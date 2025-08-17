La inesperada confesión de Catherine Zeta-Jones a Jenna Ortega sobre la profesión que la obsesiona: “Es una pasión”

Catherine Zeta-Jones es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. A lo largo de su carrera recibió premios muy importantes de la industria, como un Oscar y un Tony. En una interesante conversación con la joven actriz Jenna Ortega, reveló a qué se dedicaría de no haber seguido el llamado de la actuación.

La profesión que Catherine Zeta-Jones habría seguido si no se dedicaba a la actuación

El 13 de agosto de 2025, la revista People publicó una dinámica en la que Catherine Zeta-Jones y Jenna Ortega se entrevistaron mutuamente. En un momento de la conversación, Ortega le preguntó a Zeta-Jones qué carrera elegiría si pudiera dedicarse a una profesión distinta a la actuación.

La actriz no lo dudó al decir que le gustaría trabajar en el ámbito de la arquitectura y el diseño de interiores.

“Debo decir que es una pasión y que pienso inscribirme en un curso en línea para tener un título”, reconoció Zeta-Jones. “Mientras me aprendo los diálogos de la temporada tres [de Wednesday], dibujaré elementos arquitectónicos interiores. Me encantaría hacer eso”.

Jenna Ortega le dijo que su plan sonaba emocionante y que llegaba en un buen momento, porque ella necesita ayuda con la decoración de su hogar. “Cuando entras a mi casa, parece que nadie vive ahí y hay libros tirados en todo el piso”, describió la actriz.

“Dame dimensiones, dame estéticas, dime si tiene una apariencia de mediados del siglo, si quieres algo ecléctico, maximalista, minimalista y te mandaré unas ideas geniales”, bromeó Zeta-Jones. “Me encantaría hacer eso. En especial gastarme el dinero de otra persona”, agregó.

Catherine Zeta-Jones es una inspiración para Jenna Ortega

En la misma entrevista, Jenna Ortega expresó que siente un gran respeto hacia Catherine Zeta-Jones. Sobre todo porque logró mantenerse en lo alto durante su extensa carrera en Hollywood.

Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones se conocieron en el set de Wednesday (IMDb/Netflix)

La protagonista de Wednesday (Merlina, en Netflix) describió a Zeta-Jones como una persona que siempre se maneja con elegancia, pero sin perder el sentido del humor.

“Tienes un gran balance y entendimiento de lo que implica trabajar en esta industria y me gustaría ser como tú en ese sentido”, reveló Ortega.

Zeta-Jones agregó que ella y Jenna Ortega son similares porque ambas sienten una gran apreciación hacia su oficio. “Todas esas cosas de celebridades son maravillosas y te hacen sentir bien, pero nosotras en verdad amamos lo que hacemos”, declaró la actriz.

Zeta-Jones supo desde muy joven cuál iba a ser su camino

Desde que era pequeña, Catherine Zeta-Jones sintió que su lugar estaba bajo los reflectores. Sus padres la inscribieron en una escuela de baile cuando tenía apenas cuatro años. Una de sus vecinas en aquel entonces le contó a People que era común verla cantar y bailar en el patio de su casa.

Catherine Zeta-Jones en compañía de sus hermanos cuando eran niños (Instagram/@catherinezetajones)

Aquella joven de Gales quería perseguir sus sueños y sus padres le dieron permiso para mudarse a Londres cuando tenía 15 años. Su talento en el teatro musical la llevó a la televisión, donde le dio vida a uno de los personajes principales de la serie The Darling Buds of May.

Aunque Catherine Zeta-Jones se convirtió en una estrella en Londres, ella no se sentía cómoda con la idea de que la encasillaran en papeles de mujeres jóvenes e ingenuas. Para darle un giro a su carrera, la actriz tomó un vuelo a Hollywood para probar suerte en otro continente.

Su primer proyecto en EE.UU. fue en una película televisiva sobre el Titanic, de acuerdo con The Hollywood Reporter. El director Steven Spielberg vio ese filme y quedó tan impresionado con la actuación de Zeta-Jones que le llamó a su agente para proponerle un papel en su próximo proyecto: The Mask of Zorro (La máscara del Zorro, en Prime Video).

Fue ese largometraje el que le abrió las puertas de Hollywood a Catherine Zeta-Jones.