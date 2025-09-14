Quién es Carín León, el primer cantante latino en conquistar el Sphere de Las Vegas y hacer historia

Carín León, ganador del Grammy y Grammy Latino, vuelve a hacer historia al convertirse en el primer cantante latino en dar un espectáculo en el colosal Sphere de Las Vegas, Nevada, el recinto más tecnológico y avanzado del estado que ya contó con espectáculos como Tomorrowland y conciertos de artistas como U2.

Quién es Carín León, cantante mexicano

Carín León es un intérprete mexicano que nació en Hermosillo, Sonora, y que se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música latina desde su debut como solista en 2018, según consigna Quién.

Ya hay fechas para los conciertos de Carín León en Sphere de Las Vegas (thesphere.com)

Su música regional mexicana, influenciada por géneros como rock y pop, le ha valido varios reconocimientos internacionales, incluidos tres Grammy Latinos y un Grammy por su álbum Boca Chueca Vol 1.

También ha tenido colaboraciones con artistas reconocidos como Maluma, Camilo y Kane Brown; asimismo, ha pisado escenarios de fama global como Coachella, Grand Ole Opry y el Festival Viña del Mar, donde consiguió las Gaviotas de Oro y Plata.

Este año, Carín León rompió récord de asistencia en el RODEOHOUSTON con más de 70 mil asistentes, mientras continúa con el desarrollo y posicionamiento de su nombre a nivel internacional.

Cuándo serán los conciertos de Carín León en Sphere de Las Vegas

Carín León ofrecerá tres conciertos como parte de la celebración anual del Día de la Independencia de México, programadas para el 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.

La confirmación de la presentación de León en uno de los recintos más importantes de Estados Unidos reafirma su carrera profesional como uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, al ser el primer intérprete latino en presentarse en este sitio, con lo que abre la puerta para que más artistas lleven la música en español.

A través de su cuenta de Instagram, León confirmó que “se va a rifar” en Sphere de Las Vegas el próximo año. “Ya están a la venta los paquetes VIP y de viaje, la preventa arranca el 23 de septiembre (de 2025)”, mientras que la preventa general iniciará el día 26.

Cómo serán los conciertos de Carín León en Sphere

De acuerdo con Quién, las tres fechas en que se presentará el cantante mexicano en Sphere, Carín promete un despliegue musical y visual nunca antes vistos en la música en español, gracias a las nuevas tecnologías que ofrece el escenario de Las Vegas.

ROMAIN MAURICE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre estos detalles, aprovechará la pantalla LED más grande del mundo que envuelve el escenario y a la audiencia para crear una experiencia inmersiva, junto con el sistema de audio más avanzado del planeta para conciertos y otros espectáculos, llamado Sphere Immersive Sound, que brinda audio inigualable en cada asiento del recinto.

Qué artistas se han presentado en Sphere de Las Vegas

Sphere abrió sus puertas en 2023, y el primer concierto musical que tuvo fue a cargo de la banda irlandesa de rock U2. El lugar está valorado en 2300 millones de dólares y tiene una estructura de 54.000 metros cuadrados (15.000 metros en el interior) con pantallas de 128K de resolución, según Los 40 Principales.

Carín León ganó tres Grammy Latinos y un Grammy por su álbum Boca Chueca Vol 1 IVAN APFEL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

De acuerdo con el sitio oficial de Sphere, en el recinto han tenido presentaciones artistas como Anyma (también conocido como Matteo Milleri), que es conocido a nivel internacional por su música fusión techno melódico con paisajes sonoros. Recientemente, el regreso de los Backstreet Boys fue en grande al presentarse también en la esfera.

También estarán Eagles, la banda legendaria estadounidense de rock quienes se presentarán en enero de 2026, y el cantante Kenny Chesney.