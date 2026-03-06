República Dominicana vs. Nicaragua: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU., hoy
Con una nómina de lujo que incluye a Juan Soto, Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr., los de Quisqueya abren su World Baseball Classic 2026
República Dominicana inicia su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Nicaragua, en Miami. El partido se jugará el viernes 6 de marzo a las 7.00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) en el LoanDepot Park.
- Según el calendario oficial, el encuentro se verá en Estados Unidos por Fox Sports 2, en una jornada que también incluye los estrenos de Cuba, Venezuela, México, Puerto Rico y Estados Unidos.
- Es la franja nocturna inmediatamente posterior al Puerto Rico vs. Colombia y previa al juego entre Brasil y EE.UU.
En qué canal de EE.UU. pasarán el República Dominicana vs. Nicaragua
FS2 será la señal central para este debut, con opción de relato en español mediante FOX Deportes en los mercados donde esté disponible.
El juego podrá verse en streaming a través de la aplicación de FOX Sports, accesible para suscriptores de cable y plataformas asociadas.
Como en todos los encuentros del certamen, MLB ofrecerá la cobertura jugada a jugada, estadísticas y análisis posteriores en su sitio oficial del Clásico Mundial.
Un debut de Dominicana con presión de favorito
República Dominicana vuelve a presentarse como una de las selecciones más talentosas del torneo, con una nómina que incluye a Sandy Alcántara, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Julio Rodríguez, Juan Soto y Fernando Tatis Jr., entre otros.
Tras la frustración de 2023, cuando quedó eliminada en la fase de grupos, el margen de error es mínimo desde el primer partido.
Nicaragua llega como teórico “underdog” del grupo, pero con la experiencia de haber competido en 2023 y con el incentivo de medirse ante una potencia histórica.
Para el equipo que ahora dirige Albert Pujols, un triunfo sólido en el estreno le permitiría ordenar el uso del pitcheo de cara a un calendario que incluye cruces exigentes frente a Países Bajos, Israel y Venezuela.
Calendario de República Dominicana en el World Baseball Classic
- 6 de marzo, 7.00 p.m.: Nicaragua vs. República Dominicana, FS2.
- 8 de marzo, 12.00 p.m.: Países Bajos vs. República Dominicana, FOX.
- 9 de marzo, 12.00 p.m.: República Dominicana vs. Israel, FS1.
- 11 de marzo, 8.00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, FS1.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles
- 2
Perdió otra vez el ICE: la medida similar a la de Newsom en California que favorece a migrantes en Colorado
- 3
El plan de Gavin Newsom para empoderar a familias migrantes: anuncia un fondo millonario en California contra las deportaciones
- 4
Ganó Ron DeSantis: una nueva medida en Florida afecta a trabajadores migrantes hasta enero de 2027