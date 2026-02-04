A qué hora es el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: con quién estará Bad Bunny

La tan esperada final del futbol americano llegó y junto con ella el show de medio tiempo del Super Bowl, el cual es protagonizado por el cantante latino Bad Bunny, quien prometió “poner a bailar a todo el mundo” con su música.

A qué hora es el show de medio tiempo del Super Bowl

The Big Game inicia hoy domingo 8 de febrero a las 18.30 hs (ET), por lo que se espera que el medio tiempo del Super Bowl arranque entre las 20.00 hs y las 20.30 hs (ET), luego de los primeros dos cuartos del partido.

El show de medio tiempo de Bad Bunny arranca tras los dos primeros cuartos del Gran Juego (Archivo-AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

El horario exacto depende del desarrollo del encuentro entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Seattle Seahawks, que se lleva a cabo en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, de Santa Clara, California.

Se trata de la segunda participación de Benito Antonio Martínez Ocasio en el espectáculo del entretiempo de la gran final del futbol americano, ya que la primera vez que pisó este escenario fue en 2020, cuando fue invitado por Shakira y Jennifer López.

El evento puede seguirse en vivo desde Estados Unidos a través de la transmisión especial de la NBC. En otras partes del mundo se puede ver por distintos canales y plataformas de streaming como: DAZN, Disney+, ESPN y NFL Game Pass.

Con quién estará Bad Bunny en el Super Bowl LX

La banda norteamericana Green Day es la encargada de abrir el evento con un espectáculo musical que conmemora el 60 aniversario de esta justa deportiva.

Green Day se presenta previo al inicio del Super Bowl para celebrar el 60 aniversario del evento (Facebook/Green Day)

Posteriormente, se presentan otros artistas estadounidenses que interpretan las canciones tradicionales antes de la primera patada, por lo que organizarán de la siguiente forma:

Brandi Carlile canta America the Beautiful, una de las canciones patrióticas más queridas y conocidas por los estadounidenses.

canta America the Beautiful, una de las canciones patrióticas más queridas y conocidas por los estadounidenses. Coco Jones entona Lift Every Voice and Sing, también nombrada como el himno nacional negro.

entona Lift Every Voice and Sing, también nombrada como el himno nacional negro. Charlie Puth interpreta el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner, antes de que inicie la revancha entre Patriots y Seahawks.

Bad Bunny llega por segunda vez al escenario del Super Bowl tras su presentación de 2020 como invitado de Shakira (ARCHIVO) AFP

Algunos de los nombres que se mencionan como posibles invitados sorpresa de Benito Antonio en el halftime show del Super Bowl LX son Mambo Kingz, Farruko u Ozuna, Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow, entre otros artistas de música urbana.

Se espera que el setlist del “Conejo Malo” incluya canciones de diferentes etapas de su trayectoria artística, como:

“Titi Me Preguntó” del álbum Un Verano Sin Ti (2022).

del álbum Un Verano Sin Ti (2022). “DTmF” del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025).

del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025). “Me porto bonito” de Un Verano Sin Ti.

de Un Verano Sin Ti. “Dákiti” del álbum El Último Tour del Mundo (2020).

del álbum El Último Tour del Mundo (2020). “Soy peor” , sencillo estrenado en 2016.

, sencillo estrenado en 2016. “Diles” , sencillo estrenado en 2016.

, sencillo estrenado en 2016. “Chambea” , sencillo estrenado en 2017.

, sencillo estrenado en 2017. “Acho PR” , del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023).

, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023). “PFKR” , del álbum YHLQMDLG (2020).

, del álbum YHLQMDLG (2020). “Yo Perreo Sola” , del álbum YHLQMDLG.

, del álbum YHLQMDLG. “I like it” , del álbum Invasion of Privacyde Cardi B (2019).

, del álbum Invasion of Privacyde Cardi B (2019). “Callaíta” , del álbum Un Verano Sin Ti.

, del álbum Un Verano Sin Ti. “Baile inolvidable”, de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Bad Bunny compartió que todo el mundo bailará con su "fiesta latina" en el Super Bowl LX y envió un mensaje de unidad en medio de los conflictos migratorios en Estados Unidos.

Tanto el artista como la NFL se han mantenido firmes en la presentación del boricua en el show de este 8 de febrero, pese a las críticas de grupos conservadores y del presidente Donald Trump.