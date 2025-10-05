El increíble castillo de “Love Story” de Taylor Swift es real, está en EE.UU. y esconde una historia de amor
El sueño comenzó como un dibujo en una clase y se convirtió en una fortaleza que un hombre construyó para su amada en las afueras de Nashville, Tennessee
- 4 minutos de lectura'
Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas del mundo y desde hace años sorprende con videos musicales creativos. La artista busca escenarios exóticos y con historia para sus producciones. Uno de los más destacados es el castillo Gwynn, ubicado a 45 minutos de Nashville, Tennessee, que formó parte de Love Story.
Cómo es el castillo que inspiró a Taylor Swift
El castillo, situado en la cima de una colina, es la residencia privada de Mike y Jackie Freeman, oriundos de Nashville. El sueño de vivir en un castillo surgió en 1970, durante una clase de arquitectura, cuando Freeman comenzó a dibujar planos, según destacó FranklinIs.
En 1980, Freeman inició la construcción del castillo Gwynn y, desde entonces, avanzó con la ayuda de artesanos expertos, muchos de los cuales colaboraron durante décadas.
Cuenta con dos torres de siete pisos conectadas por un claustro de ladrillo, o pasarela, con arcos de piedra caliza de Indiana. Una escalera doble de piedra y ladrillo, inspirada en la escalera de la Casa Blanca, desciende desde la fachada del castillo, destacó Home and Farm.
El techo de cobre, que con el paso del tiempo adquirió sus colores característicos, fue enmarcado por Spencer Turrentine y cubierto por el calderero Leroy Shumake en 2004. Generaciones de la familia Canady realizaron intrincados trabajos de albañilería en el castillo.
Los planes para los pisos superiores de la torre sur incluyen una suite de luna de miel con ascensor privado y bañera de hidromasaje.
La cocina se encuentra en la planta baja de la torre norte. Un pequeño ascensor se oculta tras una puerta de madera, junto a electrodomésticos modernos como lavadora y secadora.
La sala de estar cuenta con una chimenea de ladrillo, muebles antiguos, lámparas de vitrales, una colección de espadas medievales del siglo XVI y una pintura original de la reina Isabel I.
El castillo posee una notable colección de objetos, como la cornamenta de un antiguo alce, muebles tallados, una espada de la época de las Cruzadas y una mesa de 400 años que perteneció a un monasterio. En la gran sala de la torre sur, los caballeros observan desde un entrepiso, donde también se destacan figuras de Batman y Darth Vader.
Un castillo que revela una historia de amor
El propietario y creador del castillo Gwynn explicó que lo construyó como parte de su historia de amor con su esposa, Jackie Freeman. Tuvieron su primera cita en el sitio donde hoy se alza el castillo, reveló CBS.
En 1988 se casaron y pasaron su luna de miel allí. La propiedad puede recorrerse cada primavera, ya que funciona como sede del Festival Anual del Renacimiento de Tennessee, que se celebra cada fin de semana de mayo, consignó House Beautiful.
Taylor Swift eligió el castillo para Love Story
La cantante lanzó en 2008 Love Story, canción grabada en el castillo Gwynn. Ese año, el lugar alcanzó reconocimiento nacional gracias a su aparición en el video musical.
La canción de Swift está inspirada en Romeo y Julieta y se convirtió en el primer sencillo de su álbum Fearless. En principio, la artista planeaba viajar a Europa para filmar en un castillo, pero finalmente encontró el castillo Gwynn, en Tennessee, donde residía, indicó House Beautiful.
“Después de eso, tuve un día de escuela y todas las niñas se me acercaron y me dijeron: 'Quiero estar en el mismo lugar donde estuvo Taylor’. Fue un momento que despertó la imaginación de todas y se volvió mágico”, expresó Freeman.
El estilo de la canción de Taylor Swift se vincula con la historia de amor del creador del castillo Gwynn, quien incluso decidió destinar un espacio para celebrar bodas, según CBS.
