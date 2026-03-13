La boda que paralizó Barranquilla: la historia de amor de Luis Díaz antes del Mundial 2026 que se jugará en EE.UU.
El vínculo que comenzó en 2016, cuando el deportista ay su esposa eran adolescentes; él tenía 19 años y ella 17
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El futbolista Luis Díaz llega al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá como una de las principales apuestas de Colombia para intentar alzar la Copa del Mundo. Pero fuera de la cancha, su historia también atrae atención: su esposa es Geraldine Ponce, con quien tuvo dos hijas. La boda entre el extremo izquierdo del Bayern Munich y la influencer paralizó Barranquilla en 2025.
Cómo comenzó la relación entre Luis Díaz y su pareja Geraldine Ponce
La historia entre ambos comenzó en 2016. En ese momento Díaz tenía 19 años y Ponce 17, según informó el medio colombiano Caracol Televisión.
Desde entonces mantuvieron un vínculo afectivo estable. Ponce estuvo presente desde los primeros pasos del delantero en el Junior de Barranquilla. Y la relación continuó mientras el futbolista daba el salto al fútbol europeo.
Durante esos años acompañó el paso de Díaz por el FC Porto. Luego, el futbolista fichó por el Liverpool, una etapa que marcó su consolidación en el fútbol internacional.
Conectado con la llegada al club inglés, Ponce expresó públicamente su apoyo al jugador en redes sociales. En una de sus publicaciones subió una foto con el deportista y su primera hija.
En el mensaje, señaló que la exigencia de esa etapa permitiría a Díaz “seguir creciendo como futbolista y como persona”. Tras su etapa en el Liverpool, el jugador ahora se desempeña como extremo izquierdo en el Bayern Múnich de la Bundesliga alemana.
Quiénes son las hijas de Luis Díaz y cómo es su vida familiar
La pareja tuvo dos hijas, Roma y Charlotte. El nacimiento de la menor fue anunciado por Ponce en Instagram, donde describió a la niña como “esperada y deseada”. Además, afirmó que llegó a sus vidas con una “magia increíble”.
En esa misma publicación contó que el 25 de abril de 2023, durante el séptimo aniversario de la pareja, decidieron ampliar la familia.
Un mes después recibieron la noticia del embarazo y el 25 de enero de 2024 nació Charlotte. Allí también escribió que su hija había llegado para llenarlos “de risas, amor y momentos inolvidables”.
Así fue la propuesta de matrimonio de Luis Díaz a Geraldine Ponce
La pareja anunció su compromiso el 9 de julio de 2023. Ese día, Díaz organizó una propuesta que ambos compartieron en Instagram.
El jugador preparó un escenario con un corazón de flores y un cartel con la frase “¿Quieres casarte conmigo?”. Luego, se arrodilló frente a ella y, ante este gesto, Ponce aceptó la propuesta.
Cómo fue la boda de Luis Díaz en Barranquilla con más de 400 invitados
Díaz y Ponce celebraron su matrimonio el 14 de junio de 2025 en Barranquilla, según informó la revista ¡Hola!. La ceremonia religiosa se realizó en la Parroquia Inmaculada Concepción, uno de los templos emblemáticos de la ciudad.
Cerca de 100 personas asistieron al acto, mientras que la celebración posterior reunió a más de 400 invitados. El festejo se extendió durante dos días y tuvo como escenarios el Country Club de Barranquilla y una casa campestre.
La decoración del templo estuvo a cargo de la diseñadora Ney Nieto, quien transformó el espacio en un jardín blanco con rosas, hortensias, delfinios y clavelinas. El vestido de la novia fue diseñado por Francesca Miranda y lo combinó con zapatos de Jimmy Choo.
Díaz vistió un esmoquin negro con moño blanco. El futbolista también llamó la atención por un detalle particular: tenía incrustaciones de diamantes en los dientes.
Según el diario El Universal, durante la fiesta participaron varios artistas. Entre ellos estuvieron Silvestre Dangond, Elder Dayán, Blessd, Criss & Ronny, Churo Díaz, Samuel Morales y Luister La Voz, que interpretaron vallenato, champeta y reguetón.
Entre los invitados también asistieron figuras del fútbol como Fabinho, además de los jugadores de la selección colombiana Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí.
La organización del evento estuvo a cargo del wedding planner Andrés Cardona. La boda habría costado entre 1000 y 1200 millones de pesos colombianos, que equivalen aproximadamente a entre US$250 mil y US$300 mil.
Los novios también tomaron una decisión particular. En lugar de regalos materiales, pidieron a los invitados realizar donaciones a la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza, que trabaja con niños y jóvenes vulnerables de Barrancas, en La Guajira, tierra natal del atleta.
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