A qué hora es el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: con quién estará Bad Bunny
La final del futbol americano será amenizada por el puertorriqueño y, aunque no se ha confirmado, se espera que tenga invitados sorpresa
- 4 minutos de lectura'
La tan esperada final del futbol americano llegó y junto con ella el show de medio tiempo del Super Bowl, el cual es protagonizado por el cantante latino Bad Bunny, quien prometió “poner a bailar a todo el mundo” con su música.
A qué hora es el show de medio tiempo del Super Bowl
The Big Game inicia hoy domingo 8 de febrero a las 18.30 hs (ET), por lo que se espera que el medio tiempo del Super Bowl arranque entre las 20.00 hs y las 20.30 hs (ET), luego de los primeros dos cuartos del partido.
El horario exacto depende del desarrollo del encuentro entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Seattle Seahawks, que se lleva a cabo en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, de Santa Clara, California.
Se trata de la segunda participación de Benito Antonio Martínez Ocasio en el espectáculo del entretiempo de la gran final del futbol americano, ya que la primera vez que pisó este escenario fue en 2020, cuando fue invitado por Shakira y Jennifer López.
El evento puede seguirse en vivo desde Estados Unidos a través de la transmisión especial de la NBC. En otras partes del mundo se puede ver por distintos canales y plataformas de streaming como: DAZN, Disney+, ESPN y NFL Game Pass.
Con quién estará Bad Bunny en el Super Bowl LX
La banda norteamericana Green Day es la encargada de abrir el evento con un espectáculo musical que conmemora el 60 aniversario de esta justa deportiva.
Posteriormente, se presentan otros artistas estadounidenses que interpretan las canciones tradicionales antes de la primera patada, por lo que organizarán de la siguiente forma:
- Brandi Carlile canta America the Beautiful, una de las canciones patrióticas más queridas y conocidas por los estadounidenses.
- Coco Jones entona Lift Every Voice and Sing, también nombrada como el himno nacional negro.
- Charlie Puth interpreta el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner, antes de que inicie la revancha entre Patriots y Seahawks.
Algunos de los nombres que se mencionan como posibles invitados sorpresa de Benito Antonio en el halftime show del Super Bowl LX son Mambo Kingz, Farruko u Ozuna, Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow, entre otros artistas de música urbana.
Se espera que el setlist del “Conejo Malo” incluya canciones de diferentes etapas de su trayectoria artística, como:
- “Titi Me Preguntó” del álbum Un Verano Sin Ti (2022).
- “DTmF” del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025).
- “Me porto bonito” de Un Verano Sin Ti.
- “Dákiti” del álbum El Último Tour del Mundo (2020).
- “Soy peor”, sencillo estrenado en 2016.
- “Diles”, sencillo estrenado en 2016.
- “Chambea”, sencillo estrenado en 2017.
- “Acho PR”, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023).
- “PFKR”, del álbum YHLQMDLG (2020).
- “Yo Perreo Sola”, del álbum YHLQMDLG.
- “I like it”, del álbum Invasion of Privacyde Cardi B (2019).
- “Callaíta”, del álbum Un Verano Sin Ti.
- “Baile inolvidable”, de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
Bad Bunny compartió que todo el mundo bailará con su "fiesta latina" en el Super Bowl LX y envió un mensaje de unidad en medio de los conflictos migratorios en Estados Unidos.
Tanto el artista como la NFL se han mantenido firmes en la presentación del boricua en el show de este 8 de febrero, pese a las críticas de grupos conservadores y del presidente Donald Trump.
- 1
Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
- 2
De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
- 3
Ronald Araújo emocionó a todos: tras la licencia por salud mental hizo un gol en la clasificación de Barcelona
- 4
Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores