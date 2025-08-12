La nueva Miss Universo República Dominicana conmovió a todo un país con un vestido en honor a su madre: “En su memoria”

Jennifer Ventura fue coronada como Miss Universo República Dominicana y representará a su país en el certamen que se llevará a cabo en Tailandia el próximo 20 de noviembre de 2025. En su discurso, la modelo rindió homenaje a su madre, quien perdió la vida en la tragedia de la discoteca Jet Set.

Miss Universo República Dominicana rinde homenaje a su madre

La originaria de Barahona compartió en su cuenta de Instagram el emotivo homenaje para su madre, poco después de haber sido coronada como Miss Universo República Dominicana.

Se trató del vestido que lució durante la ceremonia realizada en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La pieza estuvo inspirada en orquídeas, flores que eran las favoritas de la señora Roselin Marte Nova.

“Este vestido rinde tributo a mi madre... Cada detalle en mi diseño lleva la esencia de quien me enseñó a amar con ternura y a brillar con fuerza. Hoy, camino envuelta en su memoria, como un homenaje silencioso al vínculo que ni el tiempo ni la ausencia podrán romper”, escribió la joven de 27 años.

Durante una entrevista con Trukamelo, Ventura compartió que desde niña soñó con convertirse en reina de belleza, y que tras perder a su madre el pasado 8 de abril, su propósito finalmente tuvo un significado más profundo.

El vestido con el que Miss República Dominicana rindió homenaje a su madre fallecida (Instagram/@jenniferventura_m)

“Mi madre es mi motivación, mi motor, siempre lo va a ser, no importa que no esté conmigo físicamente... entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para caminar este sendero”, explicó la modelo.

La modelo también envió un mensaje a todos los dominicanos que perdieron a un ser querido la noche de la tragedia de Jet Set: dijo que espera ser un reflejo de resiliencia.

Quién es Jennifer Ventura, nueva Miss Universo República Dominicana

Jennifer Ventura es una joven de 27 años, ingeniera civil y con una maestría internacional. Ahora se prepara para viajar a Tailandia, donde en noviembre representará a su país en el certamen de Miss Universo 2025.

En la sección de preguntas, antes de su coronación, Ventura se convirtió en la favorita al hablar de la importancia de enseñar a los niños el papel de la mujer en la sociedad, como una herramienta para acabar con la violencia de género a través de la educación.

En diferentes entrevistas y en sus redes sociales, la modelo suele compartir su interés por resolver problemas sociales, especialmente con causas como el dar voz a menores de edad de escasos recursos y fomentar el turismo hacia su provincia, según People.

Jennifer Ventura fue nombrada como Miss Universo República Dominicana y viajará a Tailandia para el certamen Miss Universo 2025 (Instagram/@alouettephoto)

Qué pasó el 8 de abril en la tragedia de Jet Set

La tragedia de Jet Set tuvo lugar el pasado 8 de abril cuando el techo de la discoteca en República Dominicana colapsó y cayó sobre los asistentes a un evento de música en vivo.

Más de 230 personas perdieron la vida esa noche en Santo Domingo. En el recinto se presentaba el cantante Rubby Pérez, quien falleció mientras estaba en el escenario.

Rubby Pérez murió el 8 de abril en la tragedia del Jet Set, de Santo Domingo (Archivo)

Durante el derrumbe, 515 personas se encontraban dentro de la discoteca y los equipos de rescate pudieron ayudar a unas 189 personas a salir de los escombros.

Algunas de las víctimas eran famosos reconocidos, como los exbeisbolistas Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera, además de siete médicos y de un antiguo funcionario de las Naciones Unidas.

Tras el derrumbe iniciaron las investigaciones para dar con las causas a través de una comisión especial con expertos nacionales e internacionales, creada por el gobierno de República Dominicana.