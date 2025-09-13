La exreina de belleza que emigró de Cuba y vive su “sueño americano” en Estados Unidos: “Pude traer a mi mamá”

Greidys Gil, la querida presentadora de Telemundo, emigró de Cuba a Estados Unidos tras 25 años de vivir en su país de origen, para “empezar desde cero” en el extranjero. Actualmente, vive en Miami, Florida, y narró cómo fue su proceso de buscar el “sueño americano”.

Ella es la ex reina de belleza latina que emigró a EE.UU.

Gil ha narrado en diferentes ocasiones cómo fue su experiencia al emigrar desde su país de origen hasta EE.UU. para iniciar una nueva vida. Hace un par de años compartió en La Mesa Caliente (Telemundo) cómo consiguió adaptarse a un país totalmente diferente.

En la conversación que sostuvo con como presentadora invitada de La Mesa Caliente en 2023, Gil reveló que tuvo que “desconectarse un poco de Cuba”, aunque no se deshizo del orgullo, tuvo que adaptarse a la cultura del país norteamericano.

La famosa también recordó el papel que tuvo su victoria en el certamen Nuestra Belleza Latina (Univision), pues gracias al premio en efectivo que consiguió junto con la corona, también logró emigrar a su familia.

“Hice buena plata, pude traer a mi mamá que en ese entonces estaba en Cuba... Tengo a mi hermano aquí, trajo a su familia, tengo a mis más allegados”, explicó la ex reina de belleza.

Gil compartió que ha sido un gran cambio, tanto para ella como para toda su familia, y explicó que todos disfrutan de encontrarse unidos, sentirse libres, y poder darles a sus hijos lo que ellos no tuvieron cuando eran niños.

Greidys Gil, actriz y presentadora de televisión (FB/Greidys Gil)

La trayectoria de Greidys Gil en la televisión

Pese a que oficialmente solo existen cuatro conductoras de La Mesa Caliente, que son Andrea Meza, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet, la cubana también se presenta ante el público en algunos programas como presentadora invitada.

Según su cuenta de Instagram, su aparición más reciente en el programa de Telemundo fue hace aproximadamente dos meses, aunque actualmente se dedica más a crear contenido para las redes sociales.

La ex reina de belleza logró saltar a la fama tras ganar el certamen Nuestra Belleza Latina en 2009, aunque desde muy pequeña mostró su interés en el baile y el canto, sería el popular reality show el que la catapultaría a la fama internacional.

Greidys Gil participa como conductora invitada en La Mesa Caliente de Telemundo (FB/Greidys Gil)

Un año después de ser coronada como ganadora del concurso de belleza, Gil tuvo su debut en televisión, pues formó parte del elenco de la telenovela Eva Luna (Univision) y tres años más tarde fue parte de la serie Rosario (Venevisión).

En el 2023, la famosa reveló que también fue parte de Suelta la sopa (Telemundo) y tras tres años de trabajar ahí decidió darse un tiempo lejos de la televisión en vivo, aunque también confesó que es una de sus cosas favoritas y siempre disfruta de estar frente a las cámaras, según People.

Exreinas de belleza latinas que triunfan en Telemundo

La cubana no es la única exreina de belleza que encontró su lugar en los sets de televisión. La mexicana Andrea Meza también descubrió su gusto y talento por la conducción.

Tras haber participado en Hoy Día (Telemundo), en agosto del presente año encontró una oportunidad para formar parte del panel de La Mesa Caliente, esto a cuatro años de haber sido nombrada como la mujer más hermosa del mundo.

La ex Miss Universo Andrea Meza también es presentadora de Telemundo (FB/Andrea Meza)

La originaria de Chihuahua representó a México en el certamen de Miss Universo que se celebró en marzo de 2021 y fue coronada tras pasar a la final junto a las representantes de países como Brasil, India, Perú, y República Dominicana.

Tras haber sido nombrada como la nueva integrante de este programa de televisión, Meza declaró sentirse emocionada y estar lista para que su público la conozca en una nueva faceta.