La nueva habitante de La Casa de los Famosos ya está dando de qué hablar. Geraldine Bazán compartió la ducha con Clovis Nienow, Pedro Figueira, mejor conocido como La Divaza, y Rodrigo Romeh. La actriz no dudó en meterse a bañar con los habitantes del cuarto Tierra, acción que hizo sentir incómodo a Lupillo Rivera.

A solo unos días de su llegada a La Casa de los Famosos, Geraldine Bazán ha captado la atención de los habitantes y del público al mostrarse atrevida y unirse en la ducha a los habitantes del cuarto Tierra. Luego de que Clovis Nienow, La Divaza y Rodrigo Romeh entraran a la ducha y comenzaran a bañarse, la exesposa de Gabriel Soto no dudó en participar.

Geraldine Bazán entró a la ducha con Clovis, Divaza y Romeh vestida con un bikini. La actriz advirtió a sus compañeros: “No me vayan a mojar el pelo”. Sin embargo, no dudó en enjabonar a los hombres con los que compartió el baño y lavarle el cabello a Pedro Figueira. Por supuesto, que estas acciones despertaron la curiosidad del resto de los habitantes, quienes querían saber qué estaba pasando al interior de la ducha y a qué se atreverían los participantes.

Lupillo Rivera muestra su incomodidad por las acciones de Geraldine Bazán

Aleska Génesis fue a asomarse a la ducha, al igual que Lupillo Rivera, a quien este comportamiento le pareció inadecuado. El cantante mexicano más tarde dio su opinión a sus compañeros del cuarto Tierra. “Ahora sí, no me gustó el rollo ese”, compartió el hermano de Jenni Rivera con Clovis y Rodrigo Romeh. “Porque ustedes se estaban bañando y ella fue y se metió”, criticó el músico.

“Nada más volteamos y estaba ahí”, dijo Clovis; mientras que Romeh reveló: “Jamás creímos que se iba a meter”. “Y yo nomás le hice así para ponerle un poco de jabón, porque dije no, luego me van a decir que…”, reveló Nienow, sugiriendo que no quería verse envuelto en una falta de respeto o en un chisme.