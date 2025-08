La actriz de telenovelas mexicanas que fue acusada en EE.UU. por un matrimonio falso: solo quería la green card

Fernanda Romero es una actriz mexicana de telenovelas que en 2010 ya trabajaba en películas de Estados Unidos. Pero fue también en ese año cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la arrestó por fingir un matrimonio para convertirse en residente legal del país norteamericano.

Fernanda Romero fue acusada de tener un matrimonio falso

Fernanda Romero comenzó su carrera como actriz en el mundo de las telenovelas. De acuerdo con su perfil en IMDb, su primer trabajo en televisión fue en El Alma Herida de 2003, seguido por La ley del silencio en 2005. Ambas telenovelas se transmitieron en Telemundo.

Su primer papel en el cine estadounidense fue en The Eye (El ojo del mal), una película de terror de 2008 protagonizada por Jessica Alba. Después tuvo otros papeles secundarios en Drag Me to Hell (Arrástrame al infierno) y Ready or Not.

Fue en 2010 cuando Fernanda Romero causó ruido en los medios de comunicación mexicanos y estadounidenses. El 16 de abril de ese año, la Fiscalía de Estados Unidos anunció que la actriz había sido arrestada por agentes del ICE.

El comunicado del Distrito Central de California informó que la actriz había sido detenida en su domicilio en Los Ángeles. Kent Ross, su exmarido que vivía en Park La Brea, fue detenido ese mismo día.

Las autoridades acusaron a Romero y a Ross de tener un matrimonio falso desde 2005, con el propósito de que la mexicana pudiera tramitar su residencia permanente en Estados Unidos.

La actriz mexicana fue condenada por el delito de fraude matrimonial

Las autoridades de California explicaron que el 12 de junio de 2005, Fernanda Romero le pagó a Kent Ross para que se casara con ella. Al poco tiempo, la actriz inició el proceso para conseguir una green card.

Años después, la actriz dijo que vivir esta experiencia le permitió aprender lecciones y crecer como persona (Instagram/@fernandaromeroo)

En los documentos necesarios para este trámite, tanto Romero como Ross dieron declaraciones falsas. Ambos fingieron que vivían juntos (lo cual nunca sucedió) y ella mintió sobre la cantidad de tiempo que había vivido en EE.UU.

Un mes después de casarse con Ross, Romero comenzó una relación romántica con Markus Klinko, un fotógrafo de moda. Klinko estaba al tanto del fraude que cometía su pareja. Pero cuando su romance terminó, el fotógrafo le llevó la evidencia del engaño a los agentes del ICE.

Fernanda Romero y Kent Ross fueron acusados de cometer fraude matrimonial. Como explicó el Distrito Central de California, ambos se enfrentaron a una pena máxima de cinco años en una prisión federal.

El 27 de abril de 2011, casi un año después de ser arrestada, la actriz fue sentenciada a pasar 30 días tras las rejas.

CBS News reportó que ella y Ross se declararon culpables de hacer declaraciones falsas. El juez federal de distrito ordenó que ambos empezaran a cumplir sus respectivas condenas durante los fines de semana de junio.

Romero y Ross fueron puestos en libertad condicional y no fueron multados.

Qué pasó con Fernanda Romero después de salir de la cárcel

Después de cumplir su condena de 30 días en prisión, Fernanda Romero reanudó su carrera frente a las cámaras, sobre todo en películas independientes.

Fernanda Romero ahora es famosa por su contenido de estilo de vida en redes sociales (Instagram/@fernandaromeroo)

En 2018, Romero retomó su canal de YouTube para publicar videos de estilo de vida. Sus primeros contenidos estuvieron enfocados en temas de maternidad, porque ese mismo año anunció que se convertiría en madre por primera vez.

En una entrevista con Primer Impacto en 2019, Fernanda Romero aseguró que su experiencia en la cárcel le ayudó a abrir los ojos y a crecer como persona. “A veces uno no llega a ver todo eso si no pasas por lo más feo”, declaró la actriz.

Actualmente, Fernanda Romero comparte su vida diaria con sus 400 mil seguidores en Instagram.