Qué hacer si el ICE te detiene en Chicago: la recomendación de Brandon Johnson “independientemente de tu estatus migratorio”

Las redadas migratorias a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se intensificaron en los últimos meses en Chicago. Ante este escenario, el alcalde Brandon Johnson difundió una serie de recomendaciones dirigidas a todos los habitantes, “independientemente de su estatus migratorio”.

Consejos del alcalde de Chicago ante una detención de ICE

Si bien Chicago es una ciudad santuario, debido a que sus leyes que protegen a los migrantes, se mantienen los operativos del ICE por orden de la administración federal. Johnson insistió en que “trabaja para proteger a todos los residentes de la intimidación federal”.

Brandon Johnson recordó los derechos que poseen los migrantes en Chicago Facebook Chicago Mayor's Office

En sus redes sociales, compartió los cinco pasos esenciales que deben seguir los migrantes ante una posible detención:

Mantener la calma: recomiendan permanecer tranquilo y mantener las manos donde el oficial pueda verlas.

No abrir la puerta: los agentes del ICE deben tener una orden firmada por un juez para entrar a la casa.

No contestar preguntas: no compartir el estatus migratorio o ciudadanía con los agentes.

No firmar nada que no entienda y aclarar que desea hablar con un abogado.

Si hay un encuentro con las agencias en la calle o fuera de casa, las personas tienen derecho a preguntar si pueden retirarse. En este caso, recomiendan ir a un espacio interior seguro.

Los consejos hacen especial énfasis en las órdenes que presentan para ingresar a un hogar. Muchas veces los agentes muestran formularios de ICE firmados por los propios oficiales y que no dan permiso para ingresar.

Por último, recomendaron compartir esta información con toda la familia para que estén al tanto de las limitaciones de ICE. También instaron a tener un plan de emergencia familiar ante una situación como esta.

El plan de Chicago para proteger a los migrantes de ICE

El 30 de agosto de 2025, Johnson firmó la Orden Ejecutiva 2025-6 que estableció la iniciativa “Protecting Chicago”. Este plan busca garantizar el bienestar de las comunidades y salvaguardar los derechos de todos los habitantes en respuesta las amenazas derivadas de acciones y omisiones federales.

El plan "Protecting Chicago" fue compartido por el alcalde en sus redes X: @ChicagosMayor

La ciudad también habilitó líneas de apoyo legal y comunitario para quienes necesiten asistencia:

Red de Apoyo Familiar (ICIRR): 855-435-7693. Permite reportar arrestos de ICE y acceder a servicios legales.

855-435-7693. Permite reportar arrestos de ICE y acceder a servicios legales. First Defense Legal Aid: 1-800-529-7374. Ofrece conexión con defensores y recursos comunitarios.

1-800-529-7374. Ofrece conexión con defensores y recursos comunitarios. Defensor Público del Condado de Cook: 844-817-4448. Brinda abogados gratuitos a personas bajo custodia policial.

Johnson rechaza el despliegue de la Guardia Nacional

Pese a los reclamos del gobernador de Illinois, JB Pritzker, y de los líderes demócratas, ya se observa un fuerte despliegue de agentes migratorios y personal armado por órdenes de la Administración Donald Trump.

Por su parte, Johnson reafirmó el rechazo de la ciudad a la militarización federal. En una conferencia de prensa junto con el gobernador se refirió a la llegada de la Guardia Nacional y sostuvo que el despliegue no busca fortalecer la seguridad pública, sino que responde a “política, dinero y poder”.

Además, apuntó contra el “zar de la frontera”, Tom Homan, por aceptar un soborno y “vender al país” por 50.000 dólares de agentes encubiertos a cambio de lucrativos contratos para centros de detención, según destapó MSNBC.

Por otro lado, aseguró que muchos residentes de Chicago quedaron “conmocionados y horrorizados” al ver videos de agentes federales “fuertemente armados y enmascarados” en las calles. También recordó que su orden ejecutiva obligaba a los agentes federales a llevar identificación visible, usar cámaras corporales y evitar disfraces para proteger la seguridad y la confianza pública.