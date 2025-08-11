Miss Universo 2025: por qué Puerto Rico no tiene representante hasta hoy 11 de agosto de 2025

Tailandia se prepara para celebrar la 74.ª edición del Miss Universe el próximo 21 de noviembre. A tres meses del evento, ya se confirmaron 11 candidatas de la comunidad latina, por lo que crece la expectativa en torno a Puerto Rico, que por el momento no anunció a su representante.

Por qué Puerto Rico no cuenta con representante para el Miss Universe 2025 hasta ahora

Puerto Rico se encuentra a pocos días de coronar a su próxima miss. Según la organización del Miss Universe Puerto Rico 2025, el certamen se celebrará el próximo jueves 14 de agosto en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, San Juan.

El certamen se celebra en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré ubicado en San Juan Instagram/@muniversepr

La gala se emitirá por WAPA América, la cadena de televisión por cable dirigida a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, con esta programación:

Cuenta regresiva (antesala): a las 19 hs (hora local).

a las 19 hs (hora local). Certamen final : a las 20 hs (hora local).

: a las 20 hs (hora local). Programa especial " ¡Qué viva la reina!" : A las 23 hs (hora local).

: A las 23 hs (hora local). Noticentro con la nueva Miss Puerto Rico 2025: A las 23.30 hs (hora local).

Quiénes son las candidatas a ganar el Miss Puerto Rico 2025

La nueva edición del certamen cuenta con un grupo diverso de 23 candidatas que fueron capacitadas en áreas como oratoria, pasarela, compromiso social y preparación mental. Algunas de ellas son:

Natalie Marrero - Miss Aguadilla 2025 : tiene 30 años, tiene formación en justicia criminal y le gustan los roadtrips .

: tiene 30 años, tiene formación en justicia criminal y le gustan los . Sofía Adorno - Miss Caguas 2025: tiene 26 años y estudió Negocios con especialización en Mercadeo.

tiene 26 años y estudió Negocios con especialización en Mercadeo. Aneichka Maldonado Torres - Miss Canóvanas 2025 : tiene 24 años y trabaja como asistente clínica en dermatología.

: tiene 24 años y trabaja como asistente clínica en dermatología. Josuan Del Valle Rivera - Miss Carolina 2025 : tiene 29 años y es cofundadora, dueña y vicepresidenta de una agencia de publicidad y mercadeo digital.

: tiene 29 años y es cofundadora, dueña y vicepresidenta de una agencia de publicidad y mercadeo digital. Isabella Buford- Miss Cataño 2025 : tiene 21 años y estudia Psicología con enfoque forense.

: tiene 21 años y estudia Psicología con enfoque forense. Natalia Andrea Gómez Rivera - Miss Coamo 2025 : tiene 24 años y trabaja como especialista en ventas y servicio al cliente.

: tiene 24 años y trabaja como especialista en ventas y servicio al cliente. Zashely Nicole Alicea Rivera - Miss Dorado 2025: tiene 25 años y es bailarina profesional de ballet.

tiene 25 años y es bailarina profesional de ballet. Maria Fernanda Amador Rivera - Miss Fajardo 2025 : tiene 29 años y posee formación en Mercadeo, Recursos Humanos y Diseño Gráfico.

: tiene 29 años y posee formación en Mercadeo, Recursos Humanos y Diseño Gráfico. Indira Ortiz - Miss San Juan 2025: tiene 26 años y estudió Comunicación Audiovisual con especialización en Cine.

tiene 26 años y estudió Comunicación Audiovisual con especialización en Cine. Kaelie Blanes-Ronda - Miss San Sebastián 2025: tiene 26 años y es enfermera graduada de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés).

República Dominicana presente: quién es Jennifer Ventura, la ingeniera civil que buscará llevarse la corona

El pasado 10 de agosto, República Dominicana coronó a Jennifer Ventura como su nueva representante en el certamen de belleza. Tiene 27 años, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y decidió formar parte del certamen tras la muerte de su madre en la incidente de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de este año.

“Después de su pérdida que lamentablemente tuvimos en la tragedia de Jet Set, entendí que su muerte iba a ser el propósito mayor para yo caminar en este sendero nuevo y estoy segura de que va a transformar mi vida y muchas vidas más", afirmó durante su participación en el programa Trukamelo.

Con la coronación de Ventura, ya son 11 las misses latinas confirmadas para el próximo Miss Universe 2025.