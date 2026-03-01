En Miami: cuándo es el debut de Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está cada vez más cerca y contará con tres sedes principales: Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Entre los duelos más esperados de la fase de grupos destaca el enfrentamiento entre Venezuela y República Dominicana, dos potencias del béisbol internacional que comparten una histórica rivalidad.

Cuándo debutan Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial 2026

El torneo reunirá a 20 selecciones divididas en cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Durante la primera ronda, todos se enfrentarán entre sí dentro de su respectivo grupo y los dos mejores avanzarán a los cuartos de final.

Fechas de los partidos de Venezuela en el Clásico Mundial (IG @elinicialista)

Venezuela y República Dominicana integran el Grupo D, junto con Países Bajos, Israel y Nicaragua. Esta llave disputará sus partidos en el loanDepot Park de Miami, estadio que también será sede de las semifinales y la gran final.

Venezuela debutará el 6 de marzo ante Países Bajos a las 12:00 hs (ET).

República Dominicana jugará ese mismo día frente a Nicaragua a las 19:00 hs (ET).

Cuál es el calendario de partidos del Clásico Mundial 2026

Cada selección disputará cuatro encuentros en la primera ronda. El calendario completo de los juegos (horario del Este de Estados Unidos) es el siguiente:

Venezuela tendrá su debut el 6 de marzo en el Clásico Mundial (MLB)

Miércoles 4 de marzo

China Taipéi vs. Australia: 22.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos (ET)

Jueves 5 de marzo

República Checa vs. Corea del Sur: 5.00 hs, ET

Australia vs. República Checa: 22.00 hs, ET

Viernes 6 de marzo

Japón vs. China Taipéi: 5.00 hs, ET

Cuba vs. Panamá: 11.00 hs, ET

Países Bajos vs. Venezuela: 12.00 hs, ET

México vs. Gran Bretaña: 13.00 hs, ET

Puerto Rico vs. Colombia: 18.00 hs, ET

Nicaragua vs. República Dominicana: 19.00 hs, ET

Estados Unidos vs. Brasil: 20.00 hs, ET

China Taipéi vs. República Checa: 22.00 hs, ET

Sábado 7 de marzo

Corea del Sur vs. Japón: 5.00 hs, ET

Colombia vs. Canadá: 11.00 hs, ET

Nicaragua vs. Países Bajos: 12.00 hs, ET

Brasil vs. Italia: 13.00 hs, ET

Panamá vs. Puerto Rico: 18.00 hs, ET

Israel vs. Venezuela: 19.00 hs, ET

Gran Bretaña vs. Estados Unidos: 20.00 hs, ET

China Taipéi vs. Corea del Sur: 22.00 hs, ET

Domingo 8 de marzo

Australia vs. Japón: 6.00 hs, ET

Colombia vs. Cuba: 12.00 hs, ET

Países Bajos vs. República Dominicana: 12.00 hs, ET

Gran Bretaña vs. Italia: 13.00 hs, ET

Nicaragua vs. Israel: 19.00 hs, ET

Panamá vs. Canadá: 19.00 hs, ET

Brasil vs. México: 20.00 hs, ET

Lunes 9 de marzo

Corea del Sur vs. Australia: 6.00 hs, ET

República Dominicana vs. Israel: 12.00 hs, ET

Colombia vs. Panamá: 12.00 hs, ET

Brasil vs. Gran Bretaña: 13.00 hs, ET

Cuba vs. Puerto Rico: 19.00 hs, ET

Venezuela vs. Nicaragua: 19.00 hs, ET

México vs. Estados Unidos: 20.00 hs, ET

Martes 10 de marzo

República Checa vs. Japón: 6.00 hs, ET

Israel vs. Países Bajos: 19.00 hs, ET

Canadá vs. Puerto Rico: 19.00 hs, ET

Italia vs. Estados Unidos: 21.00 hs, ET

Miércoles 11 de marzo

Canadá vs. Cuba: 15.00 hs, ET

Italia vs. México: 19.00 hs, ET

República Dominicana vs. Venezuela: 20.00 hs, ET

Cuándo se enfrentan Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

El esperado duelo entre Venezuela y República Dominicana se disputará el miércoles 11 de marzo a las 20:00 hs (ET) en el loanDepot Park de Miami. Será el último encuentro del Grupo D y podría definir la clasificación a la siguiente ronda.

Venezuela y República Dominicana tienen el partido más caro del Clásico Mundial 2026 (X @FEDOMRD/MLB)

De acuerdo con The Closer DR, se trata del partido más costoso de la primera fase del torneo. Las entradas en zonas preferenciales superan los US$5000, mientras que otros asientos cercanos al terreno de juego oscilan entre US$629 y US$1017, reflejando la enorme expectativa que genera este enfrentamiento entre dos de las selecciones más talentosas del béisbol mundial.