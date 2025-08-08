Otro golpe para El Chapo Guzmán en la prisión: en la Corte de Nueva York ya no quieren recibir sus cartas

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera envió una carta al juez Brian Cogan, encargado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, donde habla sobre la falta de contacto que tiene con su abogado, José Israel Encinosa, y pide que le permitan comunicarse con su defensa.

Juez niega solicitud para que El Chapo pueda ver a su abogado

La autoridad federal respondió a la solicitud enviada por el narcotraficante mexicano, y negó su petición debido a que no cuenta con la jurisdicción para tomar esa decisión, según Milenio.

El juez Cogan declaró que "El Chapo" se equivocó al dirigir la carta hacia él, ya que no es la autoridad adecuada para procesar dicha solicitud. Guzmán Loera está en una prisión de Colorado.

Según la autoridad neoyorquina, el ex cabecilla del cartel de Sinaloa debió enviar su caso al Buró de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), pues son la instancia que determina las condiciones de encarcelamiento del convicto.

Además, el juez recordó que El Chapo Guzmán ya no puede representarse a él mismo, y que, pese a que Encinosa ya fue autorizado como su abogado por Cogan, es el BOP quien brindará la determinación final.

Además, si se le niega el derecho a comunicarse con su nueva defensa, el recluso deberá presentar las medidas administrativas correspondientes ante el BOP, y una vez agotadas podrá mitigar ante la corte federal del Distrito de Colorado.

Joaquín "El Chapo" Guzmán envía carta a juez de Nueva York (Archivo)

Por otro lado, el juez de Nueva York explicó que ya no aceptará ninguna solicitud del narcotraficante y que cualquier petición deberá darse a través de su nuevo abogado.

La carta que envió El Chapo al juez Brian Cogan

Hace un par de días el exlíder del crimen organizado envió una carta hecha a mano en donde se queja con el juez Brian Cogan porque no lo dejan ver a su nuevo abogado, pese a que la misma autoridad lo había autorizado hace más de tres semanas.

El representante del Distrito Este de Nueva York fue quien estuvo al frente del caso, durante el juicio y en la primera moción para cambiar la sentencia de El Chapo, pero aun así no es la instancia adecuada para la solicitud enviada por el convicto.

En su carta, el narcotraficante acusa que no le han autorizado comunicarse con su defensa, ni por llamada, cartas o en visitas, y que son más de diez meses los que lleva en espera de que se resuelva su situación.

Guzmán Loera describió que tener comunicación con su abogado es algo vital para él. Esta no sería la primera vez que El Chapo envía una carta a las autoridades a forma de queja o solicitud.

Imagen del momento previo a la fuga del Chapo Guzmán en México (Archivo) Nmas

En otras ocasiones acusó que sufría de tormento psicológico dentro de la prisión y también solicitó que se realizara un nuevo juicio, así como las prohibiciones que tiene respecto a las visitas de sus hijas.

Cuánto tiempo pasará en la cárcel El Chapo

El exlíder del Cartel de Sinaloa permanece tras las rejas en una cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, luego de recibir una sentencia de cadena perpetua.

En septiembre del año pasado, el recluso envió una carta al juez Cogan en donde pidió someterse a un nuevo juicio y argumentó que su extradición fue ilegal y que no contó con la asesoría adecuada para una buena defensa.

El Chapo también dijo que el juicio no fue justo y que sus abogados no fueron efectivos. El preso es acusado de diez cargos, por lo que su petición fue denegada.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue arrestado por el Ejército Mexicano en enero de 2016 (Archivo) EFE

El juez Cogan dictó prisión de por vida para Guzmán Loera y lo encontró responsable de tráfico de drogas, liderar una red criminal, asesinatos, sobornos, torturas, conspiración internacional para la fabricación y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, y marihuana, uso de armas de fuego y conspiración para lavar dinero.