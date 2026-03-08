Moisés Caicedo y Paola Salazar rumbo al Mundial 2026: el amor adolescente que comparan con el de Messi y Antonela

A menos de 100 días del Mundial 2026, el mediocampista Moisés Caicedo aparece como uno de los referentes de la selección de Ecuador. En el torneo que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, el jugador del Chelsea contará con el apoyo de su pareja, Paola Salazar. La relación entre el futbolista y su pareja suele compararse con la historia entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

¿Quién es Paola Salazar, la pareja de Moisés Caicedo?

Paola Salazar nació en Santo Domingo de los Tsáchilas. En Ecuador, comenzó a consolidarse como una figura reconocida al tiempo que creció la notoriedad deportiva de Caicedo, según explica el medio local Expreso.

Caicedo y Salazar se conocieron cuando eran niños en Santo Domingo de los Tsáchilas Instagram Moisés Caicedo

En 2022 participó en el Reinado Nacional del Carnaval de las Américas. El certamen fue organizado por la alcaldía del cantón Urdaneta, en la provincia de Los Ríos, Ecuador.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Moisés Caicedo y Paola Salazar?

Caicedo y Salazar se conocieron cuando eran niños en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el centro norte del país. Con el paso de los años, iniciaron una relación sentimental.

Las primeras imágenes públicas de ambos aparecieron en redes sociales en agosto de 2019. En esa publicación, el futbolista de 24 años escribió: “Dios bendiga nuestra relación. Te amo, princesa”.

Diversos medios comparan su historia con la de Messi y Roccuzzo. La referencia se basa en que ambos se conocen desde jóvenes y mantuvieron la relación durante el crecimiento de la carrera del futbolista.

Desde las divisiones inferiores de Independiente del Valle, Salazar estuvo presente en los inicios de la carrera del futbolista Instagram Moisés Caicedo

Caicedo inició su camino en el fútbol en las divisiones inferiores de Independiente del Valle. En esos primeros años, su novia ya estaba a su lado.

Con el avance de su carrera, llegaron nuevos desafíos. El mediocampista dio el salto al fútbol europeo cuando el entrenador Graham Potter lo incorporó al Brighton & Hove Albion a los 19 años.

Tiempo después, se concretó su traspaso al Chelsea. La transferencia rompió un precio récord en el fútbol inglés y consolidó el lugar del ecuatoriano en el escenario europeo. En ese proceso de cambios y mudanzas, Salazar nuevamente estuvo a su lado.

También formó parte de otros hitos relevantes en la vida profesional del jugador, como la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 y la conquista del Mundial de Clubes en 2025.

Además, compartió con su pareja la presentación de la fundación creada por Caicedo para ayudar a menores con recursos escasos, según informó Expreso.

La vida personal de la pareja también cambió en los últimos años. En noviembre de 2024 nació su primera hija, según informó Metro Ecuador.

El Mundial 2026, el nuevo desafío que se aproxima

Mientras el amor entre los jóvenes crece, la selección de Ecuador se prepara para disputar el Mundial 2026. El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Moisés Caicedo se perfila como uno de los referentes de Ecuador rumbo al Mundial 2026

A casi tres meses del inicio del gran evento, el equipo ecuatoriano presenta una defensa sólida y varios jugadores que compiten en clubes europeos. Entre ellos aparece Caicedo, considerado uno de los referentes del plantel.