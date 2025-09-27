Las Miss Universo con el reinado más corto en la historia del certamen: una de ellas solo portó la corona un minuto

Desde su primera edición en 1952, la historia del certamen Miss Universo estuvo marcada por momentos decisivos, entre ellos los de las tres reinas que tuvieron el reinado más breve en toda la existencia del concurso.

Quiénes son las Miss Universo con el reinado más corto en la historia del certamen

Tres Miss Universo quedaron en la historia por la brevedad de sus reinados: una renunció a la corona, otra fue destituida por la organización y la tercera aún es recordada por el grave error ocurrido durante la edición 2015 del certamen.

La española Amparo Muñoz fue coronada Miss Universo en 1974 (FB/Tío de Reinas)

Amparo Muñoz

La modelo y actriz originaria de España fue coronada como la mujer más bella del mundo en 1974, momento en el que se convirtió en la única de su país en portar la corona hasta la fecha, según Hola!.

Lejos de ser algo positivo en su vida, Muñoz denunció que era tratada como una marioneta, además de que lamentaba tener que vivir en Nueva York y estar alejada de su familia, lo que la llevó a renunciar al puesto solo seis meses después de su victoria.

Oxana Fedorova

La primera Miss Universo originaria de Rusia fue coronada en 2002 y destituida cuatro meses más tarde. Esta fue la primera ocasión en la que la organización le quitó de la corona a una reina, según CBS News.

La entonces estudiante de 24 años fue despedida por no tener tiempo para cumplir con sus compromisos como representante de la organización, y quien la suplantó fue Justine Pasek, de Panamá, quien había quedado como primera finalista.

La rusa Oxana Fedorova fue coronada Miss Universo en 2002 (FB/Universal Queens)

Ariadna Gutiérrez

La colombiana vivió un momento embarazoso en la premiación del 20 de diciembre de 2015, cuando el presentador Steve Harvey cometió un error y la nombró Miss Universo, aunque en rigor no había ganado.

Solo un minuto después, el mismo conductor del certamen reconocería su equivocación y nombraría a la ganadora real, la representante de Filipinas llamada Pia Wurtzbach.

La Miss Universo con el reinado más largo en la historia

Así como existen reinas de belleza que fueron sustituidas del trono, también existen muchas que concluyeron sus mandatos con éxito. Una de ellas ostenta el récord de la Miss Universo con el reinado más largo en toda la historia del certamen.

La sudafricana Zozibini Tunzi ocupa este lugar, ya que fue coronada en diciembre de 2019, apenas unos meses antes del inicio de la pandemia, de acuerdo con Telemundo.

Aunque el certamen suele celebrarse cada año, en esa ocasión su sucesora -Miss Universo 2020- no recibió la corona hasta mayo de 2021.

La sudafricana Zozibini Tunzi fue coronada Miss Universo en 2019 y reinó durante 17 meses (FB/Zozibini Tunzi)

Esto convierte el reinado de Tunzi en el más largo de la historia del concurso de belleza, ya que estuvo en el trono durante 17 meses, debido a las restricciones de organizaciones de salud impuestas a nivel internacional.

Las razones por las que una Miss Universo puede perder su corona

Aunque no existe una lista específica de razones por la que la organización pueda destituir a sus reinas de belleza, un reciente comunicado explica que se imponen altos estándares para las ganadoras de cada edición del certamen.

Como cada Miss Universo se convierte en representante de la marca, deben cumplir una serie de valores alineados a la misma durante un periodo de al menos 12 meses.

Las ganadoras de Miss Universo deben cumplir con las obligaciones que les impone la marca durante su reinado (FB/Miss Universe)

Una de las reglas que sí fue mencionada es la que prohíbe las reinas de belleza en turno participar en otros concursos similares, debido a que va en contra de los protocolos y de las expectativas internas de la organización.

La marca explicó que existen obligaciones estipuladas en el contrato de Miss Universo que deben acatarse, ya que de lo contrario pueden ser sustituidas.