan, y la gente se defiende frente a un enemigo de esta naturaleza”, afirmó Krasner, según citó The Washington Post. El funcionario agregó que la ofensiva migratoria es “profundamente antigualdad y antiestadounidense”.

Nueva York: limitar territorio, no leyes federales

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani prohibió a fuerzas externas utilizar bienes municipales como base operativa, lo que incluyó estacionamientos y otras instalaciones.

En una ciudad donde los parques representan el 14% del territorio, la medida podría complicar significativamente la logística federal.

El alcalde Zohran Mamdani prohibió el uso de estacionamientos, parques y edificios municipales como bases logísticas para agentes federales Seth Wenig - AP

Una asesora municipal en temas migratorios explicó a The Washington Post que la estrategia se basa en delimitar claramente las competencias: la ciudad no impide la aplicación de leyes federales, pero tampoco cede recursos propios para ejecutarlas.

Mamdani además convocó a su par de Minneapolis para coordinar futuras acciones y construir una red nacional de intendentes. El objetivo es compartir experiencias y diseñar respuestas comunes frente a posibles redadas.

Los centros de detención del ICE son gestionados por empresas privadas

Fiscales vs. agentes federales

Una de las medidas recientes es la promesa de procesar penalmente a agentes federales que cometan delitos. La iniciativa reúne a fiscales de ciudades como Austin, Dallas y Tucson, además de condados de Virginia.

El antecedente legal existe: a principios del siglo XX, la Corte Suprema permitió a autoridades estatales juzgar soldados federales por homicidio. Aun así, se anticipa una batalla judicial si se presentan cargos.

Según The Washington Post, Krasner aclaró que no se perseguirán infracciones menores, pero sí casos graves. “Si hay una golpiza brutal o un asalto agravado, vamos a acusar”, advirtió. También señaló que ocultar la identidad podría influir negativamente en un juicio.

Aunque los agentes federales suelen gozar de inmunidad, los fiscales locales se apoyan en antecedentes de la Corte Suprema que permiten a los estados juzgar a funcionarios federales por delitos graves cometidos en el ejercicio de sus funciones Ben Hovland� - Minnesota Public Radio�

Filadelfia: leyes, vigilancia ciudadana y entrenamiento civil

La reacción más amplia se vio en Filadelfia. Dos concejales presentaron la legislación “ICE Out”, que prohibiría a agentes usar máscaras, vehículos sin identificación y acceder a edificios municipales. La iniciativa cuenta con el respaldo de 15 de los 17 miembros del concejo.

Además, autoridades locales organizan entrenamientos para ciudadanos llamados “ICE watchers”. Los participantes aprenden a documentar operativos migratorios y monitorear a los agentes.

Más de 1400 residentes ya asistieron. “Filadelfia cuida a Filadelfia”, dijo la concejal Rue Landau al explicar el espíritu comunitario detrás de la iniciativa, según The Washington Post.