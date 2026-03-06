República Dominicana vs. Nicaragua: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU., hoy

República Dominicana inicia su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Nicaragua, en Miami. El partido se jugará el viernes 6 de marzo a las 7.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) en el LoanDepot Park.​

Según el calendario oficial, el encuentro se verá en Estados Unidos por Fox Sports 2, en una jornada que también incluye los estrenos de Cuba, Venezuela, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

Es la franja nocturna inmediatamente posterior al Puerto Rico vs. Colombia y previa al juego entre Brasil y EE.UU.​

Clásico Mundial de Béisbol 2026

En qué canal de EE.UU. pasarán el República Dominicana vs. Nicaragua

FS2 será la señal central para este debut, con opción de relato en español mediante FOX Deportes en los mercados donde esté disponible.

El juego podrá verse en streaming a través de la aplicación de FOX Sports, accesible para suscriptores de cable y plataformas asociadas.

Como en todos los encuentros del certamen, MLB ofrecerá la cobertura jugada a jugada, estadísticas y análisis posteriores en su sitio oficial del Clásico Mundial.

República Dominicana ha ganado tres de cuatro juegos a Venezuela (MLB)

Un debut de Dominicana con presión de favorito

República Dominicana vuelve a presentarse como una de las selecciones más talentosas del torneo, con una nómina que incluye a Sandy Alcántara, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Julio Rodríguez, Juan Soto y Fernando Tatis Jr., entre otros.

Tras la frustración de 2023, cuando quedó eliminada en la fase de grupos, el margen de error es mínimo desde el primer partido.

Nicaragua llega como teórico “underdog” del grupo, pero con la experiencia de haber competido en 2023 y con el incentivo de medirse ante una potencia histórica.

20 selecciones participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (Instagram/@mlbpuertorico)

Para el equipo que ahora dirige Albert Pujols, un triunfo sólido en el estreno le permitiría ordenar el uso del pitcheo de cara a un calendario que incluye cruces exigentes frente a Países Bajos, Israel y Venezuela.​

Calendario de República Dominicana en el World Baseball Classic

6 de marzo, 7.00 p.m.: Nicaragua vs. República Dominicana, FS2.​

8 de marzo, 12.00 p.m.: Países Bajos vs. República Dominicana, FOX.​

9 de marzo, 12.00 p.m.: República Dominicana vs. Israel, FS1.​

11 de marzo, 8.00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, FS1.​

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.