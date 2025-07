La increíble historia de la migración de Jackie Chan: su padre era un espía y se enamoró la mujer a quien debía asesinar

En los 90, Jackie Chan se convirtió en uno de los rostros más populares del cine de acción, con una carrera que combinó humor, artes marciales y carisma. Pero muy pocos de sus admiradores conocían los detalles de su historia familiar, marcada por la migración, el espionaje y un romance improbable. Todo cambió cuando su padre decidió revelarle un secreto que transformó su percepción de su pasado.

La historia secreta de los padres de Jackie Chan antes de migrar a Estados Unidos

La revelación ocurrió de manera inesperada, mientras el actor conducía junto a su padre, Charles Chan. En ese momento, sin previo aviso, su progenitor le confesó que guardaba un secreto que debía contar antes de morir. Jackie Chan tenía entonces más de 40 años, y en una entrevista con la revista People, aseguró no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar.

Charles Chan le explicó a su hijo que no se llamaba realmente Chan, sino que su verdadero apellido era Fong. La identidad que toda su familia había conocido no era más que una máscara para ocultar su verdadero pasado como espía chino durante la década de 1940.

El padre del actor había trabajado para los servicios de inteligencia de la entonces República de China, en un periodo marcado por la guerra civil, la ocupación japonesa y el conflicto con los comunistas. Por seguridad, tuvo que dejar atrás su identidad original y reinventarse bajo un nuevo nombre.

Para Jackie Chan, la revelación fue abrumadora. En la entrevista, el actor aseguró que en ese momento no pudo procesar completamente la información y necesitó varias horas para poder retomar la conversación. Cuando finalmente asimiló lo que su padre le había dicho, se dio cuenta de que su historia familiar era mucho más compleja y fascinante de lo que había imaginado.

Así se conocieron los padres de Jackie Chan

La historia de cómo Charles Chan conoció a su entonces futura esposa, Lee-Lee, madre de Jackie, parecía sacada de una novela de espionaje, según reconstruye el documental Traces of the Dragon: Jackie Chan and His Lost Family (2003). Según relató el propio actor, su padre conoció a su madre cuando tenía la misión de arrestarla.

Jackie Chan asegura que no conocía el pasado de sus padres ni a sus medios hermanos (Foto: Archivo) Archivo

En aquel entonces, Lee-Lee no llevaba una vida convencional. Se dedicaba al contrabando, era apostadora y, además, vendía opio. Charles Chan, en cumplimiento de su deber, debía detenerla. Pero lo que comenzó como una intervención policial terminó transformándose en una historia de amor.

Ese encuentro improbable dio paso a una relación que perduró durante décadas, aunque ambos arrastraban pasados complejos. Charles enviudó en 1947, y Lee-Lee había perdido a su primer esposo durante un bombardeo japonés. Ambos llevaban consigo heridas de un país en conflicto, pero también el deseo de comenzar de nuevo.

Qué pasó con los otros hijos de la pareja

La historia familiar de Jackie Chan no termina allí. Sus padres ya tenían hijos de matrimonios anteriores antes de conocerse. Según el documental, Charles era padre de dos varones, mientras que Lee-Lee tenía dos hijas. Sin embargo, cuando decidieron huir de la China continental hacia Hong Kong tras la llegada del comunismo en 1949, tomaron una decisión dolorosa: dejar atrás a sus hijos.

Esa separación marcó a la familia. Jackie, que nació en Hong Kong, creció sin conocer a sus medios hermanos hasta muchos años después. El exilio, el cambio de identidad y la distancia geográfica crearon una brecha que tardó décadas en cerrarse.

La vida en Hong Kong no fue fácil para los Chan. Charles trabajó como cocinero en la embajada estadounidense, mientras que Lee-Lee se dedicó también a tareas domésticas. Criaron a Jackie con valores estrictos y una fuerte ética del trabajo, sin hablarle demasiado de su historia previa.

El documental que reveló su pasado

El documental sobre el pasado de Jackie Chan, dirigido por Mabel Cheung, narró la odisea de la familia desde la China continental hasta Hong Kong y expuso las cicatrices de un pasado escondido. A través de imágenes de archivo y entrevistas, el documental reveló cómo la guerra, el espionaje y las circunstancias políticas forzaron decisiones difíciles. También mostró el esfuerzo del actor por reconstruir vínculos con sus hermanos y entender las razones detrás del silencio de sus padres.

Jackie Chan (y su esposa) dijo que valoró y se reconcilió con su pasado después de entender su historia familiar https://www.instagram.com/wittyjackiechan/

Para el actor, conocer estos detalles cambió su forma de ver la vida. Jackie Chan explicó que entendió mejor las decisiones de sus padres y valoró aún más los sacrificios que hicieron para darle una nueva oportunidad. A sus 71 años, afirmó que esa revelación lo ayudó a reconciliarse con su identidad y con el pasado de una familia marcada por la historia.