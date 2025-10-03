Es el perfume favorito de Taylor Swift y cuesta US$300, pero esta tienda tiene el dupe perfecto por menos de US$40

Taylor Swift es una cantante que destaca no solo por su música, sino por toda su esencia artística. Uno de los secretos de la artista es su perfume favorito, pero sus seguidores o swifties lograron identificar cuál es la fragancia, que cuesta US$300. Sin embargo, para aquellos que no puedan comprarla existe un dupe muy similar por menos de US$40.

Cuál es el perfume favorito de Taylor Swift

Taylor Swift no reveló cuál es su perfume favorito, pero ha dicho que usa la marca Tom Ford. Sus fans sacaron conclusiones y manifestaron que se trata del Santal Blush, ya que esta fragancia apareció en su documental Miss Americana (2020) y posee un aroma amaderado y sofisticado, destacó Page Six.

Taylor Swift revela a Xunami Muse que usa un perfume Tom Ford

En 2024, Swift confirmó su preferencia por una fragancia de Tom Ford en una conversación con la drag queen Xunami Muse en los MTV Video Music Awards. En un video de TikTok publicado por RuPaul’s Drag Race, se escucha a Muse elogiar el aroma de Swift, a lo que ella responde: “Es Tom Ford”.

El Eau de Parfum Santal Blush de Tom Ford pertenece a la familia de fragancias terrosas y amaderadas. Es reconocido como una fragancia versátil que puede adaptarse a todos los estilos; contiene notas de aceite de corteza de canela, ylang-ylang y sándalo australiano, lo que genera una sensación amaderada, según Pure Wow.

Taylor Swift dijo en una entrevista que usa la marca Tom Ford, aunque no especificó la fragancia puntual (Instagram/@taylorswift) Instagram @taylorswift

“Una fusión texturizada que celebra el sándalo. Santal Blush combina especias exóticas con ylang-ylang de lujo, canela cálida y maderas suntuosas. Evoca una calidez moderna y de segunda piel. Es una oda sensual al sándalo embriagador, que transmite un estado de ánimo aireado e hipnótico”, describe la marca en su página oficial.

El perfume se presenta en una botella transparente que deja ver el líquido en su interior. Posee un gran tapón marrón con la parte superior dorada y reflectante. Además, la caja marrón oscuro realza su carácter lujoso.

El Santal Blush de Tom Ford cuenta con una fragancia amaderada y floral (SantalBlush/TomFord)

Desde Tom Ford detallan que sus notas clave son: aceite de corteza de canela, Orpur de Sri Lanka, aceite de semilla de zanahoria, ylang-ylang de Madagascar, sándalo de Australia, Orpur de Texas y lágrimas de benjuí de Laos. La fragancia tiene un valor de US$300 en su presentación de 50 ml.

Cuál es el dupe perfecto del perfume de Tom Ford que usa Taylor Swift

Para quienes quieran tener la misma fragancia que Taylor Swift, pero a un precio menor, existe una opción muy accesible. Se trata del Divain-629, que cuesta US$38,95, pero en su página oficial, esta semana aparece con un descuento de más del 50%, por lo que se puede adquirir a solo US$15,58.

El perfume es el que usa la cantante Taylor Swift ronda los US$300 (SantalBlush/TomFord)

“Para una personalidad única, Divain-629 es una intensa fragancia oriental que irradia carácter y sensualidad. Con su mezcla de especias y flores, transmite un aura de misterio. Ideal para quienes desean destacar y dejar una impresión única”, manifiesta el sitio oficial de Divain.

Este producto refleja intensidad y resulta ideal para el día, ya que deja una huella profunda y cautivadora. Genera una armonía entre especias cálidas y un corazón floral, seguido de un fondo exótico y amaderado que transmite elegancia y poder.

El dupe Divain-629 es la equivalencia al Santal Blush de Tom Ford (Divain629/Divain.com)

En cuanto a su aroma, tiene notas similares al Santal Blush de Tom Ford, señaló MAV Magazine.

Este perfume se recomienda para mujeres con personalidad fuerte, ideal para quienes buscan una fragancia intensa y exótica que resalte su presencia.

Las notas del perfume Divain-629, que imita al Santal Blush de Tom Ford

Las principales notas olfativas del perfume de Divain son:

El Divain-629 tiene especias cálidas y un corazón floral, seguida de un fondo exótico y amaderado (Instagram/@auroravegacom)

Notas de salida: especias, alcaravea, canela, alholva y semillas de zanahoria

especias, alcaravea, canela, alholva y semillas de zanahoria Notas medias: jazmín, ylang-ylang y rosa

jazmín, ylang-ylang y rosa Notas de fondo: sándalo, benjuí, cedro de Virginia, almizcle y madera de oud

Para que los perfumes duren más tiempo y generen una estela intensa, se recomienda aplicarlos sobre la piel limpia e hidratada, rociar una o dos veces en las zonas deseadas y evitar frotar la fragancia sobre la piel, ya que esto altera su desarrollo, informó Univision.