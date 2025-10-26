La venezolana que saltó a la fama en Telemundo y que ahora trabaja como enfermera en Miami

Sonya Smith destacó durante muchos años en el mundo de la actuación con papeles en dramas como ¿Dónde está Elisa? (Telemundo) y Vuélveme a querer (TV Azteca). En la actualidad, sorprendió a sus fans al revelar su trabajo como enfermera en Miami y explicó por qué decidió cambiar de profesión y comenzar una nueva etapa.

De actriz de Telemundo a trabajar como enfermera en Miami

Sonya Smith trabaja como enfermera en Miami, Estados Unidos. La intérprete, de gran reconocimiento, se sinceró sobre la profesión que ejerce desde hace nueve años, producto de la falta de oportunidades en el mundo artístico, informó Univisión.

“Aquí en Miami no hay mucho trabajo actoral en estos momentos y, además de eso, me gustó poder incursionar en algo nuevo que me permitiese desarrollar esa otra vocación que tengo, que es cuidar y ayudar a las personas”, expresó Smith en una entrevista para el canal de YouTube del comunicador venezolano Franklin Suárez.

Con la baja producción de telenovelas, muchos actores tuvieron que buscar la manera de reinventarse lejos de los focos y las cámaras. Ese fue el caso de Sonya, quien optó por una profesión respetable y admirable.

Su debut en la televisión fue en los noventa cuando interpretó a ‘Estrellita Montenegro’ en la telenovela ‘Cara Sucia (Instagram/@sonyasmith23)

“Reinventarse es parte de nuestro crecimiento espiritual y personal. Uno no puede detenerse; mientras más uno aprenda y explore diferentes áreas de lo que le gusta, mejor. Nunca se sabe por dónde pueden llegar las oportunidades”, señaló la actriz.

Así inició su carrera en el mundo de la enfermería

Sonya se preparó profesionalmente durante un año para obtener su título de enfermera y el 13 de diciembre de 2016 se graduó finalmente como Licensed Practical Nurse (LPN, por sus siglas en inglés), según Univisión.

La actriz debió cambiar de profesión producto de las pocas ofertas de trabajo en el mundo actoral (Instagram/@sonyasmith23)

“Siempre me llamó la atención y me gustó porque creo que cuando ayudas a otra persona o le prestas un servicio, en realidad estás ayudando, pero lo que uno recibe de regreso es tan hermoso y tan lleno de significado que vale la pena. Al menos así lo siento”, agregó.

La actriz trabaja en una clínica junto a un médico ortopédico, donde atienden a muchas personas mayores. Resaltó que este grupo poblacional es uno de los más vulnerables.

“Tratamos principalmente con personas de la tercera edad. Me encanta poder estar con ellas porque, muchas veces, son las más olvidadas y de las que más podemos aprender. Muchos no tienen familia aquí, trabajo con varios cuyos hijos no viven con ellos o no los visitan, y algunos incluso padecen demencia leve”, compartió.

Son muchos los pacientes que reconocen a Smith y se sorprenden al verla como enfermera, después de haberla visto en la pantalla chica. La intérprete de Cara Sucia (Venevisión) recordó una anécdota que todavía le causa risa.

Smith trabaja como enfermera desde hace nueve años (Instagram/@sonyasmith23)

“Tenía una paciente que atendía a otro doctor muy bromista. Yo estaba sacándole sangre a la señora y el doctor dijo: ‘Se parece mucho a esta actriz’. Yo seguí tranquila, y la paciente respondió: ‘Sí, se parece’. Entonces el doctor insistió: ‘¿Y no será ella?’. La otra contestó: ‘No, la de la televisión se ve mucho más viejita, y aparte, ¿usted cree que estaría trabajando aquí con los millones que debe tener?’. Me reí mucho, porque la gente piensa que, por ser actor, uno es millonario, y no es así”, contó Smith.

Su último trabajo como actriz en Telemundo

Sonya destaca que su profesión como enfermera no le impide continuar con su trabajo como actriz. En uno de sus proyectos más recientes, interpretó a Pilar Márquez en Velvet, el nuevo imperio, destacó Telemundo.

Su último papel fue para Telemundo en la serie Velvet, El nuevo Imperio (Instagram/@sonyasmith23)

Smith relató cómo fue el proceso de apropiarse del personaje: “Pilar es una mujer extremadamente ejecutiva en su forma de vestir y de ser. Es calculadora, persistente y tenaz. Un personaje muy interesante”, citó.

La serie se estrenó en mayo de 2025 en Estados Unidos, por Telemundo, y su último episodio fue en septiembre.